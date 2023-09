Hoeneß contra Tuchel: „Das ist nur eine Masche“

Von: Christoph Wutz

Thomas Tuchel wünschte sich einen Sechser für das Mittelfeld des FCB. Doch der Palhinha-Transfer platzte. Jetzt bezog Uli Hoeneß klar Stellung dazu.

München – Der Start in die neue Bundesliga-Saison ist dem FC Bayern mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen gelungen. Doch der letzte Tag des Transferfensters am vergangenen Freitag sorgte für Ernüchterung – insbesondere Trainer Thomas Tuchel, der lange eine „Holding Six“ für das Mittelfeld des Rekordmeisters gefordert hatte. Allerdings platzte der Wechsel von Wunsch-Sechser Joao Palhinha nach München am Deadline Day. Uli Hoeneß war als Teil der Transfer-Taskforce auch an der Kaderplanung der Bayern beteiligt. Jetzt äußerte sich der Ehrenpräsident zur Sechser-Thematik – und zum Coach des deutschen Meisters.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter 71 Jahre), Ulm Verein: FC Bayern München Funktion: Ehrenpräsident

Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß contra Tuchel: „Das ist nur eine Masche“

Im Gespräch mit der Sport Bild (Ausgabe vom Mittwoch, 6. September) sprach Hoeneß über die Besetzung des Bayern-Mittelfeldzentrums. Zu Berichten, die ein mögliches Zerwürfnis der beiden wegen der Verpflichtung einer „Holding Six“ in den Raum stellten, hat Hoeneß eine klare Meinung: „Das ist nur eine Masche, um uns auseinanderzudividieren“.

Er teilt Tuchels Auffassung, der FC Bayern brauche einen defensiv denkenden Sechser, zwar nicht, wie er unlängst auch im Interview mit der Welt am Sonntag klargestellt hatte. Allerdings hob er der Sport Bild gegenüber auch hervor: „Man kann doch mal unterschiedlicher Meinung sein. Das war früher auch immer wieder der Fall. Das hat aber noch nie bedeutet, dass wir dann aufhören, miteinander zu reden oder uns gegenseitig wertzuschätzen“, sagte der frühere Bayern-Manager und -Präsident mit Verweis auf seine Zusammenarbeit mit Franz Beckenbauer. Auch Tuchel selbst hatte sich zuletzt deutlich zu einer möglichen Unruhe beim Rekordmeister wegen der Sechser-Thematik geäußert.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (r.) äußerte sich jetzt deutlich zu Trainer Thomas Tuchel (l.). © Imago / Revierfoto

„Hat sich jetzt bewährt“: Hoeneß von FCB-Trainer Tuchel überzeugt

Hoeneß fand der Sport Bild gegenüber sehr lobende Worte für den Coach des Rekordmeisters: „Jetzt haben wir mit Thomas Tuchel einen sehr seriösen, sehr guten Trainer. Mit ihm wollen wir die nächsten paar Jahre die Dinge zusammen gestalten“ kündigte der Ehrenpräsident eine langfristige Tätigkeit des 50-Jährigen, der jetzt am Bayern-Kader tüftelt, in München an.

Tuchels bisheriges Engagement in München ordnet Hoeneß positiv ein: „Wir haben von Anfang an gut zusammengearbeitet. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen bewährt“, sagte der 71-Jährige mit Blick auf die Transferperiode und den erfolgreichen Saisonstart.

Die Bayern-Legende äußerte sich kürzlich auch generell über den letzten Tag des Transferfensters. Dabei sprach sich Hoeneß dafür aus, dass der Rekordmeister alle Deals künftig bereits vor dem Deadline Day über die Bühne bringt. (wuc)