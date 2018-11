Macht ein englischer Klub bei Pulisic ernst? BVB-Juwel könnte im Winter für Megasumme wechseln

Christian Pulisic gilt als eines der besten Talente im deutschen Fußball. Mit seinem Potenzial wäre er sicher auch einer für den FC Bayern. Allerdings scheint der FC Chelsea an dem US-Mann dran zu sein.

News vom 17. November 2018:

Die bislang sehr starke Saison von Borussia Dortmund ist auch auf der Insel nicht unbemerkt geblieben. Bereits im August hatten wir berichtet, dass Christian Pulisic im Visier des FC Chelsea sein soll (siehe unten). Jetzt könnte der Wechsel tatsächlich näher rücken. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll der Londoner Topklub bereit sein, dem BVB für die Dienste des 20-jährigen US-Amerikaners knapp 80 Millionen Euro zu überweisen.

Der FC Chelsea soll demnach bereits auf einen Wechsel im Winter spekulieren, da dem Verein von Seiten der FIFA eine Transfersperre wegen Verstößen gegen die Wechselregularien droht. Der Vertrag von Christian Pulisic bei Borussia Dortmund läuft noch bis 2020. Gespräche über eine Ausweitung des Kontraktes sollen Anfang 2018 abgebrochen worden sein, die Premier League ist nach Angaben des Spielers selbst sein Traumziel.

Pulisic war in der Vergangenheit regelmäßig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden.

News vom 21. August 2018: Macht ein englischer Klub bei Pulisic ernst?

Es schaut nicht danach aus, als ob der BVB Christian Pulisic ziehen lassen würde - im Gegenteil: In der Offensive herrscht Transfer-Bedarf. Die Spur soll nun zum FC Barcelona führen.

News vom 30. Juli 2018:

Christian Pulisic spielt derzeit eine auffällige Vorbereitung. Das Interesse am Amerikaner scheint immer größer zu werden. Wie der britische Mirror berichtet, hat der FC Chelsea bei den Verhandlungen die Nase vorne. Die Londoner sind wohl in Gesprächen mit Borussia Dortmund. Auch der FC Liverpool hat angeblich sein Interesse bekundet. Wie die Briten berichten, soll Pulisic für 65 Millionen Pfund (rund 73 Millionen Euro) zu haben sein.

Ein Betrag, den der FC Bayern bei der aktuellen Personalsituation mit Serge Gnabry, Kingsley Coman, Franck Ribéry und Arjen Robben wahrscheinlich nicht zahlen wird. Allerdings stellt sich auch die Frage, ob sich die Münchner das Juwel nicht doch sichern wollen, denn die Zeit von Robben und Ribéry beim FCB neigt sich dem Ende entgegen. Mit Alphonso Davies wurde schon ein erster Nachfolger verpflichtet.

News vom 28. Juli 2018:

Verliert Borussia Dortmund wieder einen ihrer Top-Spieler? Und kann der FC Bayern abermals davon profitieren? Nach Informationen der Bild hat die Entourage von Christian Pulisic die Verhandlungen für eine Vertragsverlängerung mit dem BVB über das Jahr 2020 hinaus abgebrochen. Offenbar wurde von Pulisic und seinem Stab klar kommuniziert, dass er seine mittelfristige Zukunft außerhalb Dortmunds sehe.

Diese klare Positionierung soll bei der Dortmunder Führung zu einem Umdenken geführt haben: Bislang wollte man den US-Amerikaner bis mindestens 2019 halten und den Vertrag möglichst verlängern. Nun allerdings sei man bereit, Pulisic bei einer entsprechenden finanziellen Entschädigung schon in diesem Sommer ziehen zu lassen, heißt es.

Schließlich würde der Club bei einer Restvertragslaufzeit von zwei Jahren in den kommenden Transferperioden deutlich weniger Ablöse generieren können als bei einem sofortigen Verkauf - Gesprächsgrundlage sind laut dem Bericht 70 Millionen Euro. An Interessenten mangelt es jedenfalls nicht, denn mit Manchester United, Chelsea, Liverpool und Real Madrid suchen gleich vier Fußball-Großmächte Verstärkungen für die Außenbahn.

Und auch beim FC Bayern dürfte man durchaus hellhörig geworden sein. Zwar sind die Münchner Bayern auf den Außen quantitativ und qualitativ gut besetzt, allerdings weiß man nicht nur an der Säbener Straße um die Verletzungsanfälligkeit und das fortgeschrittene Alter des Duos Franck Ribery und Arjen Robben. Eine besondere Marktsituation wie die sich nun anbahnende Freigabe für Pulisic könnte auch beim FC Bayern Bewegung in die Planungen bringen. Damit der BVB sein Kronjuwel ausgerechnet nach München ziehen lassen würde, müssten die Bayern allerdings wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten - und ihr Ansinnen entsprechend finanziell untermauern.

News vom 23. Juli 2018:

Im Spiel gegen den FC Liverpool hat Christian Pulisic seine Klasse gezeigt. Beim 3:1-Erfolg des BVB war der Offensivmann an allen drei Toren beteiligt. Er erzielte einen Doppelpack. Dass sich der Youngster dadurch weiterhin in den Vordergrund spielt und das Interesse anderer Klubs weckt, ist kein Geheimnis.

Der 19-Jährige ist für sein Alter schon ziemlich weit und kann bei Lucien Favre neu durchstarten. Oder kommt es gar nicht so weit, dass der Amerikaner für den BVB aufläuft? Wie Simon Jones bei DailyMail.co.uk zitiert wird, ist der Stürmer auf der Wunschliste des FC Bayern als Nachfolger von Arjen Robben und Franck Ribéry ganz oben. Und der Rekordmeister soll Konkurrenz durch Real Madrid und den FC Chelsea erhalten.

Doch wie wahrscheinlich ist ein Wechsel noch in diesem Sommer? Die Dortmunder haben ihre Kaderplanung bis auf einen Mittelstürmer weitestgehend abgeschlossen. Auch ein möglicher Konkurrent um den Stammplatz - Andre Schürrle - hat die Freigabe erhalten. Die Schwarz-Gelben werden versuchen, Pulisic zu halten.

Der FC Bayern hat mit Robben und Ribéry für diese Saison verlängert. Eine Verpflichtung von Pulisic käme in diesem Sommer zu früh. Dass aber der Amerikaner ab 2019 in München spielen könnte, wäre nicht utopisch. Doch mit Serge Gnabry und Kingsley Coman haben die Roten schon sehr gute Spieler in der Hinterhand. Man darf gespannt sein, welche Gerüchte über Pulisic gestreut werden.

News vom 08. Mai 2018

Christian Pulisic soll von Dortmund zu Manchester United wechseln. Das berichtet die englische Zeitung The Mirror. Der Deal: Dortmund bekommt vom Klub von Star-Trainer José Mourinho nicht nur Geld, sondern im Tausch auch Stürmer Anthony Martial. Er spielt trotz neun Tore in fünf Startelfeinsätzen keine Rolle mehr in den Planungen von „The Special One“. Wie hoch die Summe ist, die ManU zu Martial draufpacken will, berichtet die englische Zeitung allerdings nicht.

Nachdem die Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern an Pulisic schon ewig dauern, gab es zuletzt auch Spekulationen über ein Interesse am 22-jährigen Martial, die laut SportBild allerdings auch schon wieder der Vergangenheit angehören sollen. Fest steht: Auch andere englische Klubs wie Chelsea, Arsenal und Liverpool sollen Interesse an Pulisic haben. Für Dortmund wäre der Deal mit ManU vor dem Hintergrund der ungewissen Zukunft vom geliehenen Michy Batshuayi und dessen hoher Ablösesumme (angeblich 60 Millionen Euro und mehr) mit Blick auf den Nachwuchsstürmer Martial durchaus reizvoll - die Bayern würden bei beiden Spielern dann aber in die Röhre schauen.

News vom 06. März 2018

Nach Informationen des spanischen Fußballportals „Dario Gol“ soll Real Madrid ein Auge auf Christian Pulisic geworfen haben. Reals Präsident Florentino Perez soll den 19-Jährigen als Nachfolger von Gareth Bale zu den Königlichen holen wollen. Der verletzungsanfällige Waliser soll angeblich am Saisonende bei Real aussortiert werden.

Das Angebot, das die Madrilenen vorbereiten sollen, ist wohl so hoch, dass man es nicht einfach ablehnen kann. Satte 80 Millionen soll der 19-Jährige dem amtierenden Champions-League-Sieger wert sein. Ob der BVB da Nein sagen könnte?

News vom 31. Januar 2018

Von vielen Seiten gab es schon die Vermutungen und Ratschläge in diese Richtung - intern scheint das Thema beim FC Bayern tatsächlich auf dem Tisch zu liegen. Christian Pulisic von Borussia Dortmund ist einem Bericht der Sport Bild zufolge tatsächlich ein Kandidat für die Nachfolge von Frank Ribéry und Arjen Robben beim Rekordmeister. An dem 19-jährigen US-Nationalspieler sind allerdings auch Manchester United und der FC Liverpool interessiert, sein Marktwert wird auf 45 Millionen Euro geschätzt. Pulisics Vertrag beim BVB läuft noch bis 2020, die Westfalen wollen ihn um jeden Preis halten.

News vom 21. November 2017

Ex-Nationalspieler Andreas Möller war jüngst in der Talkrunde von kicker.tv zu Gast. Dass der FC Bayern nach Nachfolgern für seine Flügelspieler Arjen Robben und Franck Ribéry fahndet, ist dem 50-Jährigen nicht verborgen geblieben.

„Wo die beiden älter werden, muss man sich Gedanken machen. Ein Name, der dabei immer wieder herumgeistert, ist Christian Pulisic“, sinniert Möller. Dass der US-Amerikaner eines Tages für den Rekordmeister aufläuft, ist für den 50-Jährigen keinesfalls ausgeschlossen. „Er könnte genau dieser Spieler sein, den die Bayern über Außen als Pendant zu Kingsley Coman brauchen“, so der langjährige BVB-Akteur und Weltmeister von 1990.

News vom 5. November 2017

Karl-Heinz Rummenigge hat die Diskussion um die Besetzung der Flügelpositionen beim FC Bayern selbst befeuert. Man müsse sich die Frage stellen, ob Franck Ribéry noch die Zukunft bedeute, oder ob sich der Rekordmeister ab kommenden Sommer neu aufstellen müsse auf den Außenbahnen, hatte der Vorstandsboss in einem Sky-Interview erklärt. Der 34-jährige Franzose ist derzeit verletzt, sein Vertrag in München läuft kommenden Sommer aus. Auch sein kongenialer Mitspieler auf der rechten Außenbahn, Arjen Robben, kommt dem Karriereende immer näher - klar ist: der FC Bayern muss den Umbruch angehen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat da einen guten Rat für seinen ehemaligen Klub. "Wenn Bayern München irgendwann mal Ersatz für Robben und Ribery sucht, dann müssen sie ihre Fühler nach Christian Pulisic ausstrecken", sagte der Sky-Experte am Rande des Topspiels zwischen BVB und FCB am Samstag. Eine Erklärung lieferte der 56-Jährige natürlich mit: "Er ist 19 Jahre alt und hat hohe Qualität. Mit seinem Selbstvertrauen und seiner Geschwindigkeit ist er zu Höherem berufen."

Allerdings wäre eine Verpflichtung des US-Nationalspielers mit einiger Brisanz verbunden. Vor etwa einem halben Jahr waren Gerüchte aufgetaucht, wonach der FC Bayern sich für die BVB-Talente Pulisic, Julian Weigl und den inzwischen zum FC Barcelona gewechselten Ousmane Dembélé interessiere. Rummenigge hatte damals betont, dass der FC Bayern keinen dieser Spieler dem BVB wegschnappen wolle: „Ich kann heute garantieren, dass wir keinen dieser Spieler kontaktiert haben oder kontaktieren werden. Wir haben ein komplett entspanntes und seriöses Verhältnis zu Borussia Dortmund.“

News vom 20. Juni 2017

Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels - in der jüngeren Vergangenheit wechselten einige der besten Spieler von Borussia Dortmund die Seiten von Gelb zu Rot. Doch zumindest im Fall von Christian Pulisic wird sich das nicht wiederholen. Der US-Amerikaner sagte in seiner Heimat zu Penn Live: „Nein, das könnte ich nicht machen.“ Und ergänzte: „Ich darf das eigentlich gar nicht sagen, aber ne.“

Im Januar unterzeichnete der 18-Jährige eine Vertragsverlängerung mit den Dortmundern bis 2020. Allein in dieser Saison lief das große Talent wettbewerbsübergreifend in 43 Partien auf, darunter in entscheidenden Spielen in der Champions League und im DFB-Pokal.

Auch in die Premier League zu Manchester United - dem Bericht von Penn Live zufolge sein Lieblingsklub als Kind - zieht des den jungen Offensivspieler nicht: „Als ich klein war, wollte ich in der Premier League spielen, aber nun, da ich in der Bundesliga spiele, plane ich keinen Wechsel.“ Denn: „Ich bin dort richtig glücklich.“

Scheint also, als würde Pulisic dem BVB erhalten bleiben.

Borussia Dortmund siegte am Dienstagabend überzeugend und deutlich gegen die bisherige DFB-Pokal-Überraschungsmannschaft aus Lotte. Das Team von Trainer Thomas Tuchel ließ den Gastgebern am Ende keine Chance und gewann deutlich mit 3:0.

München - In der ersten Halbzeit hatten die Schwarz-Gelben noch ihre liebe Mühe mit dem Drittligisten, der die Partie laufstark und aggressiv begann, und so einige Schwächen in der Dortmunder Defensive aufdeckte. Das erlösende 1:0 für den Ruhrpott-Klub erzielte dann Christian Pulisic - und der erhielt nach der Partie von ARD-Experte Mehmet Scholl ein Sonderlob - inklusive einer Prophezeiung bezüglich eines kommenden Transfers.

Mehmet Scholl prophezeit FCB-Attacke auf Christian Pulisic

In der traditionellen Nachbereitung der Partie sprachen ARD-Experte Mehmet Scholl und Moderator Alexander Bommes zunächst mit Lotte-Trainer Ismail Atalan, danach kam Thomas Tuchel auf einen Plausch ins Studio. Gemeinsam sahen sich die drei das 1:0 von Christian Pulisic an - und Scholl geriet sogleich ins Schwärmen.

„Mein absoluter Lieblingsspieler. Und leider hört er (Thomas, Anm. d. Red.) das nicht gern, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern wahrscheinlich irgendwann an ihn rangehen. Weil er einfach diese spezielle Qualität hat die es nicht oft gibt, um auf den Außenbahnen Überzahl zu schaffen und Situationen zu entwerfen, zu denen es normal nie kommen würde“, schwärmte Scholl.

Tuchel bremst: „Der könnte noch in der A-Jugend spielen“

Thomas Tuchel lächelte über Scholls Prophezeiung gekonnt hinweg und beschwerte sich danach lachend bei Moderator Bommes: „Der junge Kerl ist Jugendspieler, der könnte noch in der A-Jugend spielen. Deshalb bremse den Mehmet da.“

Der junge US-Amerikaner hat bei Borussia Dortmund noch einen langfristigen Vertrag. Erst im Januar hatten die Verantwortlichen den Kontrakt mit dem talentierten Offensiv-Mann bis 2020 verlängert. Dass der erst 18-Jährige aufgrund seiner tollen Leistungen nicht unter dem Radar der Bayern bleiben wird, dürfte klar sein. Zuletzt hatte sich Pulisic durch sein Tor im Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon sogar schon einen Platz in den Annalen des BVB gesichert. Dort wird er nun als jüngster Champions-League-Torschütze geführt.

Wie realistisch ist ein Pulisic-Transfer zum FC Bayern?

Dass der FC Bayern also mittlerweile ein Auge auf den BVB-Youngster geworfen haben dürfte, scheint unstrittig. Doch der langfristige Vertrag von Pulisic könnte für einen möglichen Transfer ein ausreichend großes Hindernis sein - Pulisics Marktwert beträgt laut transfermarkt.de außerdem bereits jetzt 12 Millionen Euro. Tendenz steigend.

Zwar muss der Rekordmeister aus München über kurz oder lang die Weltklasse-Flügelzange Robbéry ersetzen, doch mit Kingsley Coman und Douglas Costa stehen derzeit noch zwei weitere Außenspieler mit großem Talent zur Verfügung. Ein Transfer ergäbe daher auch für Pulisic erst nach dem Karriereende von Robben und Ribéry Sinn. Ansonsten drohte dem Youngster zu wenig Spielzeit - und das hemmt die Entwicklung. So oder so, ein Transfer von Borussia Dortmund zum FC Bayern beherbergt immer ausreichend Sprengstoff. Das hat die jüngere Vergangenheit mit den Transfers von Mario Götze, Robert Lewandowski und Mats Hummels bewiesen.

