FCB-Fans haben entschieden! Das soll der neue Lewy-Backup werden

Der Verletzung von Müller und Oberschenkelprobleme von Lewy brachten die Diskussion ins Rollen: Braucht der FC Bayern noch einen Stürmer? In unserem User-Voting liegt ein Kandidat klar vorne.

München - In den vergangenen Wochen wurde viel darüber diskutiert, ob der FC Bayern einen Backup für Super-Stürmer Robert Lewandowski benötige.

Trainer Jupp Heynckes forderte einen weiteren Angreifer, auch Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic gaben zu, dass man den Markt beobachte und gegebenenfalls im Winter aktiv werde. Doch wer wäre ein geeigneter Kandidat für den deutschen Rekordmeister? Wir haben die Fans abstimmen lassen.

Zur Auswahl stehen solch klangvolle Namen wie Fernando Torres oder Robin van Persie. Doch in der Gunst der FCB-Anhänger liegt ein anderer ganz vorne: Arsenal-Bomber Olivier Giroud mit fast ein Drittel der Stimmen (27 Prozent, Stand: Dienstag, 16.30 Uhr). Der Franzose kommt bei den Gunners aktuell durch die Verpflichtung von Alexandre Lacazette nicht mehr so richtig zum Zug (zehn Spiele, 176 Minuten, ein Treffer in der Liga) und denkt daher offenbar über einen Abschied aus London nach.

Geht es nach den Usern, soll Girouds Weg an die Säbener Straße führen. Ein wichtiger Punkt: Der bullige Angreifer wäre sogar in der Champions League spielberechtigt, da der FC Arsenal nur in der Europa League antritt und die Bayern einen Akteur im Winter für die Königsklasse nachnominieren könnten, der bereits in der EL aktiv war.

+ Olivier Giroud. © AFP

International bitte! Bundesliga-Stars finden wenig Anklang

Dieses Kriterium erfüllt die aktuelle Nummer zwei im Voting noch nicht: Fernando Torres (21 Prozent) lief in der aktuellen CL-Saison für Atlético auf (drei Spiele, null Tore) und dürfte nur wieder in der Königsklasse spielen, wenn die Rojiblancos die Gruppenphase nicht überstehen. Auf Platz drei liegt der Ex-Wolfsburger Edin Dzeko (13 Prozent), der bei der Roma derzeit alles kurz und klein schießt (15 Spiele, zehn Tore).

Wenig Anklang bei den Bayern-Fans finden die Stürmer aus der Bundesliga. Mario Gomez (neun Prozent), Vedad Ibisevic (vier Prozent) oder Stefan Kießling (drei Prozent) kommen insgesamt nicht einmal auf ein Fünftel der abgegebenen Stimmen.

Ihr seid anderer Meinung? Dann stimmt ab!