Abwehrboss mit rotem Herz

Lukas Mai ist neben Alexander Nitzl einer von zwei Bayern-Junioren bei der U-17-WM. Am Sonntag geht es gegen Brasilien um den Einzug ins Halbfinale. Mai will als Führungsspieler vorweg gehen - auch an der Säbener Straße beobachtet man ihn genau.

München – Geschmäcker sind verschieden, und Lukas Mai muss deshalb schmunzeln, als er auf die Musik angesprochen wird, die Teamkollege Alexander Nitzl in Indien auflegt. „Mal so, mal so“ sagt der 17-Jährige über die Song-Auswahl des Kabinen-DJs der deutschen U 17 bei der Junioren-WM. Am Sonntag, bevor die DFB-Elf im Viertelfinale auf Brasilien trifft, wird zur Einstimmung dasselbe Motivationslied laufen wie vor den ersten vier Partien, die der Elf den Weg in die Runde der besten Acht ebneten. Ein klassischer Song, instrumental, schnörkellos. 90, zur Not 120 Minuten später aber soll Nitzl richtig aufdrehen.

„Jetzt sind wir hier, jetzt wollen wir den Pokal holen. Da sind wir alle heiß drauf“, sagt Mai, neben Nitzl einer der zwei Junioren des FC Bayern im Kader von DFB-Coach Christian Wück. Seit Dienstag bereitet sich das Team in Kolkata auf die Partie vor, die ihm alles abverlangen wird. Beim 4:0 im Achtelfinale gegen Kolumbien hat man laut Mai „das erste Mal gesehen, dass wir als Team auf dem Platz standen, dass jeder für jeden gekämpft hat“. Im Duell auf Augenhöhe bei harten äußeren Bedingungen („das erste Spiel bei 36 Grad war schon krass“) wird laut Wück aber die Tagesform entscheiden. Einen echten Favoriten gibt es nicht.

Die deutschen Junioren – auch Mai – kennen solche Spiele. Noch nicht mal ein halbes Jahr ist es her, dass der Traum vom EM-Titel im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Spanien platzte. „Wir hatten damals nicht das nötige Glück. Und natürlich lernt und wächst man auch aus solchen Niederlagen“, sagt Mai. Die Hoffnungen auf einen besseren Ausgang als im Mai in Kroatien ruhen vor allem auf Jann-Fiete Arp, dem einzigen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung (HSV) und bisher viermaligen Turnier-Torschützen. Aber auch Lukas Mai, Kapitän der B-Jugend-Meister der Bayern und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille, zählt zu den Führungsspielern. „Ich mache den Mund auf und versuche, mit meinem Zweikampfverhalten und meinem Aufbauspiel das Gefühl zu vermitteln, dass hinten nichts anbrennt“, sagt der Abwehrboss. Das gelang – mit Ausnahme des 0:4 im Gruppenspiel gegen Iran – bisher gut.

Es mag nichts Besonderes sein, dass ein Spieler, der seit 2014 beim Rekordmeister spielt und auf dem FC Bayern Campus wohnt, sagt: „Ich gebe alles dafür, dass Hermann Gerland irgendwann denkt: Der kann es schaffen.“ Und trotzdem wirkt Lukas Mai anders als viele andere. Selbstreflektiert („an meinen Schwachstellen Beweglichkeit und Schnelligkeit arbeite ich fleißig“), bedacht („als junger Fußballer hat man es noch lange nicht geschafft“), fokussiert („ich kann nicht viel mit Freunden abhängen – Training und Behandlung gehen vor“). Man merkt dem Innenverteidiger an, dass seine fußballverrückte Familie ihn in die richtigen Bahnen lenkt. Vater Lars sitzt im Aufsichtsrat bei Dynamo Dresden, Bruder Sebastian spielt bei Preußen Münster und ist freilich Lukas’ Vorbild. Neben Jerome Boateng. Den Weltmeister kennt Mai aus seinen ersten Profi-Trainings. Man beobachtet den Burschen genau an der Säbener Straße.

Und davon, dass die Idole so populär sind, profitieren die Junioren in Indien Tag für Tag. „Die deutschen Trikots“, sagt Mai, „werden überall erkannt. Die Leute sind total fußballbegeistert.“ Zahlreiche Fotos mit dem DFB-Team wurden schon geschossen – Mai hofft, dass noch einige dazukommen. Es wäre schön, wenn die Reise noch weitergeht. Zur Not auch mit Party-Songs von Kabinen-DJ Nitzl.