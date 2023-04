Ehrenpräsident zieht Fäden im Hintergrund

Uli Hoeneß schaltet sich offenbar in den Transfer-Poker um Frankfurts Randal Kolo Muani ein. Der Ehrenpräsident will den Stürmer zum FC Bayern holen.

München – Die aktuelle Krise beim FC Bayern München ist hausgemacht. Der Klub um Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat es im vergangenen Sommer verpasst, einen adäquaten Nachfolger für Torjäger Robert Lewandowski zu verpflichten. Ohne den Polen im Sturm mangelt es der FCB-Offensive an Effektivität vor dem Tor, das wurde besonders in den letzten Wochen mehr als deutlich.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Position: Aufsichtsrat und Ehrenpräsident beim FC Bayern Kinder: Florian Hoeneß, Sabine Hoeneß Neffe: Sebastian Hoeneß

FC Bayern auf Stürmersuche: Uli Hoeneß will wohl Kolo Muani

Zur neuen Saison soll deshalb ein neuer Stürmer mit eingebauter Torgarantie eingekauft werden. Eine heiße Spur führt zu Randal Kolo Muani, den Transfer des Angreifers von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß nun offenbar zur Chefsache ausgerufen.

„Das ist etwas, dass man gerade sehr deutlich hört“, erklärte Sky-Reporter Florian Plettenberg bei „Transfer Update – die Show“, dass Hoeneß unbedingt Kolo Muani will. Der Bayern-Patron soll sogar „ein großer Fan von Kolo Muani sein“, heißt es weiter.

+ Uli Hoeneß ist offenbar ein Fan von Randal Kolo Muani. © Christian Kolbert/Arne Dedert/dpa

Uli Hoeneß ist „ein großer Fan von Kolo Muani“: Bayern-Patron mischt offenbar bei Transfer mit

Sollte dem tatsächlich so sein, dürfte Aufsichtsrat Hoeneß dem Vorstand bereits eine Transfer-Ansage wegen Kolo Muani gegeben haben. Hasan Salihamidzic, der als Günstling von Hoeneß gilt, wird diesem Wunsch kaum widersprechen, obwohl eine Statistik die tiefrote Transfer-Bilanz des Bayern-Bosses zeigt. Die Ablöse für Kolo Muani beträgt wohl mindestens 80 Millionen Euro.

Hoeneß mische laut Sky im Hintergrund mit und sei „total drin in den Planungen für die neue Saison.“ Dazu passt, dass FCB-Coach Thomas Tuchel zuletzt mit einem Hoeneß-Satz aufhorchen ließ. Die Macht des langjährigen Managers und Vorstandschefs scheint an der Säbener Straße ungebrochen. Auch der aktuell in der Kritik stehende FCB-Boss Oliver Kahn bestätigte vor kurzem die Stürmer-Suche.

FC Bayern laut Frankfurt-Boss nicht einziger Interessent an Kolo Muani

„Dass sich ein Klub wie Bayern München mit Randal beschäftigt, das ist ja normal. Auf der anderen Seite fühlt sich Randal sehr wohl bei uns und hat noch viele Entwicklungsfelder, wo er den Schritt bei uns machen kann“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche im Sky-Interview. Die Bayern seien aber nicht der einzige Interessent an Kolo Muani, der am Main noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Der Franzose habe insbesondere nach der WM noch einmal eine Entwicklung vollzogen. Der Topscorer der Bundesliga (13 Tore, 14 Vorlagen) spielt eine bemerkenswerte Debüt-Saison für Eintracht Frankfurt und hat sich mit seinen Leistungen ins Schaufenster europäischer Topklubs gespielt.

Bayern-Anruf wegen Kolo Muani? Transfer-Poker um Frankfurt-Stürmer eröffnet

Gab es bereits einen Anruf von den Bayern? „Nein, aber auch noch von keinem anderen“, erklärte Krösche. Das dürfte allerdings nur noch eine Frage der Zeit sein, der Transfer-Poker um Kolo Muani scheint eröffnet. Mit der Unterstützung von Hoeneß kann Brazzo, der nach dem Champions-League-Aus zu einer skurrilen Analyse ansetzte, nun in die Vollen gehen. (ck)

