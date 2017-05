Ist er die erste Mini-Granate für die Bayern? Sein Berater war schon da

Transfergerücht: Kommt René Adler zum FC Bayern München? Der Berater des Torhüters vom Hamburger SV war schon an der Säbener Straße.

München - Am Samstagabend sprach Uli Hoeneß noch von „Granaten“, um den FC Bayern zu verstärken, doch wer da kommen könnte, darüber gibt es die verschiedensten Gerüchte. Keine echte Granate aber immerhin ein ehemaliger deutscher Nationalspieler wäre folgendes Szenario:

Für den abwanderungswilligen Ersatzkeeper Sven Ulreich könnten die Bayern bald einen Nachfolger präsentieren. Rene Adler hat angekündigt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim HSV nicht verlängern zu wollen. Sein Berater Jörg Neubauer war in der vergangenen Woche an der Säbener Straße zu Gast. Gut möglich, dass es nicht um die Zukunft von Leon Goretzka, sondern von Adler ging.

Adler wird den Hamburger SV am Saisonende verlassen. Der 32-Jährige verkündete seinen Abschied am Montag via Facebook. „Ich möchte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt: Ich habe den HSV-Verantwortlichen eben mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag über den 30.06. hinaus nicht verlängern werde. Es wird für mich also leider kein sechstes Jahr für diesen besonderen Verein mit seinen einzigartigen Fans geben“, schrieb der Keeper in seiner Mitteilung an die Anhänger des Clubs, der am Samstag den direkten Klassenverbleib geschafft hat.

