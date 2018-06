Ex-Trainer soll heiß auf ihn sein: Ancelotti will Bayern-Star zu Neapel holen

Transfergerücht: Der SSC Neapel würde Sebastian Rudy gerne verpflichten. Sein ehemaliger Trainer Carlo Ancelotti soll am Mittelfeldspieler stark interessiert sein.

News vom 09.06.2018

Während Sebastian Rudy (28) sich mit der Deutschen Nationalmannschaft auf die WM in Russland vorbereitet, taucht ein neues Gerücht zu seiner Zukunft auf. In Italien wird darüber spekuliert, dass der Mittelfeldspieler des FC Bayern München vom SSC Neapel umgarnt wird. So soll nach Informationen von "Sky Sport Italia" der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti seinen Ex-Schützling nach Süditalien locken wollen.

Unter dem neuen Neapel-Coach lief es für Rudy beim FC Bayern besser als unter Jupp Heynckes. Ancelotti setzte Rudy in der vergangenen Saison in elf Partien neun mal ein, sogar sechs Mal von Beginn an. Jetzt könnte es zu einem Wiedersehen mit seinem Förderer kommen.

News vom 24.05.2018

Aktuell befindet sich Sebastian Rudy mit der Deutschen Nationalmannschaft im WM-Trainingslager in Südtirol. Neben der Frage nach der WM-Teilnahme ist allerdings auch die Frage nach seinem Verein in der nächsten Saison zumindest nicht ganz geklärt.

Immer wieder ranken sich Wechselgerüchte um den Bayern-Star. Auf Nachfrage der BILD sagte Rudy, dass er sich nicht mit einem Wechsel im Sommer beschäftigt.

„Es haben ab und zu immer mal Vereine Interesse. Da konzentriere ich mich aber nicht drauf.“ Für ihn stehe aktuell die WM-Vorbereitung mit der DFB-Elf im Fokus.

Auf die konkrete Frage, ob er auch nächste Saison beim FC Bayern spielt, hatte Rudy eine kurze, aber zumindest teiloffene Antwort parat. „Ich hoffe es doch!“

News vom 14.05.2018

Bleibt Sebastian Rudy doch bei den Bayern? Gegenüber dem kicker stellte der 28-jährige Mittelfeldakteur klar, dass er keinerlei Pläne hege, den Verein nach nur einem Jahr wieder zu verlassen: „Ich möchte nicht weg von hier. Ein Wechsel steht nicht zur Debatte“, positionierte sich der Mittelfeldakteur eindeutig.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Rudy im Sommer leihweise dem FC Schalke 04 anschließen könnte, um mehr Spielzeit zu erhalten. Auch eine konkrete Kontaktaufnahme der Königsblauen bei Sportdirektor Hasan Salihamidzic soll demnach bereits erfolgt sein. Laut kicker seien die Schalker bei Salihamidzic damit allerdings auf taube Ohren gestoßen. Für Versuche, Rudy aus seinem bis 2020 laufenden Vertrag loszueisen, habe man an der Säbener Straße nur ein müdes Lächeln übrig. Dies gelte auch für entsprechende Offerten seitens des VfB Stuttgart.

News vom 02.05.18

Das Champions-League-Aus des FC Bayern in Madrid erlebte Sebastian Rudy auf der Bank. 90 Minuten fieberte er beim 2:2 im Estadio Santiago Bernabeu von dort aus mit - neben den wegen der Verletztenmisere aus dem Nachwuchs aufgerückten Lars Lukas Mai und Niklas Dorsch. Es ist eine bekannte Situation für den Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer ablösefrei von 1899 Hoffenheim nach München wechselte. In der „Königsklasse“ stand Rudy zuletzt am 5. Dezember auf dem Platz, beim 3:1 über Paris St. Germain im letzten Gruppenspiel war er von An- bis Abpfiff im Einsatz.

Auch in der Bundesliga pendelte der 28-Jährige monatelang zwischen Bank und Startelf, neunmal kam er gar nicht zum Einsatz. Erst seit dem 4:1 beim FC Augsburg Anfang April - mit dem Sieg machte der FC Bayern die 28. Meisterschaft perfekt - steht Rudy beständig in der Anfangsformation. Was allerdings wohl vor allem der Rotation von Trainer Jupp Heynckes zu verdanken sein dürfte. Schließlich stand in diesem Monat die Champions League im Fokus - mit dem Viertelfinale gegen den FC Sevilla und nun den Partien gegen Real Madrid.

Das weiß auch Rudy, weshalb er seine vermeintlich neue Rolle bei den Roten realistisch einschätzen kann. Deshalb überrascht es nicht wirklich, dass die Sport Bild schreibt, der 24-malige Nationalspieler sei mit seiner derzeitigen Rolle bei Bayern unzufrieden. Ob er schon nach einer Saison beim Rekordmeister das Weite sucht? Immerhin kommt mit Niko Kovac im Juli ein neuer Trainer - das könnte Rudys Hoffnung auf eine Besserung seiner Situation mit Leben füllen.

Interessenten aus er Bundesliga soll es einige geben. Die Sport Bild nennt den VfB Stuttgart, dem sich Rudy 2003 im Alter von 13 Jahren anschloss und sieben Jahre lang die Treue hielt. Deren Sportboss Michael Reschke, der sich bei den Bayern ja bestens auskennt, hält sich jedoch bedeckt: „Sebastian Rudy ist Spieler des FC Bayern, deswegen ist es grundsätzlich für uns unmöglich, einen solchen Spieler zu verpflichten.“

Bis 2020 läuft Rudy Vertrag bei den Roten. Wie es für ihn weitergeht, dürfte aber auch von einem Gespräch mit Kovac sowie der Konkurrenzsituation im defensiven Mittelfeld abhängen. Schließlich haben sich die Bayern bereits die Dienste von Leon Goretzka gesichert. Arturo Vidal gilt als Verkaufskandidat. Und auch um Thiago halten sich hartnäckig Gerüchte.

