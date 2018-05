Von wegen Leon Bailey: Baggern die Bayern stattdessen am Bayer-Brasilianer?

Der FC Bayern könnte in diesem Sommer in Leverkusen zugreifen. Nach den Gerüchten um Leon Bailey gerät nun ein weiterer Akteur in den Fokus. Der Linksverteidiger könnte eine sich anbahnende Lücke schließen.

München - Noch steht kein Abgang des FC Bayern in diesem Sommer fest - einmal abgesehen von Ersatzkeeper Tom Starke und U23-Kapitän Niklas Dorsch. Als heißer Kandidat für einen Abschied von der Säbener Straße wird allerdings seit Wochen Juan Bernat gehandelt. Der unter Pep Guardiola einst so famos durchgestartete Spanier kam in der abgelaufenen Saison lediglich auf zwölf Einsätze.

Sagt Bernat „adios“, wäre also eine Planstelle neu zu besetzen. Mit David Alaba, um den sich ebenfalls Transfergerüchte ranken, steht nur ein weiterer Linksverteidiger unter Vertrag. Marco Friedl ist bekanntlich noch bis 2019 an Werder Bremen ausgeliehen. Da kommt die Meldung aus Italien nicht überraschend, wonach sich die Roten um Wendell von Bayer Leverkusen bemühen würden. Das berichtet zumindest das Portal calciomercato. Bislang war lediglich Paris St. Germain mit dem neuen Trainer Thomas Tuchel als Interessent genannt worden. Leverkusens Sportchef Rudi Völler hatte jedoch zum Thema PSG in der Bild gesagt: „Es gibt keine offizielle Anfrage.“ Zudem gelte: „Wir wollen Wendell nicht abgeben.“

Wendell noch bis 2021 an Leverkusen gebunden

Der Klub vom Rhein, der die Qualifikation für die Champions League hauchdünn verpasst hat, sitzt angesichts eines Vertrags bis 2021 am längeren Hebel. Allerdings wissen Völler und Co. auch, dass sich Wendell speziell in der abgelaufenen Saison in die Notizblöcke diverser Topvereine gespielt haben dürfte. Dank seiner Flankenläufe und der Stärke beim ruhenden Ball zählt er zu den Top-Linksverteidigern der Liga - neben Alaba.

Zuletzt hatte es auch Gerüchte über ein Interesse des Rekordmeisters an einem anderen Bayer-Spieler gegeben. Für Leon Bailey soll ein Angebot über 60 Millionen Euro abgegeben worden sein. Der Jamaikaner scheint aber erst in einem Jahr zum Thema zu werden - wenn wohl die Abschiede von Arjen Robben und Franck Ribéry anstehen.

Für Wendell hatte Leverkusen 2014 gerade einmal 6,5 Millionen Euro an Gremio Porto Alegre überwiesen. Nun dürften wohl zwischen 40 und 50 Millionen Euro fällig werden. Bei einer solchen Summe müssten die Bayern-Bosse wohl ohnehin länger grübeln. Bislang ist Corentin Tolisso mit einer Ablöse von 41,5 Millionen Euro der teuerste Zugang der Klubgeschichte.

mg