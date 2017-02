Darum ist Hoeneß das Amt des Aufsichtsratschefs so wichtig

München - Ein paar Tage muss sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß noch gedulden. Am Montag lässt er sich zum Aufsichtsratschef des FC Bayern wählen – erst dann hat er seine ganze Macht beim deutschen Rekordmeister endgültig zurück!

Aufsichtsratschef des FC Bayern - dieses Amt übte Uli Hoeneß bereits bis zum 14. März 2014 aus, vier Monate später trat er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung an. Doch warum ist das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden dem FCB-Patron so wichtig?

Klare Sache: Nur an der Spitze des mächtigen Gremiums kann der 65-Jährige über alle wichtigen Entscheidungen der Fußball-Abteilung mit bestimmen. Zwar ist Hoeneß schon seit November Präsident des e.V., doch mit diesem Amt alleine kann er bei den Fußballern nichts bewegen. Der Aufsichtsrat muss hingegen bei Investitionen ab 25 Millionen erst grünes Licht geben, ehe der Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge beispielsweise Transfers dieser Höhe tätigen darf – und Hoeneß ist dort dann an der Spitze. Er löst Ex-Präsident Karl Hopfner ab.

Neben Hoeneß wird auch der erste Vize-Präsident des e.V., Dieter Mayer, in den Aufsichtsrat gewählt. Das sieht die Vereinssatzung vor. Mayer löst damit den ehemaligen Vize-Präsidenten Rudolf Schels ab. Ab Montag kann Hoeneß an der Säbener Straße also offiziell durchstarten.

Hier können Sie sich noch einmal das Protokoll zur Jahreshauptversammlung im November durchlesen.

