Trennung zwischen FC Bayern und Qatar Airways auf Wunsch des Emirs?

Von: Johannes Skiba

Qatar Airways ist künftig nicht mehr auf dem Trikot des FC Bayern zu finden. Die Trennung könnte der Wille des Emirs gewesen sein.

München – Der FC Bayern München gab heute die einvernehmliche Trennung von Großsponsor Qatar Airways bekannt. Der Vertrag läuft zum Juli aus und wird nicht verlängert. Das Ende dieser Zusammenarbeit reißt jährlich ein Loch von geschätzten 25 Millionen Euro in die Kassen des Klubs. Der deutsche Rekordmeister will diese Lücke mit deutschen Sponsoren füllen. Wie die Süddeutsche Zeitung nun berichtet, hätten die Münchener das Sponsoring durch Qatar Airways gerne weitergeführt. Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, soll offenbar den Abbruch der Beziehungen in die Wege geleitet haben.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Deutscher Meister: 33x

Vertragsverlängerung mit Qatar Airways war für den FC Bayern zuletzt noch eine Option

Die Verträge zwischen dem FC Bayern und der Fluggesellschaft sollen bereits unterschriftsreif vorgelegen haben. Der Bericht beruft sich auf mehrere Quellen. Der FC Bayern dementierte auf SZ-Anfrage.

Der Klub hat jedoch bis vor zwei Wochen noch Gespräche mit dem Geldgeber geführt, wie Präsident Herbert Hainer dem Vereinsmagazin zuletzt berichtete. Den Emir störte wiederum bereits seit längerer Zeit die wiederkehrende Kritik aus München und Deutschland.

Die Zusammenarbeit zwischen Qatar Airways und dem FC Bayern gehört bald der Vergangenheit an. © imago/Walther

Kritik der FC Bayern-Fans an Menschenrechtsverletzungen in Katar fruchtet

Konkret ist damit unter anderem die Jahreshauptversammlung des FC Bayern von November 2021 gemeint sein, wo große Teile der Fans die Zusammenarbeit ihres Klubs mit Qatar Airways deutlich kritisierten. Dazu vermisste der Emir offenbar die Rückendeckung der Verantwortlichen des FCB. Auch die Proteste und die Kritik rund um die WM 2022 in Katar sollen dem Staatsoberhaupt nicht gefallen haben.

Das finanzielle Vakuum, das Qatar Airways bei den Münchener hinterlässt, könnten laut Informationen der SZ wiederum Airlines aus Dubai und Abu Dhabi füllen. Die Fans des FCB werden also vielleicht weiter gegen die Sponsoring-Entscheidungen der FCB-Bosse protestieren. Das Ende der Zusammenarbeit mit Qatar Airways ist in jedem Fall auch ein Verdienst der unermüdlichen Fanbewegungen, die trotz aller Geldschiebereien des modernen Fußballs mit ihrer Arbeit gezeigt haben: Die Fans befinden sich weiterhin in einer Machtposition - auch wenn diese vielen Anhängerinnen und Anhängern zu selten bewusst wird. (jsk)