Hammer kurz vor Schluss der Transferperiode: FC Bayern wohl in Verhandlungen mit Eintracht-Star

Der FC Bayern München baggert wohl weiter am angeblichen Wunschspieler von Trainer Niko Kovac. Jetzt soll es sogar schon Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt geben.

München - Er ist angeblich der Wunschspieler von Niko Kovac: Ante Rebic von Eintracht Frankfurt ist erneut beim FC Bayern München im Gespräch. Diesmal ist sogar von Verhandlungen mit Bundesligist Eintracht Frankurt die Rede. Wie Sport.de mit Berufung auf calciomercato berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Rebic als Backup für Robert Lewandowski eingeplant haben.

Die Eintracht sei demnach bereit, den 25-Jährigen für 35 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt ziehen zu lassen. Auch die beiden Mailänder Klubs, AC und Inter, sollen am Kroaten interessiert sein. Ein Wechsel nach München ergebe jedoch mehr Sinn. FCB-Trainer Niko Kovac gilt als großer Förderer von Rebic, die beiden haben schon bei der Eintracht zusammen gearbeitet und gemeinsam den DFB-Pokal gewonnen - im Finale gegen den FC Bayern.

Eintracht-Star Rebic zum FC Bayern? „Parameter müssen stimmen“

Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic hat Sky gegenüber bereits bestätigt, dass es Anfragen für Rebic gebe. Diese sollen laut Bild allerdings unter den Forderungen der SGE liegen. „Es ist schon sein Wunsch, mal für einen großen Klub zu spielen“, so Bobic. „Am Ende des Tages werden wir sehen, was die Woche bringt.“ Für einen Transfer des letzten verbleibenden Mitglieds des erfolgreichen Eintracht-Sturmtrios der letzten Saison müssten „alle Parameter stimmen“.

Rebic musste die Bundesliga-Niederlage gegen RB Leipzig am Sonntag von zu Hause aus verfolgen. Aufgrund einer Wadenverletzung stand er nicht im Kader. Zuvor wurde er wegen seiner schwachen Leistung gegen Racing Straßburg von Trainer Adi Hütter kritisiert: „Er ist ein wichtiger Spieler. Aber wenn er so spielt wie am Donnerstag, dann haben alle keine Freude - auch er nicht.“ Der Trainer gab außerdem an, dass man auf einen Wechsel Rebics „vorbereitet“ sei. „Bei solchen Spielern muss man immer gewappnet sein, dass noch etwas passieren kann.“

Möglicher Rebic-Transfer: Eintracht Frankfurt gab bereits Jovic und Haller ab

Erst am vergangenen Montag verstärkte sich die Eintracht mit Sporting-Stürmer Bas Dost. Dazu befinden sich die Mittelstürmer Concalo Paciencia und Dejan Joveljic im Kader. Im Gegenzug ließ man die Leistungsträger Sebastien Haller (West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid) ziehen.

Im Zuge des Transfergerüchts um Marc Roca könnte Bayern-Coach Niko Kovac schon verraten haben, ob es weitere Neuzugänge beim FCB gibt, oder nicht. Im Fall von Timo Werner hat sich dies offenbar vorerst erledigt.