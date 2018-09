FC Bayern an Europas Top-Torjäger dran - Ist er der nächste Lewandowski?

Robert Lewandowski blieb nach ewigem hin und her im Sommer doch beim FC Bayern, die Münchner ließen ihren Star-Stürmer nicht ziehen. Und im nächsten Jahr? Da hat der FCB jemand ganz Bestimmten im Auge.

Genua - Lewandowski ist zweifelsohne ein Phänomen. Nach sieben Einsätzen steht der Pole schon wieder bei acht Treffern, hinzu kommt eine Vorlage. Der 30-Jährige ist seit Jahren eine echte Scoring-Maschine. Dass andere europäische Top-Klubs immer wieder ihre Fühler nach dem polnischen Nationalspieler ausstrecken, ist daher keineswegs verwunderlich. Auch in der letzten Saison traf er satte 41 Mal. Wer soll da mithalten? Tatsächlich muss man dafür nur einen Blick in die Serie A werfen. Denn beim FC Genua spielt ein gewisser Krzysztof Piatek. Und der kann aktuell mehr als nur mithalten.

FC Bayern: Scouts beobachten Piatek

Der 23-jährige Piatek könnte der nächste Robert Lewandowski werden. Die Fähigkeiten dazu bringt er mit. In dieser Saison kommt der Pole auf zehn Treffer in sechs Partien, also nochmal besser als Bayerns Top-Stürmer und damit überhaupt der derzeit torgefährlichste Fußballer in Europa. Kein Wunder also, dass der FCB die Entwicklung des 23-Jährigen intensiv verfolgt. Beim Ligaspiel zwischen dem FC Genua und Chievo Verona (2:0) sollen nach Transfermarkt-Informationen Scouts des deutschen Rekordmeisters auf der Tribüne gesessen haben.

+ Wird Krzysztof Piatek (r.) der Nachfolger von Robert Lewandowski? © AFP / TIZIANA FABI

Was sie sahen, dürfte ihnen gefallen haben. Piatek überzeugte erneut und traf kurz vor der Pause zum 1:0. Überhaupt hat der Rechtsfuß bisher in jedem Pflichtspiel für die „Grifoni“ getroffen. Die Folge: Im September nominierte Polens Nationalcoach Jerzy Brzeczek den Jungstar erstmals für die „Biało-Czerwoni“.

Jatin Dietl, Areamanager bei Transfermarkt Italien, verrät: „Als er im Juni verpflichtet wurde, kannte ihn noch keiner und sein Wechsel ging medial fast unter. Aber schon im Trainingslager beeindruckte er die Tifosi und das Trainerteam. Nach zwölf Toren in der Vorbereitung wurde er von der lokalen Tageszeitung Il Secolo XIX zum ‚Bomber d’agosto‘ [Bomber von August, Anm. d. Red.] gekürt.“

FC Bayern: Piatek der neue Lewandowski?

Der Vergleich mit dem sieben Jahre älteren Lewandowski kommt also nicht von ungefähr. Neben der starken Torquote und der gleichen Nationalität sind sich Piatek und Lewa auch in ihrer Spielweise recht ähnlich. Piatek zeichnet sich durch ein hervorragendes Stellungsspiel und einem Torriecher aus, ist kopfballstark und technisch mehr als passabel versiert. Dabei wartet er nicht nur im gegnerischen Strafraum auf Anspiele, sondern ist auch einer, der weite Wege geht und mitspielt.

Dass der FC Genua gerade einmal 4,5 Millionen Euro im Sommer an Cracovia Krakau für Piatek überwiesen hat, ist bei diesen Werten mehr als verwunderlich. Im Werben um das polnische Top-Talent sieht sich der FC Bayern allerdings großer Konkurrenz ausgesetzt. Schließlich weckt jemand wie Piatek bekanntlich große Begehrlichkeiten. In den vergangenen Wochen saßen zahlreiche Talentspäher auf den Rängen, um den Mittelstürmer aus der Nähe zu betrachten. In Genua steht Piatek bis 2022 unter Vertrag, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Demnach wird der FC Bayern tief in die Tasche greifen müssen, wenn der Verein sich dieses Talent angeln will. Doch dazu muss erst einmal geklärt werden, wo Robert Lewandowski in der nächsten Saison spielen wird. Ebenfalls interessant: Zuletzt wurde den Münchnern erneutes Interesse an Chelseas Eden Hazard nachgesagt. Der deutsche Rekordmeister scheint sich also schon früh für die kommende Saison rüsten zu wollen.

nc