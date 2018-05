HSV-Talent will laut Berater zu Bayern - so könnte der Transfer jetzt ablaufen

Jann-Fiete Arp zählt zum Tafelsilber des abgestiegenen Bundesliga-Dinos Hamburger SV. Bleibt das Sturm-Talent an der Elbe? Oder strebt der Youngster nach Höherem? Sein Berater äußert sich vielsagend.

News vom 23. Mai 2018

Nach dem erstmaligen Abstieg muss sich der Hamburger SV neu sortieren. Höchste Priorität hat die Personalplanung, schließlich will der einstige Bundesliga-Dino schnellstmöglich zurück ins Oberhaus. Eine zentrale Rolle dabei soll Eigengewächs Jann-Fiete Arp spielen, doch es ist weiterhin fraglich, ob der 18-Jährige bleiben wird. Nach Informationen der Sport Bild ließ Arp-Berater Jürgen Milewski den Verein wissen, dass der Youngster zu Bayern gehen möchte und der Rekordmeister sich melden werde - allerdings verriet er nicht wann.

Grundsätzlich müsste sich der FC Bayern nur dann beim HSV melden, wenn er Jann-Fiete Arp (Vertrag endet 2019) schon in diesem Sommer holen möchte. Dann wären rund zehn Millionen Euro Ablöse fällig. Denkbar wäre eine Verpflichtung Arps in diesem Sommer und die Leihe zurück an den HSV. Abiturient Arp dürfte bei den Hanseaten durchaus häufiger zum Einsatz kommen als beim Rekordmeister.

News vom 18. Mai 2018

Zuletzt ist es ruhig um Jann-Fiete Arp geworden. Der Shootingstar des Hamburger SV wurde zuletzt, nachdem er grippekrank war, nur noch in der U19 eingesetzt und schrieb ganz nebenbei sein Abitur. Jetzt gibt es allerdings Neuigkeiten vom 18-Jährigen.

Laut Bild verlängert der Angreifer seinen Vertrag beim Hamburger SV nicht. Da dieser nur noch bis 2019 läuft, könnte der HSV nur noch in diesem Sommer oder in der Wintertransferperiode 2018/19 eine Ablöse für Arp bekommen.

Der heißeste Kandidat für eine Verpflichtung des Top-Talents ist weiterhin der FC Bayern. Hinter Robert Lewandowski und Sandro Wagner könnte Arp behutsam an höhere Aufgaben herangeführt werden. Nachdem klar ist, dass der U-Nationalspieler in Hamburg nicht verlängert, könnte ein Wechsel nun schnell über die Bühne gehen.

Bis zuletzt hatte der HSV gehofft, dass sich das Eigengewächs langfristig an den HSV bindet. Als Faustpfand galt dabei vor allem HSV-Coach Christian Titz, der mit Arp schon in der U17 zusammengearbeitet hatte. Nun könnte statt Titz bald Niko Kovac der neue Trainer des Angreifers sein.

News vom 11. April 2018

Jann-Fiete Arp und der FC Bayern. Dieses Gerücht gibt es schon nun seit geraumer Zeit - jetzt soll sich der Youngster aber entschieden haben!

Wie die Sport Bild meldet, soll Arp im kommenden Sommer zum FC Bayern wechseln - allerdings nur, wenn der Hamburger SV absteigt. Angeblich wüssten die Verantwortlichen beim HSV bereits Bescheid, dass der 18-Jährige seinen 2019 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, wenn die Hamburger die Klasse nicht halten.

Der FC Bayern müsste dann vermutlich acht Millionen Euro Ablöse für Arp zahlen. Wie genau der Rekordmeister mit dem Angreifer plant, steht allerdings noch nicht fest. Fakt ist: Mit Robert Lewandowski und Sandro Wagner hätte zwei Stürmer von Weltklasse-Format vor sich - und somit kaum Chancen auf Einsatzzeiten. Daher würde der Youngster offenbar umgehend verliehen werden, damit er Spielpraxis sammeln kann.

Ähnlich hat es der FC Bayern bei Serge Gnabry gemacht - und der hat sich bei der TSG Hoffenheim zuletzt prächtig entwickelt.

News vom 28. März 2018

Der HSV setzt aktuell alles in Bewegung, damit Jann-Fiete Arp (18) dem Klub erhalten bleibt. Wie die Sport Bild berichtet, erhält er als einziger im Kader die Möglichkeit auf speziell auf ihn zugeschnittenes Einzeltraining, dessen zeitlichen Rahmen er sogar mitbestimmen kann. Arp befindet sich aktuell in den Vorbereitungen auf seine Abitur-Prüfungen.

Hamburg hat seinem Sturm-Juwel einen Vertrag bis 2023 vorgelegt und hofft, dass Arp unterschreibt. Dieser will aber abwarten, ob der HSV in der Liga bleibt, weiß das Blatt. Um Rat fragte Arp auch seinen Mentor Christian Titz (46), der vor kurzem zum Cheftrainer bei den Hanseaten aufstieg. Dieser riet ihm zum Verbleib und zu einem späteren Wechsel in zwei Jahren. Bis dahin wolle er dafür sorgen, dass Arp in Hamburg optimal gefördert werde. Zuletzt war Arp unter Titz stets Startelfkandidat. Das Problem auf Sicht für Arp: Titz ist vermutlich bald nicht mehr Cheftrainer bei den Nordlichtern. Koppelt Arp sein Schicksal nicht nur an den Klassenerhalt, sondern auch an seinen Jugendtrainer?

Arps Vertrag läuft noch bis 2019. In diesem Sommer könnte der HSV also letztmalig eine größere Ablösesumme für ihn kassieren. Kommen also doch die Bayern ins Spiel?

News vom 21. März 2018

Nachwuchsstürmer Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV hat nach Informationen der Bild (Mittwoch) ein Angebot vom Fußball-Rekordmeister FC Bayern abgelehnt. Der 18-Jährige wolle erst einmal die Entwicklung in Hamburg abwarten. Arp habe ein gutes Verhältnis zum neuen Chefcoach Christian Titz, mit dem er schon in der Jugend zusammengearbeitet hat. Beim ersten Bundesliga-Spiel unter Titz gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Samstag stand Arp in der HSV-Startelf.

Der Tabellenletzte aus Hamburg hatte Arp bereits seit längerem einen langfristigen Vertrag angeboten. Der aktuelle Kontrakt des hochtalentierten Fußballers läuft noch bis 2019.

News vom 19. März 2018

Je näher der erste Abstieg des HSV in seiner Geschichte rückt, desto wahrscheinlicher wird ein Verkauf seiner talentiertesten und teuersten Spieler. Nach Informationen des Portals Fußballtransfers.com, das sich auf Quellen aus dem Umfeld der neuen HSV-Führung beruht, soll sich der FC Bayern München ein besonders begehrtes Stück des Hamburger Tafelsilbers gesichert haben: Jan-Fiete Arp, Sturmjuwel und U17-Nationalspieler, soll bereits im nächsten Sommer an die Säbener Straße wechseln.

HSV-intern soll dies bereits als sicher gelten: Schließlich ist der Verein im Falle eines Abstiegs dazu gezwungen, Einnahmen im Millionenbereich einzufahren. Im Falle von Arp wäre der Sommer hierzu eine der letzten Möglichkeiten: Der Vertrag des Sturm-Talents läuft 2019 aus, zu diesem Zeitpunkt wäre er ablösefrei zu bekommen.

Beim Rekordmeister wäre Arp, der in dieser Saison in 16 Spielen zwei Tore erzielte, nicht direkt für einen Platz im Starensemble vorgesehen. Stattdessen planen die Bayern das Super-Talent zunächst für eine Saison zu verleihen.

Spielpraxis sammeln könnte der Youngster etwa bei einem ambitionierten Bundesligisten. Ähnlich waren die Bayern im letzten Sommer bei der Verpflichtung von Serge Gnabry vorgegangen, der in dieser Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen ist.

Ein Arp-Transfer würde gut in das Raster des FC Bayern passen. Mit Joshua Kimmich, Kingsley Coman oder Niklas Süle kaufte der FCB in den vergangenen Jahren immer wieder verheißungsvolle Talente, bevor diese zu absoluten Superstars reifen konnten. Ein finanziell lukrativer Weg, den die Bayern fortführen wollen: Eine Verpflichtung von Jan-Fiete Arp, dem bei der U17-WM in Indien fünf Tore in fünf Partien gelangen, wäre insofern ein konsequenter Schritt.

News vom 7. März 2018

Sichern sich die Bayern die Dienste von HSV-Sturm-Juwel Fiete Arp? Laut Hamburger Morgenpost haben die Münchner die besten Karten, den 18-Jährigen aus Hamburg an die Isar zu holen. Heimlich, still und leise hat sich laut MOPO der FC Bayern im Poker um Arp in die Pole Position gebracht. Der Draht in den Verhandlungen ist in jedem Fall ein kurzer. Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic pflegt allerbeste Beziehungen zu Arps Berater Jürgen Milewski, der ihn selbst die ganze Karriere über betreute. Die Bayern wollen in Zukunft ohnehin auf Talente setzen und sie zu Top-Spielern entwickeln. Da passt Arp gut ins Konzept.

News vom 10. Oktober 2017

Ob man dem Jungen einen Gefallen damit tut, ihn über den grünen Klee zu loben, sei einmal dahin gestellt. Klar ist aber: Fiete Arp vom Hamburger SV gilt als echtes Sturmjuwel. Gerade mal 17 Jahre alt, debütierte das Eigengewächs am vergangenen Spieltag für den Hamburger SV im Nordderby gegen Werder Bremen. Er ist damit der erste Spieler in der Bundesliga, der im neuen Jahrtausend geboren wurde (6. Januar 2000).

Jann Fiete Arp zeigt Bodenhaftung: „Geld ist nicht alles“

Bereits im Sommer war die Liste der potenziellen Abnehmer groß. Chelsea, Real Madrid, Juventus Turin oder auch Borussia Dortmund - Arp hätte sich seinen neuen Arbeitgeber aussuchen können. Doch der Youngster, der seit seinem zehnten Lebensjahr beim HSV alle Jugendabteilungen durchlaufen hat bis zur B-Jugend, für die er aktuell noch spielberechtigt ist, entschied sich, seinen Kontrakt beim Bundesliga-Dino bis 2019 zu verlängern. „Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, als 17-Jähriger zu Chelsea zu gehen", erklärte er damals erstaunlich nüchtern und betonte: "Fußball ist Tagesgeschäft. Es kann jeden Tag vorbei sein. Das Abitur aber kann dir keiner mehr nehmen. Geld darf in meinem Alter noch keine Rolle spielen."

Allerdings ist man sich an der Elbe allgemein bewusst, dass Arps Karriereweg wohl aller Voraussicht nach nicht am Beispiel Uwe Seelers ausgerichtet ist, der seinem HSV immer die Treue hielt. Arp ist stolzer Besitzer der Fritz-Walter-Medaille, die der DFB jährlich an sein hoffnungsvollstes Nachwuchstalent vergibt, und steht damit in einer Reihe mit heutigen Weltstars wie Toni Kroos und Mario Götze.

Berater äußert sich zum Interesse des FC Bayern an Arp

Aktuell weilt er mit der U-17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Indien - sollte er seine Trefferquote auch dort unter Beweis stellen, dürfte die Liste der potenziellen Interessenten nicht gerade kürzer werden. Geht es nach der italienischen Transfergerüchte-Seite calciomercato.com, hat auch der FC Bayern München bereits seine Fühler ausgestreckt nach dem „Jahrtausendstürmer“, wie Arp vom Hamburger Boulevard bereits gefeiert wird. „Ein Babystürmer dauerhaft im Visier“ schreiben die italienischen Kollegen über das Interesse des Rekordmeisters, der in der ersten Reihe der Interessenten stehe.

Und was ist dran an dem Gerücht? Nichts, wenn man Jürgen Milewski glaubt. Der ist Arps Berater und sagt über das Bayern-Interesse: „Davon ist mir nichts bekannt.“ Gegenüber der Hamburger MOPO erklärte der Agent, wer in Zukunftsfragen der erste Ansprechpartner sei: „Fiete hat doch gerade erst verlängert. Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir uns sicher mit dem HSV unterhalten.“

