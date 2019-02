Alle Augen auf Adonis Lewandowski

Das Transferfenster schloss gestern, ohne dass der FC Bayern noch einmal aktiv wurde. Das heißt, dass er mit Robert Lewandowski als einzigem gelernten Strafraumstürmer in die Rückrunde geht. Das reicht, findet der Trainer. Wirklich?

Es war genau 13.33 Uhr, als Niko Kovac gestern sagte, „Stand jetzt“ werde der FC Bayern in diesem Winter keinen Spieler mehr verpflichten. Dabei zog er die Augenbrauen vielsagend hoch. Seit er im April in Frankfurt ankündigte, „Stand jetzt bin ich bis 2019 hier“, ist diese Formulierung eine Chiffre sowohl für die seltsamen Wege der Fußballbranche als auch für Kovac’ selbstironische Ader. Aber es stimmte schon. Vier Stunden und 27 Minuten später, als das Transferfenster zuklappte, sah der Bayern-Kader immer noch genauso aus wie um 13.33 Uhr.

Das bedeutet, dass der Rekordmeister die kommenden Monate – und damit jene Phase, die die gesamte Saison definiert – mit Robert Lewandowski als einzigem Strafraumstürmer bestreitet. Kovac’ Vorgänger Jupp Heynckes hatte ausdrücklichen Wert darauf gelegt, für den Fall einer Verletzung und um dem Polen regelmäßige Pausen zu verschaffen, mit Sandro Wagner einen Vertreter zu verpflichten. Der ist nun wieder weg, doch Kovac sah keinen Grund, auf den letzten Drücker die vakante Stelle neu zu besetzen. Mit Thomas Müller und Serge Gnabry habe man „zwei, die die Position absolut spielen können“.

Das Thema hat den FC Bayern schon durch einige Rückrunden begleitet, und dass es nicht hitziger diskutiert wurde, liegt allein daran, dass Robert Lewandowski einen beneidenswert robusten Körper hat. Nur zwei ernsthafte Blessuren sind in seiner Münchner Krankenakte verzeichnet, beide stammen aus Partien gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund. Im April 2015 erlitt er bei einem Zusammenprall mit dem Torwart Kiefer- und Nasenbeinbrüche, eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen an Rippen und Schultereckgelenk. Zwei Jahre später riss ein Band in seiner Schulter. Aber selbst diese gravierenden Verletzungen kosteten ihn ganze drei Partien. Eine davon war dummerweise das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League 2017 gegen Real Madrid.

Ähnlich stabil wie Lewandowskis Physis ist Kovac’ Vertrauen in dessen Verfügbarkeit. Er hoffe, dass der Mittelstürmer „weiterhin so dasteht, wie er dasteht: topfit, drahtig, ein Adonis. Und wenn er eine Pause braucht, habe ich keine Probleme, Thomas oder Serge da spielen zu lassen. Thomas kann man nachts aufwecken, und der spielt überall.“ Die Statik des Spiels würde sich trotzdem ändern mit einem zentralen Stürmer Müller, der auf dem Platz ein bekennender Freigeist ist. Oder mit Gnabry, der diesen Part in Hoffenheim oder der Nationalmannschaft bereits bekleidet hat, aber eigentlich auf dem Flügel eingeplant ist. Ganz abgesehen davon, dass er und seine sensiblen Sprintermuskeln ab und zu selber eine Pause brauchen.

Es ist nicht so einfach, einem Mann wie Lewandowski einen Vertreter an die Seite zu stellen, der sportlich qualifiziert ist und gleichzeitig bereit, sich in den wichtigen Partien ins zweite Glied zu trollen. Der FC Barcelona hat neulich zur allgemeinen Verblüffung Kevin Prince Boateng aus dem Hut gezaubert als Backup für Luis Suarez. Sandro Wagner ist in dieser Hinsicht nicht die schlechteste Alternative gewesen. Zumindest in den fünf Monaten unter Heynckes traf er regelmäßig und erwarb sich viel Respekt in der Mannschaft, die ihn am Mittwoch auch sehr herzlich verabschiedete. Unter Kovac stand er dann nicht mehr so oft im Kader.

Der Trainer hat an die Position hinter Lewandowski hohe Ansprüche: „Es gibt auf der Welt vielleicht nur ein, zwei Spieler, die ihn ersetzen könnten. Alles andere ist eine Verschlechterung.“ Ehe er einen extravaganten Transfer wie Barcelona in Auftrag gibt, sucht er sich seinen Kandidaten lieber im vorhandenen Personal. Die Auswahl findet er groß genug, zumal Franck Ribery und Arjen Robben wieder im Mannschaftstraining sind (morgen in Leverkusen aber wohl noch nicht dabei sein werden). Für die entscheidende Phase der Rückrunde, in der nicht mehr nachgebessert werden kann, wähnt er die Bayern gut gerüstet.

Stand jetzt.