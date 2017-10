Nach Ancelotti-Trennung: Inter will Vidal im Winter holen

Das Interesse von Inter Mailand an Arturo Vidal vom FC Bayern München ist nicht erloschen. Die Italiener wollen den Chilenen bereits im Winter holen.

News vom 19. Oktober 2017

Einige Wochen war es ruhig um Arturo Vidal - zumindest was seine Zukunft betrifft. Doch die Italiener, vor allem Inter Mailand, lassen einfach nicht locker. Behauptet zumindest die Zeitung Tuttosport. Demnach sollen die Nerazzurri bereits ein grundsätzliches Einverständnis mit dem Spieler über einen Wechsel schon im Winter erreicht haben. Der Abgang von Carlo Ancelotti soll Vidals Wechselbereitschaft nochmal deutlich erhöht haben - unter dem Italiener galt der Chilene als gesetzt. Zudem ist Ancelotti auch als Coach bei Inter im Gespräch - die italienischen Medien spekulieren auf eine erneute Zusammenarbeit des Duos.

News vom 6. September 2017

Schenkt man den Gerüchten des Sommers Glauben, so war Bayern-Star Arturo Vidal heiß begehrt. Der Chilene wurde immer wieder mit einem Transfer zu Inter Mailand in Verbindung gebracht, auch der FC Chelsea London soll seine Finger ausgestreckt haben. Doch ein Wechsel kam nicht zu Stande.

Nun ist das Transferfenster geschlossen, doch die Gerüchte reißen nicht ab. Sowohl Inter, als auch Stadtrivale AC Mailand sollen jetzt schon einen neuen Angriff auf Arturo Vidal planen. Nun hat sich FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge gegenüber mediaset.it geäußert. Auf die Frage, ob sich Inter Mailand beim FC Bayern wegen eines Vidal-Transfers gemeldet hätte, antwortet Rummenigge: „Niemand hat uns seinetwegen angefragt, es gab nie ein offizielles Angebot für ihn - nicht einmal im Sommer, als der Transfermarkt offen war. Also kann ich das nicht bestätigen.“ Laut Rummenigge gab es also auch von keinem anderen Verein eine Anfrage.

News vom 5. September 2017

Es war ruhig in den letzten Wochen, wenn es um die Zukunft von Arturo Vidal ging. Der Chilene sorgte wegen eines angeblichen Kasino-Besuchs in seiner Heimat zwar wieder für Negativschlagzeilen abseits des Platzes, doch was die Vertragsangelegenheiten des 30-Jährigen anging, war nach dem Machtwort von Karl-Heinz Rummenigge eigentlich alles geklärt. Zwar wollte Inter bis zu 57 Millionen Euro auf den Tisch blättern, um den Mittelfeld-“Krieger“ nach Mailand zu locken. Doch Rummenigge und die anderen Bayern-Bosse setzten auf die sportliche Qualität Vidals und gaben ihn nicht her.

Inzwischen ist die Sommer-Transferperiode zwar beendet - doch die Mailänder lassen nicht locker. Wie die italienische Tuttosport berichtet, sollen sowohl Inter als auch der AC Mailand im kommenden Sommer einen neuen Angriff auf Vidal planen. Ein Jahr vor dem Vertragsende könnten die Bayern 2018 für den Chilenen noch eine ordentliche Ablöse kassieren oder alternativ nochmal eine Vertragsverlängerung anstreben. Wie chilenische Medien berichten, kann sich Vidal sogar eine Rückkehr nach Italien vorstellen. Allerdings hat er Bedenken, dass ihm als ehemaligem Spieler von Juventus Turin ein Wechsel zu einem der Mailänder Kontrahenten von den Fans der Alten Dame richtig übel genommen werden könnte.

News vom 28. Juli 2017

Es scheint, als wären die Bayern-Bosse langsam schon genervt vom angeblichen Interesse Inter Mailands an Arturo Vidal. So genervt, dass Karl-Heinz Rummenigge sich nun dazu genötigt sah, ein deutliches Machtwort zu sprechen. „Ich kann einen Abschied Arturos zu 100 Prozent ausschließen, für uns ist er ein wichtiger Spieler“, sagte der Bayern-Boss laut goal.com. Bisher habe ihn noch niemand von Inter kontaktiert und er habe nur gelesen, was in den Medien geschrieben worden sei. Dann wird Rummenigge deutlich. So sei die Entscheidung, Vidal zu behalten, schon vor langer Zeit gefallen. „Ancelotti hat mit ihm gesprochen. Die Tür ist zu 100 Prozent geschlossen.“ Dabei sei die Höhe eines potentiellen Angebots völlig egal. „Wenn Bayern sich dazu entscheidet, einen Spieler nicht zu verkaufen, spielt Geld keine Rolle.“ Eine klare Ansage des Bayern-Bosses.

News vom 26. Juli 2017

Carlo Ancelotti ist nur sehr schwer aus der Ruhe zu bringen. Der Italiener kennt das Profigeschäft seit Jahrzehnten, überraschen kann den Trainer des FC Bayern nur wenig. Sicherlich auch nicht die Hartnäckigkeit, mit der Inter Mailand versucht, Arturo Vidal vom deutschen Rekordmeister wegzulocken. Zum wiederholten Male musste der Coach auf der heutigen Pressekonferenz in Singapur im Vorfeld des Testspiels gegen Inter seinen Standpunkt in der Personalie Vidal klarmachen. „Arturo Vidal bleibt bei uns“, so der Italiener, „ich habe es den Freunden Sabatini und Spalletti schon gesagt, dass sie es aufgeben sollen“. Luciano Spalletti ist der neue Coach der Nerazzuri, Walter Sabatini ist als Sportdirektor für Inter tätig. Ob das Wort unter Freunden endlich auf Gehör trifft?

News vom 24. Juli 2017

Die Reaktion auf das Gerücht um einen Wechsel von Arturo Vidal lässt nicht lange auf sich warten. Nur einen Tag, nachdem das Interesse von Manchester United und Inter Mailand bekannt wurde, äußert sich Carlo Ancelotti während der Asien-Reise in Singapur. „Keine Chance. Ich weiß, es gibt Gerüchte. Aber das ist normal in dieser Phase auf dem Transfermarkt. Vidal wird zu hundert Prozent bei uns bleiben“, beendet der Trainer alle Spekulationen um den Chilenen, der in sein zweites Jahr bei den Roten geht.

News vom 23. Juli 2017

Nicht nur in Italien, sondern auch in England interessiert man sich brennend für die Dienste von Arturo Vidal. Der Chilene in Diensten des FC Bayern München soll laut Informationen des englischen Dailystar auf dem Radar von Jose Mourinho aufgetaucht sein. Der Startrainer von Manchester United ist noch auf der Suche nach prominenter Verstärkung für das Mittelfeld der Red Devils. Die Wunschkandidaten Nemanja Matic (FC Chelsea) und Eric Dier (Tottenham Hotspur) sind offenbar nicht zu bekommen. Nachdem ManU das Rennen um Romelu Lukaku gewonnen hat, will Chelsea keine Geschäfte mehr mit United machen. Und Tottenham will verständlicherweise einen seiner besten Spieler nicht abgeben, schon gar nicht an die direkte Konkurrenz.

Daher soll Mourinho nun die Angel nach Vidal ausgeworfen haben. Der Mittelfeldmann ist laut des Berichts offen für einen Wechsel ins Old Trafford, allerdings drängt die Zeit. Denn auch die Italiener lassen nicht locker. Piero Ausilio und Walter Sabatini, die sportlich Verantwortlichen bei Inter Mailand, wollen laut der Gazzetta dello Sport in Kürze eine neues Angebot für Vidal vorbereiten. Während der Spieler selbst sich einen Wechsel zu den Nerazzurri vorstellen könne, sei es vor allem FCB-Trainer Carlo Ancelotti, der einen Abgang Vidals verhindere.

News vom 15. Juli 2017

Trotz der Absage von Arturo Vidal nach einem Angebot von Inter Mailand lässt der Serie-A-Klub laut transfermarkt.it weiter nicht locker. Der Ex-Roma-Sportdirektor Walter Sabatini hat bei seiner ersten offiziellen Pressekonferenz in Italien die Spekulationen um eine Rückkehr von Vidal in die Serie A weiter angeheizt. Sabatini ist Sportchef des chinesischen Erstligisten JS Suning. Zur Suning-Gruppe gehört auch Inter Mailand, das laut Sabatini weiter großes Interesse an Arturo Vidal habe.

Sabatini ist dem Vernehmen nach für die interne Zusammenarbeit zwischen den Vereinen der Suning-Gruppe zuständig und steht daher in regelmäßigem Austausch mit Inter-Sportdirektor Piero Ausilio. Die beiden sprechen auch über Kaderplanungen. Vidal sei ein Spieler, den Inter „mit großem Interesse“ verfolge. „Wir werden schauen, ob sich da etwas machen lässt, aber es wird nicht einfach“, so Sabatini.

Es habe zwar bis dato „keine konkreten Verhandlungen“ über einen Transfer gegeben, „aber wenn es Hoffnung auf eine Verpflichtung geben sollte, dann sind wir dabei.“

News vom 10. Juli 2017

Die Verbundenheit von Arturo Vidal zu den Fans von Juventus Turin ist offenbar immer noch sehr groß - und stärker als jedes Geldversprechen. Denn wie El Mercurio berichtet, hat der chilenische Mittelfeldspieler in Diensten des FC Bayern nicht nur deshalb abgelehnt, weil er beim deutschen Rekordmeister einen neuen Vertrag mit wesentlich höherem Salär als bisher in Aussicht hat (siehe unten). Stattdessen soll auch seine Vergangenheit bei der „Alten Dame“ eine große Rolle gespielt haben. Von 2011 bis 2015 trug Vidal das Trikot der „Bianconeri“ und spielte sich mit seiner leidenschaftlichen und kämpferischen Art in die Herzen der Tifosi.

Nach Mega-Angebot von Inter: FCB-Topstar vor Vertragsverlängerung

München - Er gilt als Aggressivleader, als absoluter Führungsspieler, als „Krieger“. Die Rede ist natürlich von Arturo Vidal. Zuletzt hatte sogar sein Mannschaftskollege Joshua Kimmich die leidvolle Erfahrung machen müssen, dass es für Vidal auf dem Platz keine Freundschaften gibt - beim Confed-Cup-Finale zwischen Chile und Deutschland waren die beiden heftig aneinander geraten.

Doch die beiden werden offenbar noch länger gemeinsam auflaufen - zumindest wenn man einem Bericht der chilenischen Zeitung El Mercurio Glauben schenken mag. Diese berichtet, dass der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem 30-Jährigen gerne verlängern würde. Und das sogar bis ins Jahr 2021.

Inter Mailand soll Mega-Angebot abgegeben haben

Mit einer etwaigen Vertragsverlängerung würde Vidal offenbar auch in der Gehaltsliste weiter aufsteigen. Laut dem Bericht soll sich Vidals Salär dann auf fürstliche 15 Millionen Euro pro Jahr belaufen - damit würde der Chilene auf eine Stufe mit den Top-Stars Thomas Müller, Robert Lewandowski und Manuel Neuer aufsteigen.

Wie El Mercurio weiter berichtet, habe der chilenische Nationalspieler auch ein Angebot vom italienischen Serie-A-Klub Inter Mailand abgelehnt. Selbiges soll sich auf 57 Millionen Euro belaufen haben. Doch da Vidal wohl selbst nicht zu den „Interisti“ wechseln wollte, sind auch Spekulationen darüber, ob der FC Bayern seinen „Krieger“ für diese Mega-Ablöse hätte abgeben wollen, nichtig. Der Vertrag von Vidal läuft derzeit noch bis 2019.

Wen holen die Bayern als Verstärkung? Wir haben bereits alle Transfergerüchte zum FC Bayern München im Überblick zusammengefasst.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sdm