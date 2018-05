Bahnt sich ein Mega-Transfer an? Bayern-Spekulationen um Ex-BVB-Star gehen weiter

Der FC Bayern sucht immer noch nach Verstärkung auf dem Flügel, da Arjen Robben und Franck Ribéry nicht jünger werden. Ist jetzt ein Ex-BVB-Star in den Fokus gerückt?

News vom 18. Mai 2018

Sind die Bayern weiterhin an Ousmane Dembélé dran? Wie Don Balon berichtet, sehen die Verantwortlichen des Rekordmeisters im Franzosen einen Ersatz für Arjen Robben, der am Mittwoch seine Unterschrift unter seinen neuen Einjahresvertrag gesetzt hat. Dass er ein talentierter Kicker ist, hat der 21-Jährige in der Bundesliga ja schon gezeigt.

Beim FC Barcelona, wo der Flügelspieler seit Sommer 2017 unter Vertrag steht, lief es dagegen mehr als durchwachsen für ehemaligen Dortmunder. Dembélé verletzte sich früh und rief auch wenn er spielte nicht immer Höchstleistungen ab.

Dennoch gehört der Franzose mit seinen 21 Jahren zu den vielversprechendsten Talenten in Europa. Und das hätte seinen Preis. Don balon spricht davon, dass neben dem FC Bayern auch der FC Liverpool an Dembélé interessiert sein soll. Demnach sollen die beiden Top-Klubs bereit sein, bis zu 80 Millionen auf den Tisch zu legen.

Erstmeldung

München - Auch wenn Arjen Robben und Franck Ribéry ihre Verträge beim FC Bayern aller Voraussicht nach nochmal um ein weiteres Jahr verlängern, jünger wird die ehemals beste Flügelzange der Welt aber nicht. Ribéry wurde vor kurzem 35 Jahre alt, Robben 34.

Auch wenn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry ab der kommenden Spielzeit zwei junge und talentierte Flügelspieler zur Verfügung stehen, sucht der FC Bayern offenbar weiter nach Verstärkung auf dieser Position.

FC Bayern München: Sommer-Transfergerüchte 2018 und aktuelle News

Wenn man Don Balón glauben schenken darf, so hat der deutsche Rekordmeister offenbar einen Star im Fokus, den man aus der Bundesliga noch bestens kennt. Im vergangenen Sommer sorgte sein Abgang beim BVB für großen Ärger. Die Rede ist von Ousmane Dembele.

Transfergerücht: Ist der FC Bayern scharf auf Dembele?

Der französische Youngster erzwang mit einem Streik seinen Wechsel zum FC Barcelona. Die Katalanen überwiesen 115 Millionen an Borussia Dortmund und machten den damals 19-Jährigen somit zu einem der teuersten Spieler der Welt.

Die Erwartungen konnte Dembele in Barcelona bislang aber nicht erfüllen. Zunächst hatte er mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen und fiel monatelang aus, ehe ihm deswegen von Seiten des Vereins ein Ernährungsberater an die Seite gestellt wurde. Das gefiel dem extrovertierten Stürmer offenbar überhaupt nicht und so denke er angeblich bereits über einen Abschied aus Barcelona nach.

Falls Griezmann kommt, will Dembele angeblich gehen

Einen Abgang könnte Dembele forcieren, sollte tatsächlich Antoine Griezmann von Atletico Madrid zum FC Barcelona wechseln. An Dembeles französischen Landsmann war der FC Bayern ebenfalls interessiert gewesen, doch anscheinend haben die Katalanen das Rennen gemacht.

Neben den Bayern sollen aber auch Paris St. Germain und der FC Chelsea scharf auf Dembele sein. Allerdings scheint die ganze Sache wenig realistisch, da der französische Youngster offenbar nicht besonders pflegeleicht ist und sein Marktwert somit in keiner Relation zu seinen sportlichen Fähigkeiten steht.

Es wäre also schwer vorstellbar, dass sich der FC Bayern ein derartiges Problemkind an die Säbener Straße holt.

fs