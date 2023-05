Hoeneß-Leiden spricht Bände: Bayern-Patron tüftelt bereits eifrig hinter den Kulissen

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Der FC Bayern München verliert durch die 1:3-Niederlage gegen Leipzig die Tabellenführung an Borussia Dortmund. Uli Hoeneß nahm den Misserfolg zur Kenntnis.

München - Uli Hoeneß konnte den vermeintlichen Meister-K.o. seines FC Bayern gegen RB Leipzig nicht mit ansehen. Das 1:3 (1:0) verfolgte der Ehrenpräsident auf der VIP-Tribüne der Allianz Arena, flankiert von seinem einstigen kongenialen Führungspartner Karl-Heinz Rummenigge und Ehefrau Susi. Mit fast geschlossenen Augen und ungewöhnlich stoischer Ruhe ließ er die Niederlage über sich ergehen. Sein Blick von oben herab mit zusammengepressten Lippen sprach Bände: Dieser Auftritt ist eines FC Bayern unwürdig. Hinter den Kulissen tüftelt der Patron bereits eifrig, um dem deutschen Rekordmeister wieder auf allen Ebenen das Mia-san-mia-Gen einzuimpfen.

Oliver Kahn hofft weiterhin auf die Meisterschaft des FC Bayern

Doch diese Saison bleibt dem bayerischen Vorzeige-Club nichts anderes übrig, als auf einen allerletzten Ausrutscher der Meister-Konkurrenz von Borussia Dortmund zu hoffen. Denn mit einem Sieg am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz wäre der BVB Meister. Nach dem Dortmunder 3:0 gegen Augsburg am Sonntag haben es die Schwarz-Gelben selbst in der Hand - und die diesjährige Titel-Taktik des FC Bayern wird daher notgedrungen zur Durchhalteparole: Es ist noch nicht zu Ende.

„Es ist bitter, jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt sind wir abhängig von Ergebnissen auf anderen Plätzen. Noch ist es nicht vorbei. Es ist dann vorbei, wenn der Schiedsrichter das Spiel in Köln abgepfiffen hat“, gestand CEO Oliver Kahn und blickte auf das letzte Saisonspiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) in der Domstadt voraus. Der Titan zeigte sich enttäuscht darüber, dass die Mannschaft die Riesen-Chance, aus eigener Kraft deutscher Meister zu werden, so weggeben hatte. Trotzdem: Sein Glaube, versicherte Kahn, sei immer da: „Dafür habe ich zu viele Meisterschaften erlebt, die wir am letzten Spieltag gewonnen haben. Ich werde jetzt hier den Teufel tun und irgendetwas abschenken!“

Salihamidzic sieht beim FC Bayern Handlungsbedarf im Sommer

Und Vereinsikone Thomas Müller, der mit seinem Teamkollegen Samstagabend mit dem Rücken zur Trophäen-Wand stand, schöpfte Hoffnung aus den Zeiten, als er selbst in der Südkurve stand: „Ich bin gerade richtig überzeugt: Wenn wir alles in diesen letzten Spieltag legen, dann habe ich schon genügend erlebt - hauptsächlich natürlich als Fan, als die Meisterschaften jedes Jahr sehr eng waren und am letzten Spieltag entschieden wurden.“ Aber hätte der FC Bayern den Titel nach der erschreckend schwachen Rückrunde überhaupt verdient? Müller: „Wer am Ende oben steht, hat sich die Schale verdient. Der hat sich gegen alle Konkurrenten durchgesetzt.“ Im nächsten Satz machte der Offensivspieler aber keinen Hehl daraus, dass die Münchner selbst mit dem Gewinn der Meisterschaft diese Saison unter ihren Erwartungen geblieben seine: „Aber das wäre mir völlig egal.“

Sportvorstand Hasan Salihamidzic war vor der Saison freilich überzeugt, dass sein für viel Geld zusammengestellter Kader auch titelreif ist. Ausgerechnet nach dem Abgang von Stürmer Robert Lewandowski droht die erste titellose Saison seit elf Jahren - trotz Verpflichtungen teurer Superstars wie Sadio Mané oder Matthijs de Ligt. Auf die kommende Spielzeit angesprochen wirkte Brazzo nachdenklich: „Man muss sehen, wie es weitergeht. Ich stehe hinter der Mannschaft und den Jungs. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und schauen, was auf dem Transfermarkt gemacht werden muss. Es sind auf jeden Fall ein paar Themen da.“ Und dann mischt auch Hoeneß wieder kräftig mit. Vielleicht sogar mit altbekannten Gesichtern… (Manuel Bonke, Philipp Kessler)