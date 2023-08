Psycho-Poker um Kane: Heute tagt Bayerns Transfer-Taskforce

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Der FC Bayern lässt sich im Psycho-Poker um Harry Kane nicht aus der Ruhe bringen. Am Montag tagt die Transfer-Taskforce der Münchner wieder.

Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können. Als der FC Bayern München vor knapp zwei Wochen in Tokio weilte, wurde Trainer Thomas Tuchel (49) zu einer traditionellen japanischen Tee-Zeremonie eingeladen.

Das Video von Tuchels fernöstlichem Tee-Genuss wurde am Samstag auf der Vereinshomepage veröffentlicht. Und über das Wochenende sickerten neue Details zum Poker um Wunschstürmer Harry Kane (30) durch. Das Motto im Kaugummi-Transfer um den Stürmer von Tottenham Hotspur: abwarten und Tee trinken. Aber der Reihe nach…

Harry Kane Geboren am: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Verein: Tottenham Hotspur (Vertrag bis 2024) Position: Sturm Aktueller Marktwert: 90 Millionen Euro

FC Bayern scheitert im Kane-Poker mit 100-Millionen-Angebot

Freitagnachmittag wurde bekannt, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ein erneutes Angebot für Kane abgegeben hatten. Nach tz-Informationen übersteigt das Ablöse-Paket inklusive Bonus-Zahlungen sogar die 100-Millionen-Euro-Grenze.

Nachdem die Offerte Tottenham übermittelt wurde, bekamen die Spurs um Chairman Daniel Levy (61) eine Annahmefrist bis Freitag um Mitternacht mit auf den Weg. Und was tat der Tottenham-Boss daraufhin? Reiste kurzerhand nach Miami (USA).

Der FC Bayern um Trainer Thomas Tuchel hofft auf einen baldigen Transfer von Harry Kane. © Propaganda Photo/Colorsport/Imago

Psycho-Poker um Kane: Heute tagt Bayerns Transfer-Taskforce

Eine Provokation? Ein Muskelspiel? Ein Fingerzeig? In der Münchner Führungsetage lässt man sich von den Reise-Aktivitäten Levys nicht irritieren. Man gibt sich gelassen und professionell. Tenor: Egal, wo auf der Welt sich der Spurs-Chef befindet, er könne sprechen und verhandeln. Viel mehr interpretieren die Entscheider an der Säbener Straße das Verhalten von Levy wie folgt: Er könne eine Ikone wie Kane nicht ohne Widerstand ziehen lassen. Levy müsse den Fans auch öffentlich demonstrieren, dass er um das Tottenham-Idol kämpfe.

Nicht umsonst stand der Stürmer am Sonntag beim Testspiel von Tottenham gegen Donezk in der Startelf. Kane traf promt viermal. Nach Abpfiff drehte er eine kurze Runde über den Platz, applaudierte den Fans. Um sich zu verabschieden? Das weitere Vorgehen im Psycho-Poker um Kane wird am heutigen Montag besprochen, wenn die Transfer-Taskforce nach der Asien-Reise wieder zum ersten Mal tagt. Trainer Tuchel wird ebenfalls Teil der Runde sein – und hofft auf eine finale Entscheidung im Transfer-Kampf um den Superstar.

Supercup-Generalprobe: FC Bayern trifft in Unterhaching auf Monaco

Später am Tag steht dann das Testspiel gegen die AS Monaco in Unterhaching an (17 Uhr, RTL). Für die Partie sind noch Stehplatz-Tickets verfügbar, die lediglich online auf dem Ticketportal der SpVgg Unterhaching erworben werden können.

