Uli Hoeneß wird 65: Freiheit – und was Süßes zum Dessert

Gefeierter Bayern-Präsident

München - Uli Hoeneß ist nach seiner Haftstrafe in die Öffentlichkeit zurückgeprescht, nicht zum Schaden des FC Bayern. Nun wird der Präsident 65 Jahre alt.

Es gibt etliche Fotos von Uli Hoeneß. Natürlich, der Mann hat den deutschen Fußball im Allgemeinen und den FC Bayern im Speziellen ja seit den 70ern geprägt – da könnte man mit 10x15-Abzügen locker mehrere Fußballplätze bedecken. Ein Motiv hätte dabei sicher das Zeug, in der persönlichen Hitliste des Klubchefs ganz oben zu landen. Es zeigt ihn auf der Mitgliederversammlung des FC Bayern im Audi Dome im November 2011. Er winkt, er ist nur ganz winzig im Vordergrund des Bildes, und hinter ihm leuchtet übermächtig das Vereinsemblem. Hoeneß ganz klein, der FC Bayern ganz groß – so sieht er selbst die Verhältnisse.

Im Dezember ist er nun an gleicher Stelle wiedergewählt worden. Die drei Jahre Auszeit wegen des Absitzens seiner Steuerschulden taten seiner Popularität keinen Abbruch, offensichtlich: Der Zuspruch im Volk bewegte sich wie üblich in Bereichen von Gerhard Polt, nach dem Motto: „Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten.“ Es gab keine Kontrahenten, freilich nicht. Und das liegt schon auch daran, dass sich die Größenverhältnisse nicht ganz so leicht in herkömmliche Schablonen pressen lassen. Freilich ist der FC Bayern größer als jede Einzelperson. Aber Hoeneß ist schon auch: mächtig.

Hoeneß ist in Öffentlichkeit zurückgeprescht

In den letzten Wochen ist der Präsident, der an diesem Donnerstag 65 wird, mit viel Wucht in die Öffentlichkeit zurückgeprescht. Ein Interview jagte das nächste, die Republik ist nun umfassend unterrichtet über die Details seiner Haft sowie – natürlich – seine sportlichen Ansichten. Aber auch, und das überraschte vielleicht einige: Über sein gesellschaftliches Weltbild. Er ist nun demütiger. So ein Aufenthalt im Gefängnis verändert jeden Menschen mit Gefühl für seine Umwelt, und davon hat Hoeneß reichlich. Aber er nimmt sich auch weiter nicht zurück, wenn es um seine Werte geht. Viele sagen: All das geschieht nicht zum Schaden des Klubs.

Wenn man Uli Hoeneß in den letzten Wochen so beobachtet hat, möchte man seine Motive fast mit Marius Müller-Westernhagen unterlegen, der 1990 dichtete: „Freiheit, Freiheit – ist das Einzige, was zählt.“ Hoeneß genießt seine Entfesselung sichtlich in diesen Tagen, sogar politische Fragen umdribbelt er nicht, rät zum vernünftigeren Umgang mit Russland und fordert nicht ganz zu Unrecht, dass in der Umkleide seiner Bayern die deutsche Sprache Nummer 1 bleiben müsse. Intern müssen sie wieder damit zurechtkommen, dass ein weiteres Alphatier Auslauf braucht – und dabei auch ziemlichen Nachholbedarf hat.

Die Fans sehen sein Wirken mit Genuss. Keiner kombiniert Macht und Menschlichkeit so wie er. Neulich lud er Carlo Ancelotti zu sich an den Tegernsee ein. Es war zu einer Phase, in der es nicht so richtig toll lief, und eigentlich wollte der Präsident dem neuen Trainer auf den Zahn fühlen. Doch dann umwickelte ihn der Italiener mit seinem Charme. Schnell landeten ein paar Bratwürste in der Pfanne, zudem versprach Ancelotti, bald mal zum Pizzabacken zu kommen, denn Hoeneß hat einen Extra-Ofen dafür. Die tadelnden Worte verkniff sich der Klubchef dann, und inzwischen läuft der Laden ja.

Hoeneß frei nach Westernhagen: „Was Süßes zum Dessert“

Er kann genießen und gönnen, er weiß, wann die Töne rau sein müssen und wann soft. Doch Uli Hoeneß wird trotzdem weiter streng zusehen, ob wieder härter trainiert wird und ob die Spieler nicht zu übermütig werden. Die größte Aufgabe ist und bleibt zudem: Nachfolger für ihn und Karl-Heinz Rummenigge finden. Mit Philipp Lahm gab es über Weihnachten erste Gespräche, Gladbachs Sportdirektor Max Eberl gilt als Kandidat. Es wird komponiert an der Zukunftsmusik.

Hoeneß sitzt dabei an den Tasten, und das mit viel Genuss. Frei nach Müller-Westernhagen, in dessen Lied es heißt: „Und was Süßes zum Dessert.“ Uli Hoeneß ist gerade mittendrin im Dessert: seine zweite Phase als Präsident. Er geht sie mit viel Appetit an. Und wird so wohl auch noch einige Motive liefern, die den FC Bayern groß machen.