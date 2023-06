Umbruch beim FC Bayern: Wie Uli Hoeneß im Hintergrund wirkt

„Dann holt man alle an einen Tisch“

Die Bayern treiben ihren Umbruch voran. Treibende Kraft dahinter ist Uli Hoeneß. tz.de erklärt seine Rolle anhand von Eindrücken und Beispielen.

München - Er hat offensichtlich noch lange nicht fertig. Obwohl er sich eigentlich zurückziehen wollte, kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Uli Hoeneß als treibende Kraft den neuerlichen Umbruch beim FC Bayern vorantreibt. Bei seinem FC Bayern.

FC Bayern: Patron Uli Hoeneß treibt den Umbruch voran

Ohne Umschweife sagte der 71-Jährige etwa dem Kicker, dass es seiner Ansicht nach ein Fehler gewesen sei, Oliver Kahn zum Vorstandsboss der Profiabteilung zu machen. Dass Jan-Christian Dreesen neuer Vorstandschef wurde, dürfte auch dem Schwaben zuzuschreiben sein.

Beide gelten seit Jahren als enge Vertraute. Im November 2019 hatte Hoeneß das Präsidentenamt an seinen Freund Hebert Hainer abgetreten. Allein diese Freundschaft sagt schon viel aus. So hat Hoeneß aus seiner Position im Aufsichtsrat heraus immer alles im Blick gehabt und war über Hainer stets nah dran. In eben jenem Aufsichtsrat sitzen etwa auch der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und Vertreter der Großaktionäre Audi, Adidas und Allianz. Aber niemand hat dort die fußballerische Kompetenz eines Uli Hoeneß.

+ Präsident und Ehrenpräsident: Herbert Hainer (li.) und Uli Hoeneß beim FC Bayern. © IMAGO/Michaela Merk

Dass er nun zurück ist, ist insofern nicht wirklich überraschend. Besser gesagt: Hoeneß war eigentlich nie wirklich weg. Die Art und Weise der Verpflichtung des nicht mehr ganz so neuen Trainers Thomas Tuchel war ein eindeutiges Indiz dafür. „Der FC Bayern ist Uli Hoeneß. Uli Hoeneß ist der FC Bayern. Deswegen war es mir ein hohes Anliegen vor meiner Unterschrift, mit ihm darüber telefonisch zu sprechen“, schilderte Tuchel von einem Telefonat mit Hoeneß und verriet: „Ich hatte in dieser Woche die Möglichkeit, persönlich mit ihm zu sprechen. Ich wollte ihn wissen lassen, dass ich mein Bestes gebe, um gut auf seinen Klub aufzupassen.“

Uli Hoeneß: Starke Position im Aufsichtsrat des FC Bayern

Auch wird augenscheinlich, dass Hoeneß aus seiner starken Position im Aufsichtsrat heraus wohl maßgeblich an der Entlassung von Kahn und von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic beteiligt war. „Ich habe mir auch gedacht: Sollen sie mal machen. Und wenn sie Erfolg haben, ist auch alles okay. Aber dann passierten Dinge wie die Entlassung von Julian Nagelsmann, und da haben sich die Störgefühle allmählich verstärkt“, erzählte der Vereinspatron kürzlich der Süddeutschen Zeitung (SZ). Zum Beispiel sei im Fall der Entlassung Nagelsmanns Präsident Hainer „viel zu spät“ informiert worden, beschwerte er sich: „Und so etwas geht einfach nicht.“

Kahns größter Fehler sei gewesen, kommentierte der BR in einem Artikel auf seiner Website, „die Abnabelung zwischen Hoeneß und dem FC Bayern bewusst voranzutreiben“. Immer wieder habe Hoeneß moniert, dass Kahn kaum seinen Rat suche. Hoeneß selbst bestätigte diesen Eindruck hinterher. „Die große Enttäuschung liegt darin, dass ich gedacht habe, er könnte das Amt qua seiner Persönlichkeit allein ausfüllen, doch er hat sich stattdessen mit seinen Beratern umgeben“, sagte er dem Kicker. Eine scharfe Kritik eines Mannes, der sich bekanntlich stets selbst als große Persönlichkeit sieht.

Uli Hoeneß: Bayern-Patron kritisierte Oliver Kahn öffentlich scharf

Seine Kritikpunkte an der Arbeit des früheren Weltklasse-Torhüters äußerte er unumwunden öffentlich. So ging es ihm etwa um die Art und Weise der Trennung von Manuel-Neuer-Intimus und Torwarttrainer Toni Tapalovic, der in der Mannschaft als sehr beliebt galt. „Dann holt man alle zusammen an einen Tisch und findet eine Lösung. Man hätte Tapalovic zum Beispiel zum Trainer für Manuel Neuers Reha machen können. So hat es aber unnötig Unruhe in den Verein gebracht“, meinte Hoeneß im Gespräch mit der SZ. Er sagte es so, als hätte er sich im Nachhinein lieber selbst um alles gekümmert.

Auch auf die Mannschaft erhöhte der ehemalige Präsident, Manager und Spieler offenbar in der vergangenen Zeit den Druck. So wurde etwa bekannt, dass er wie selbstverständlich nach dem 1:3 der Bayern gegen RB Leipzig am vorletzten Spieltag, als die Münchner die Meisterschaft zu verspielen drohten, nach Spielschluss die Kabine in der Allianz Arena aufsuchte. Noch deutlicher wurde seine (kritische) Präsenz, als Hoeneß jüngst den langen Urlaub der Bayern-Stars vor der Rückrunde kritisierte. Urlaub streichen? Sowas hallt auch im Fußball bei den Angestellten nach.

+ Das Gesicht des FC Bayern: Uli Hoeneß (li.) 1976 mit Gerd Müller nach einem Spiel im Europapokal. © IMAGO / Horstmüller

Jetzt könnte Hoeneß der Mann sein, der am Tegernsee Leipzigs Max Eberl dazu überredet, neuer Sportvorstand an der Säbener Straße zu werden. Hoeneß lebt schon lange an dem malerischen See 50 Kilometer südlich der Isarmetropole, der Niederbayer Eberl hatte dort eine Immobilie gekauft. Eberl schilderte in mehreren Interviews von regelmäßigem Kontakt.

Uli Hoeneß: Holt er jetzt Max Eberl zum FC Bayern?

„Er ist für mich ein Vorbild. Er ist für mich auch ein Mentor. Das muss ich ganz offen sagen. Ein Mentor deshalb: Als ich meine Tätigkeit als Sportdirektor in Gladbach begann und zum Teil angefeindet wurde, habe ich ihn um Rat gefragt. Da war er ein sehr netter, großer Ansprechpartner, der mir richtig geholfen hat. Deshalb kann ich von Uli Hoeneß nur in den höchsten Tönen sprechen“, sagte der umworbene Geschäftsführer Sport von RB Leipzig im Frühjahr 2020 bei Sport1. Symptomatisch für die Rolle von Hoeneß, der weiterhin als die Figur beim deutschen Rekordmeister gilt. Und dies womöglich immer sein wird. Aus dem operativen Geschäft hat er sich zumindest nie ganz zurückgezogen. Jetzt ist er wieder mittendrin. (pm)

