Kleine Bayern ganz groß: Klarer Sieg gegen Everton

Der sportliche Höhenflug der U23 des FC Bayern hält weiter an. Der Regionalligist gewinnt beim Premier League International Cup das erste Spiel und bleibt damit wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ohne Niederlage.

Eine überzeugende Vorstellung der U23 des FC Bayern beim Premier League International Cup gegen den FC Everton unterstreicht die hervorragende Entwicklung der Mannschaft von Holger Seitz. Während die kleinen Bayern nun beruhigt in die Winterpause gehen, verpatzten die U23 der Toffies mit der 1:4-Pleite ihre Generalprobe für das am kommenden Sonntag anstehende Ligaspiel gegen Derby County.

Die Münchner, die bereits am vergangenen Freitag mit einem 4:0 im Ligaspiel gegen 1.FC Schweinfurt den Ausklang einer tollen ersten Saisonhälfte feierten, bestätigten mit dieser furiosen Leistung gegen das englische Nachwuchsteam ihren Aufschwung. Im Trikot der Roten glänzten allen voran Wooyeong Jeong und Kwasi Okyere Wriedt, die mit ihren Toren kurz vor Spielschluss den Sieg der Bayern klar machten. Bereits in Minute 28 gingen die Elf von Holger Seitz durch ein Eigentor von Kapitän Morgan Feeney in Führung. Die Antwort der Briten folgte mit dem Ausgleich des Walisers Nathan Broahead vergleichsweise spät /78.).

Die kleinen Bayern ließen sich aus der Ruhe bringen und forcierten ihr Angriffsspiel weiter. Belohnt wurde dies durch das erneute Führungstor von U19-Spieler Marvin Cuni. In der Nachspielzeit verpassten Jeong und Wriedt (90.) dem Everton-Nachwuchs den endgültige K.O..

Trainer Holger Seitz lobte seine Mannschaft nach dem 4:1-Erfolg: „Kompliment an die Mannschaft! Die Jungs haben nochmal alles rausgehauen und das Spiel kontrolliert und dominiert. Es war ein hervorragender Abschluss des ersten Halbjahres“, wird der 44-Jährige auf der vereinseigenen Website zitiert.

In etwas mehr als einem Monat geht es für ihn uns eine Mannschaft beim Premier League International Cup weiter. Am 27. Januar trifft der FC Bayern II auf die U23 von Benfica Lissabon, drei Tage später zum Abschluss der Vorrunde wartet Brighton Hove & Albion.

Text: Fabian Schönrock