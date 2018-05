Wechselt Eintrachts Pokal-Held zum FCB? Aussage lässt aufhorchen

Niko Kovac wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München. Eigentlich hatte der Trainer angekündigt, keinen Spieler aus Frankfurt mitzunehmen. Kommt es nun doch anders?

München - Die Frankfurter Eintracht hat dem FC Bayern München den Saisonabschluss gehörig vermiest. Statt der geplanten Double-Feier auf dem Münchner Rathausbalkon standen die Roten mit nur einem einzigen Titel da. Zu wenig, dem bajuwarischen Selbstverständnis nach.

Vor allem für die scheidende Trainer-Legende Jupp Heynckes hätten sich viele FCB-Fans den DFB-Pokal als Abschiedsgeschenk gewünscht - gerade da es in der Champions League gegen Real Madrid wieder einmal auf höchst unglückliche Art und Weise nicht geklappt hatte. Doch einer hatte im Besonderen etwas gegen den Münchner Erfolg: Ante Rebic. Der Eintracht-Angreifer ließ die Verteidigung des Rekordmeisters alt aussehen und traf doppelt.

Rebic: „Es ist hart einem so großen Klub wie Bayern zu widerstehen“

Nun hat der Kroate, der im Juni zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt, mit einigen Aussagen Transfer-Spekulationen angeheizt: „Niko Kovac und ich, das hat immer gut gepasst“, so Rebic zu goal.com. „Es macht Spaß mit ihm zusammenzuarbeiten. Er wird zu Bayern gehen und wir werden sehen, was die Saison bringen wird.“

Dass der Außenspieler sich gut mit dem künftigen Bayern-Coach versteht, ist kein Geheimnis. Naheliegend also auch die Vermutung, Rebic könnte doch mit zum Rekordmeister wechseln: „Ich denke nicht einmal über einen Transfer nach. Ich will mich im Moment nur gut erholen, die Saison war hart und lang. Bayern? Das weiß jeder, es ist hart einem so großen Klub wie Bayern zu widerstehen.“

Rebic zu den Bayern? Große Konkurrenz in der Offensive

Diese Aussage lässt aufhorchen. Obwohl sich Rebic im Moment wohl nicht mit einem Transfer befasst - ein Dementi klingt anders. Mit neun Toren und drei Vorlagen in der vergangenen Saison bewies der Offensiv-Mann seine Qualitäten. Ob der Nationalspieler allerdings schon weit genug ist, um den FC Bayern auf den Außenpositionen zu verstärken, ist offen. Wenn ein Trainer für solch einen Schritt optimal geeignet sein dürfte, dann Niko Kovac. Dieser könnte seinen Schützling entsprechend unterstützen.

Auf den Außenpositionen steht bei den Roten zwar spätestens nächste Saison der große Umbruch an. Doch die beiden Alt-Stars Franck Ribéry und Arjen Robben verlängerten jüngst ihre Verträge und mit Serge Gnabry, der von seiner Leihe bei der TSG 1899 Hoffenheim zurückkehrt und Kingsley Coman stehen zwei Mega-Talente in den Startlöchern. Ob Rebic sich dieser Konkurrenz aussetzen will, bleibt abzuwarten.

