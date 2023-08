Katie Kane zeigt erste Eindrücke aus München – Kinder mit einzigartigen Bayern-Trikots

Von: Alexander Kaindl

Die Kanes sind in München angekommen. Vater Harry trifft, Mutter Katie und die Kinder leben sich in München ein. Nun gibt es erste Bilder.

München – Angekommen in München! Harry Kane hat nach turbulenten Tagen einen Traum-Einstand in der Bundesliga gefeiert. Der Königstransfer des FC Bayern steuerte beim 4:0-Sieg über Werder Bremen ein Tor und eine Vorlage bei. Der große Druck dürfte nach dem ersten Treffer also erstmal weg sein und die weitere Eingewöhnungszeit sicher erleichtern. Währenddessen hat sich auch schon seine Familie gut an der Isar eingelebt.

Katie Kane (geb. Goodland) Verheiratet mit: Harry Kane Kinder: Ivy, Vivienne Jane und Louis Kane

Katie Kane: „Willkommen in München“

Katie Kane teilte kürzlich auf Instagram einige Bilder von sich selbst, Ehemann Harry und den drei gemeinsamen Kindern (das vierte ist unterwegs). Dazu schrieb sie: „Willkommen in München. Neuanfang.“

Auf den Fotos sieht man Katie und Harry Kane am Tag der offiziellen Vorstellung in der Allianz Arena, außerdem zeigt die 30-Jährige Schnappschüsse vom ersten Pflichtspiel der neuen Saison, das die Bayern mit 0:3 gegen Leipzig verloren hatten.

Katie Kane zeigt erste Eindrücke aus München – Kinder mit einzigartigen Bayern-Trikots

Die drei Kinder trugen dabei einzigartige Trikots, die mit der Nummer Neun und „Daddy“ statt „Kane“ bedruckt waren. Außerdem nahmen Ivy, Vivienne Jane und Louis für ein Bild auf der Treppe des Bayern-Mannschaftsbusses Platz.

Die Gesichter der Kinder hatte Katie Kane jeweils mit einem weißen Herz bedeckt.

Katie Kane mit ihren Kindern in der Allianz Arena. © Screenshot Instagram / Katie Kane

München-Tipps für die Kanes? De-Ligt-Freundin ist mittlerweile Expertin

Tipps für die ersten Wochen in München können sich die Kanes sicher auch bei Matthijs de Ligt und Annekee Molenaar abholen.

Das niederländische Model, seit kurzem mit dem Innenverteidiger verlobt, teilte ihre ersten Eindrücke von der bayerischen Landeshauptstadt vor rund einem Jahr beinahe täglich mit ihrer Community.

Kanes Ex-Klub Tottenham mit ordentlichem Liga-Start

Dabei sendete manch ein wütender Italien-Fan sogar Beleidigungen nach München. Der Stachel saß nach de Ligts Wechsel von Juventus Turin zum FC Bayern tief. Wie man wohl in Kanes englischer Heimat aktuell über den Transfer denkt? Ex-Klub Tottenham gewann am Samstag mit 2:0 gegen Manchester United und steht damit bei vier Punkten aus zwei Spielen. Auf der Insel fürchtet man wegen Kane und der Geburt seines vierten Kindes trotzdem ein Alptraum-Szenario. (akl)