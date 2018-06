Transfergerücht: Wechselt Bernat innerhalb der Bundesliga?

Transfergerücht: An Interessenten für Außenverteidiger Juan Bernat mangelte es nie. Neben Juventus Turin soll auch ein deutscher Champions-League-Teilnehmer seinen Hut in den Ring geworden haben.

News vom 05. Juni 2018

Es ist etwas ruhig geworden um Juan Bernat - obwohl der Spanier Verkaufskandidat Nummer eins beim FC Bayern zu sein scheint. Der 25-Jährige soll angesichts seiner überschaubaren Einsatzzeiten nach einer Luftveränderung streben, die Roten würden ihm wohl keine Steine in den Weg legen. Die italienische Sportzeitung Tuttosport bringt nun mit Schalke 04 sogar einen Ligakonkurrenten als Interessent ins Spiel. Die „Knappen“, die auch für Sebastian Rudy bieten sollen, suchen demnach nach Spielern, die ihrem Kader mehr Tiefe verschaffen. Manager Christian Heidel wird wie folgt zitiert: „Nächste Saison werden wir in der Champions League spielen. Dafür müssen wir unserem Trainer das bestmögliche Team zur Verfügung stellen.“ Läuft Bernat also auch weiterhin in der Bundesliga auf, allerdings künftig als Gast in der Allianz Arena? In der vergangenen Spielzeit setzte Coach Domenico Tedesco auf Bastian Oczipka als Linksverteidiger - es wäre aber nicht überraschend, sollte der 29-Jährige einen Konkurrenten an die Seite gestellt bekommen.

News vom 06. April 2018

Nach Informationen der italienischen Tuttosport hat Juventus Turin konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Juan Bernat. Bei der alten Dame könnte der Spanier auf der linken Abwehrseite Alex Sandro ersetzen, der wiederum schon länger mit Paris St. Germain und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht wird. In dieser Saison kommt Bernat bei den Bayern auch aufgrund von Verletzungen nicht wirklich in Tritt. Auch beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Sevilla konnte er nicht überzeugen. Sein vertrag an der Säberner Straße läuft noch bis 2019. Möglicherweise könnte auch das gute Verhältnis zwischen dem italienischen und deutschen Rekordmeister einen Transfern erleichtern. Mit Mario Mandzukic, Mehdi Benatia und Douglas Costa stehen gleich drei Ex- Bayern bei den Italienern unter Vertrag, Kingsley Coman und Arturo Vidal wählten den umgekehrten Weg. Juventus-Präsident Andrea Agnelli war lange Stellvertreter von Karl-Heinz Rummenigge bei der europäischen Klubvereinigung European Club Association gewesen, 2017 übernahm er den Posten des ECA-Vorsitzenden.

News vom 22. März 2018

Juan Bernat und der FC Bayern - die Zeichen deuten immer mehr auf eine Trennung nach dieser Saison hin. Das berichtet der kicker. Bernats Vertrag läuft noch bis 2019, eine vorzeitige Verlängerung ist weder von Seiten des Spielers, noch von Seiten des Vereins geplant. Da der FC Bayern nur noch in diesem Sommer eine Ablöse kassieren könnte, wäre ein vorzeitiger Abschied ein Jahr vor Vertragsende für beide Seiten am sinnvollsten. Im Winter galten der FC Everton und Galatasaray Istanbul als Interessenten für den Flügelspieler.

Auch, aber nicht nur wegen mehrerer Verletzungen kam der 25-Jährige, den der Rekordmeister 2014 für zehn Millionen Euro aus Valencia geholt hatte, in dieser Spielzeit bislang nur zu sieben Einsätzen, davon lediglich vier über die volle Distanz. Zu wenig für den Spanier, der sein letztes Länderspiel im September 2015 bestritt und kaum eine Chance auf ein WM-Ticket hat.

News vom 31. Januar 2018

Nach Angaben der türkischen Zeitung Milliyet bemüht sich Galatasaray Istanbul, die Verpflichtung von Bayern-Linksverteidiger Juan Bernat perfekt zu machen. Zuletzt wurde der 24-Jährige beim FC Everton gehandelt, nun scheinen die Türken großes Interesse zu haben. Beim UEFA-Cup-Sieger von 2000 galt zuletzt Kwadwo Asamoah von Juventus Turin als Wunschkandidat, nun scheint der ehemalige Spieler des FC Valencia Wunschkandidat Nummer eins zu sein.

Da der FC Bayern aber zuletzt Marco Friedl an Werder Bremen verliehen hat, ist eine Freigabe für den Spanier eher unwahrscheinlich. Bernat ist aktuell der einzige Back-up für David Alaba, auch wenn Rafinha diese Position auch schon übernommen hat.

News vom 18. Januar 2018

Es ist bislang noch nicht die Saison des Juan Bernat. Der Spanier kam in der Bundesliga erst zwei Mal zum Einsatz und hat es unter Coach Jupp Heynckes offenbar schwer, sich Spielzeit zu erkämpfen. Zudem ist die Konkurrenz mit David Alaba, der prächtig mit seinem Offensiv-Pendant Franck Ribéry harmoniert, und dem Brasilianer Rafinha, der unter Heynckes einige Male auf der Linksverteidiger-Position zum Einsatz kam, groß.

Auch auf der offensiven Außenbahn sieht sich Bernat starker Konkurrenz ausgesetzt. Eben jener Franck Ribéry und sein designierter Nachfolger Kingsley Coman verschlechtern hier die Chance auf Einsatzzeiten. Zudem hatte der spanische Außenverteidiger mit einigen Wehwehchen zu kämpfen, auch die Partie gegen Paris Saint-Germain, die wohl mit als Initialzündung der starken Leistungen des Rekordmeisters seit Heynckes gesehen werden kann, verpasste Bernat. Dass es der talentierte 24-Jährige derzeit also schwer hat, bleibt auch anderen Vereinen nicht verborgen.

Leighton Baines verletzt - Everton an Juan Bernat interessiert

Wie die englische Daily Mail nun berichtet, denkt der FC Everton über einen Transfer von Juan Bernat nach. Die Zeitung beruft sich dabei auf Reporter aus dem Umfeld des Klubs, sowie auf Liverpool-Echo, die Tageszeitung der gleichnamigen Stadt. So soll vor allem die Verletzung von Linksverteidiger Leighton Baines, der mit Wadenproblemen zu kämpfen hat und auf unbekannte Zeit ausfällt, die „Toffees“ dazu bewegt haben, nach einem Ersatz zu suchen.

Zwar hat Trainer Sam Allardyce bereits 50 Millionen Pfund für die Transfers von Cenk Tosun und Theo Walcott investiert, doch das soll offenbar kein Hinternis darstellen - zumal Bernats Marktwert zuletzt deutlich gesunken war. Cuco Martina, der Baines‘ Platz eingenommen hatte, sowie Außenverteidiger Luke Garbutt, der für die Premier League noch gar nicht spielberechtigt war, sind die personellen Alternativen im Everton-Kader. Auch das soll Allardyce zu einem Transfer von Juan Bernat bewegen.

Juan Bernat vom FC Bayern zum FC Everton - Wie wahrscheinlich ist der Transfer?

Der spanische Linksverteidiger hat beim FC Bayern nur noch 18 Monate Vertrag und bislang gibt es noch keine Anzeichen über eine mögliche Verlängerung des auslaufenden Kontrakts. Das einzige Problem für die „Toffees“: Türkische Medien berichten über ein mögliches Interesse von Galatasaray Istanbul an dem vielseitig einsetzbaren 24-Jährigen. Ein Mitbieter könnte den Preis für Bernat entsprechend in die Höhe treiben.

FC Bayern München: Winter-Transfergerüchte 2017/2018 und aktuelle News

Doch wäre der deutsche Rekordmeister überhaupt bereit, Juan Bernat abzugeben? Zumindest unter Coach Jupp Heynckes scheint es der Spanier schwer zu haben, doch wer nächste Saison auf dem Trainerstuhl der Roten Platz nimmt, ist noch offen. Sollten die Bayern in baldiger Zukunft einen Trainer präsentieren, der Bernat im Kader halten will, wäre dies mit Sicherheit ein Hindernis für einen Transfer zu Everton. Doch da sich bislang noch keine Vertragsgespräche anbahnen, und man mit Marco Friedl ein weiteres hoffnungsvolles Talent auf der linken Verteidigerposition in der Hinterhand hat, könnte der deutsche Rekordmeister bei einem entsprechend hohen Angebot schwach werden. Einen Spieler im Winter abzugeben, wäre aber trotz der für einen Transfer sprechenden Argumente äußerst ungewöhnlich für den FC Bayern.

sdm