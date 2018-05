Das wäre der Hammer! Real-Star hat offenbar Interesse am FC Bayern

Ein Superstar von Real Madrid hat offenbar Interesse daran, zum FC Bayern München zu wechseln - was ist dran an diesem spektakulären Transfergerücht?

Update vom 28. Mai 2018

Ihm verdankt Real Madrid den 13. Champions-League-Titel: Gareth Bale. Gegen Liverpool netzte der 28-Jährige gleich doppelt ein und bewies damit seine Klasse. Doch wird der Waliser auch noch in der nächsten Saison für die Königlichen kicken? Klar ist: Einem Wechsel ist Bale, der in dieser Saison oft auf die Bank verdonnert wurde, generell nicht abgeneigt. Im Gespräch mit der SportBild, in dem er auch auf den FC Bayern angesprochen worden war, hatte Bale schon vor wenigen Wochen geantwortet: „Im Fußball kannst du niemals nie sagen.“ Nun nimmt das Gerücht um einen Transfer an die Isar erneut Fahrt auf - denn laut Telegraph hat Bale durchaus Interesse an einem Wechsel zum FC Bayern. Die britische Tageszeitung bezieht sich dabei auf Quellen aus dem engen Umfeld des Flügelspielers. Bayern sei demnach eine „faszinierende Möglichkeit“ für ihn. Und auch die SportBild will erfahren haben, dass sich der Madrilene tatsächlich in Richtung München orientieren.

Doch ist es realistisch, dass Bale die Königlichen verlässt? Offenbar ja, denn er soll alles andere als glücklich in Madrid sein. Bale habe nach dem Finale moniert, dass nach seiner Mega-Leistung im Finale Trainer Zinedine Zidane nicht mal mit ihm gesprochen habe. Generell gilt Bale nicht als Zidanes erste Wahl. Auch im Champions-League-Finale musste der 28-Jährige die ersten 62. Minuten von der Bank aus verfolgen. „Ich war sehr enttäuscht, dass ich nicht von Anfang an spielen durfte“, sagte Bale danach. „Ich will mehr Minuten haben und wenn ich sie nicht bei Real bekomme, dann muss ich sie woanders suchen.“

Diese Enttäuschung könnte nun in einem Abschied von Real enden, da Zinedine Zidane die Geschäfte in Madrid noch bis 2020 führen soll. Vielleicht geht dieser Abschied ja in Richtung München.

Video - Bale zu Fallrückziehertor bei CL-Finale: "Oft davon geträumt"

Mit einem Fallrückziehertor hat Doppeltorschütze Gareth Bale Real Madrid im Champions-League-Finale zum Sieg geführt und Liverpools Träume platzen lassen. Der Waliser zeigte sich von seinem Treffer selbst überrascht, Trainer Zinedine Zidane lobte seinen Schützling.

Gareth Bale zum FC Bayern? Die Gerüchte von Anfang 2018

Die spanische Meisterschaft kann Real Madrid bereits abhaken. Dauerkonkurrent FC Barcelona liegt schon 19 Punkte vor den Königlichen - es scheint, als ginge in der Hauptstadt die Ära einer großen Mannschaft zu Ende. Zahlreiche Real-Stars sind etwas in die Jahre gekommen, Luka Modric, Karim Benzema, Sergio Ramos, Gareth Bale und Weltfußballer Cristiano Ronaldo - sie alle haben die 30er-Grenze schon passiert - oder sind nicht mehr weit von ihr entfernt.

Reals Kader steht vor dem Umbruch

Somit steht, ähnlich wie beim FC Bayern, eine Kaderauffrischung an. Über eine mögliche Madrider Transferoffensive wurde bereits mehrfach berichtet, auch FCB-Torjäger Robert Lewandowski wurde mit den Königlichen in Verbindung gebracht. Bevor der Kader um neue Superstars erweitert werden kann, müssen allerdings auch erstmal einige in die Jahre gekommene Hochkaräter den Klub verlassen.

Einer, der seit seiner Ankunft 2013 noch nie so richtig Fuß gefasst hat in Madrid, ist Gareth Bale. Der Waliser wechselte von den Tottenham Hotspurs für rund 100 Millionen Euro zu Real, konnte aber - auch aufgrund zahlreicher Verletzungen - nur sehr selten die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen. Dementsprechend ranken sich immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang des turboschnellen Linksfußes.

+ Gareth Bale (l.) steht bei Real noch bis 2022 unter Vertrag. © dpa

Trotz eines laufenden Vertrages bis 2022 schien eine Rückkehr auf die britische Insel so gut wie ausgemacht, vor allem Manchester United galt als potenzieller Abnehmer. Doch wie der englische Mirror berichtet, soll der FC Bayern nun den Red Devils Konkurrenz machen im Werben um den Angreifer. Als Erbe von Franck Ribéry und Arjen Robben würde der 28-Jährige, der sowohl auf dem rechten wie auf dem linken Flügel eingesetzt werden kann, gut ins System der Roten passen. Auch Robben lotsten die FCB-Verantwortlichen einst von Real los, weil der Niederländer dort aufs Abstellgleis geraten war.

Manchester United 'face competition to sign Gareth Bale' as Bayern Munich eye Real Madrid superstarhttps://t.co/oUqxTbWAkY pic.twitter.com/GpvJoxus5n — Mirror Football (@MirrorFootball) 22. Januar 2018

Hat Bayern also wirklich Interesse an Bale? Aus Spanien vernimmt man ähnliche Meldungen. Don Balon etwa berichtet, der FC Bayern wolle für den walisischen Flügelspieler 100 Millionen Euro bieten. Zuletzt hatten Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsvorsitzender Karl-Heiz Rummenigge nicht mehr ausgeschlossen, dass der deutsche Rekordmeister für einen Hochkaräter auch mal tief in die gut gefüllte Geldschatulle greifen könnte. „Wenn du gute Spieler haben willst, musst du die Preise mitgehen. Die Summen sind teilweise jenseits von Gut und Böse, aber wenn du um Titel mitspielen willst, brauchst du die Qualität. Uli und ich sind uns einig, dass wir irgendwann ins Wasser springen müssen und einen Spieler verpflichten, der 80 bis 100 Millionen kostet“, hatte Rummenigge in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" bei Sky Sport News HD gesagt.

Die FC-Bayern-Dienstwagen: Ein Star erstaunlich PS-bescheiden - ein anderer fährt Hybrid Zur Fotostrecke

Doch selbst diese 100 Millionen Euro könnten deutlich zu wenig sein. Denn Gareth Bale hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über sage und schreibe 500 Millionen Euro. Und Real-Präsident Florentino Pérez sieht angesichts der zuletzt guten Leistungen des Walisers (fünf Tore in vier Spielen seit dem Jahreswechsel) die Chance, nochmal richtig Kasse zu machen. Laut Sport Bild wollen die Königlichen mindestens 200 Millionen Euro für Bale - eine Zahl, bei der sich die Bayern-Bosse müde lächelnd aus den Verhandlungen verabschieden dürften.

FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Sommer 2018 im Überblick

Welche Spieler holt der Rekordmeister? Wer verlässt die Bayern? Wir haben alle Transfergerüchte zum FC Bayern München im Sommer 2018 zusammengefasst.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

FC Bayern München: Winter-Transfergerüchte 2017/2018 und aktuelle News

Traumhaft: