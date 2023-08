Innenverteidiger Kim Min-Jae: Das herzliche Monster

Von: Philipp Kessler

Für die Innenverteidigung kam Tuchels Wunschspieler Kim Min-Jae von der SSC Neapel. Wie der Südkoreaner tickt, erfahrt ihr hier.

München – Das herzliche Monster Minjae Kim (26) ist ein heiß-begehrter Mann. Wer in der vergangenen Woche durch die Münchner Maximilianstraße strawanzte, dem fielen Fußball-Fans im Neapel- und Fenerbahce-Trikot auf. Sie alle lauerten vor dem Hotel Vierjahreszeiten - um ein Foto vom, und im besten Fall mit dem neuen Abwehr-Star des FC Bayern zu bekommen. Es zeigt: Der beliebte Südkoreaner hinterließ bei seinen ehemaligen Clubs einen bleibenden Eindruck.

Min-Jae Kim Geboren: 15. November 1996 (Alter 26 Jahre), Tongyeong, Südkorea bisherige Vereine: u. a. Fenerbahce, SSC Neapel, FC Bayern München Marktwert: 60 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Kim findet eine Bleibe in München und wartet auf die Familie

Künftig warten die Anhänger vor der Nobel-Residenz, in der Neuzugänge des Rekordmeisters anfangs meist vom Verein untergebracht werden, vergeblich auf Kim. Wie die tz erfuhr, bezog der Innenverteidiger mittlerweile seine eigene Bleibe. Frau und Tochter sollen demnächst dort ebenfalls einziehen. Nicht das einzige Geheimnis, das bisher nur Insidern bekannt war.

Herz-Zeichen: Bei seinen ersten Shootingterminen als Bayern-Star posierte Kim ab und an mit einer speziellen Geste. Dabei überkreuzt er Daumen und Zeigefinger. Was im ersten Moment wie ein X aussieht, ist ein Liebessymbol für seine Fans - bekannt als koreanisches Herz. Kim, der aufgrund seiner kompromisslosen Art auf dem Rasen Monster genannt wird, zeigte seine weiche Seite auch während seines obligatorischen dreiwöchigen Militärdienstes. Davon kursierte im Juli ein Foto im Internet von ihm und seinen Kollegen. Jeder von ihnen hält einen Zettel mit koreanischen Schriftzeichen. Gemeinsam bedeuten sie auf Deutsch: „Ich liebe dich.“ Kim lächelt dabei glücklich in die Kamera.

Innenverteidiger Kim Min-Jae war der Wunschspieler von Thomas Tuchel. © IMAGO / Chai v.d. Laage

Kims Schuh-Tick und Tuchels Schwäche für Südkoreaner

Schuh-Tick: Die meisten Stars wechseln jährlich ihre Fußballschuhe. Um das Marketing ihrer Ausrüster voranzutreiben, bewerben sie diese mit Fotos auf ihren Profilen in den Sozialen Medien. Kim tickt da anders. Er trägt seit Jahren das bereits ausgelaufene Modell Phantom Venom Elite FG seines Sponsors Nike - weil diese Schuhe ihm am besten passen. Nur die Farbe der Treter ändert er ab und an, mal trägt er sie in der Kombination schwarz-rot, mal in silber-rot.

Tuchel-Tippgeber: Thomas Tuchel (49) bekam mit Kim seinen absoluten Wunsch-Verteidiger. Der Trainer überzeugte ihn im persönlichen Gespräch von einem Wechsel von Neapel nach München. Tuchel schätzt Spieler aus Südkorea ohnehin. In Mainz war Jooho Park (36) sein Lieblingsschüler. Interessant: Kim holte sich beim ehemaligen Linksverteidiger auch Informationen über Tuchel und Ratschläge ein. Seit dieser Saison moderiert Park übrigens die Bundesliga für den koreanischen Fernsehsender TVN Sports. Kim wird dabei in seinem Fokus sein. So wie beim Supercup am vergangenen Samstag gegen RB Leipzig, als der südkoreanische Innenverteidiger in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Über Kims Leistung wurde in den südkoreanischen Medien positiv berichtet. Für den generellen Auftritt der Bayern gab es aber Kritik.

Auch Tottenham wollte Kim

Tottenham-Baggerei: Durch seine starken Leistungen bei Fenerbahce und Neapel rückte Kim in den Fokus mehrerer europäischer Top-Teams. Die Bayern beobachteten in bereits zu Zeiten in Istanbul. Der damalige Münchner Chefscout, Pirmin Schwegler (36), war mehrmals vor Ort, um sich ein Bild von Kim zu machen. Auch Tottenham hatte den Innenverteidiger schon seit Jahren auf dem Radar.

Spurs-Boss Daniel Levy (61) erkundigte sich mehrfach über ihn und seine Ausstiegsklausel bei Neapel. Ernst machte er nie. Und so hatte er wie jetzt im Falle des Verkaufs von Harry Kane (30) an den FC Bayern auch bei Kim das Nachsehen.