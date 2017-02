Ancelotti vs. Wenger - der große Trainer-Vergleich

München - Beim Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal treffen auch zwei Trainer-Granden aufeinander. Wir vergleichen Carlo Ancelotti und Arsene Wenger.

Der Mister trifft auf den Professor! Das Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal ist auch das Duell der Trainerfüchse: Auf FCB-Seite Carlo Ancelotti, auf Londoner Seite Arsene Wenger. Was die beiden Trainertypen unterscheidet, zeigt die tz!

Titel: Ancelotti ist in der Fußball-Welt als CL-Trophäen-Sammler bekannt! Mit dem AC Mailand setzte er sich gleich zweimal (2003 & 2007) die Krone des europäischen Klub-Fußballs auf. Real Madrid schenkte er als Trainer in der Saison 2013/2014 den sehnsüchtig erwarteten zehnten CL-Titel, la décima. Wenger guckt im internationalen hingegen in die Röhre. Nur einmal schaffte er es mit seinen Londonern in ein Europacup-Finale. 2006 mussten sich die Gunners dem FC Barcelona 1:2 geschlagen geben. Gleich auf sind beide in Sachen nationale Meisterschaften: Wenger gewann die Premier League mit Arsenal dreimal (1998, 2002 & 2004). Carletto schmückt sich mit einem Meisterschafts-Triple mit Milan (2004), Chelsea (2010) und Paris (2013).

Charakter: „Der ist im Gegensatz zu uns allen ganz cool“, sagte Uli Hoeneß nach dem 1:0-Zittersieg im Pokal gegen Wolfsburg. Damit beschreibt der Bayern-Präsident das Wesen Ancelottis auf und abseits der Coachingzone sehr treffend. Wutausbrüche des 57-Jährigen am Spielfeldrand? Fehlanzeige! Da kommt Wenger anders daher. Der 67-jährige Franzose wurde kürzlich vom englischen Verband für vier Spiele auf die Tribüne verbannt, weil er beim 2:1-Sieg gegen den FC Burnley vor dem Spielertunnel den vierten Offiziellen geschubst hatte. Nicht der erste Schiri-Zoff mit Konsequenzen! 2000 wurde das Arsenal-Urgestein mit einem Bußgeld und einer Sperre von zwölf Spielen wegen „Drohungen und physischen Einschüchterungsversuchen“ gegenüber einem Mitglied des Schiedsrichtergespanns bestraft.

Vereinstreue: In Sachen Vereinstreue macht Arsene Wenger in Europa keiner etwas vor! Seit dem 30. September 1996 ist der Franzose bei den Gunners im Amt. Sein Trainerstuhl wackelte während diesen beiden Jahrzehnten schon häufiger. Doch Wenger hat es immer geschafft, sich aus der Affäre zu ziehen. Auch aktuell steht der Elsässer heftig in der Kritik, denkt aber noch lange nicht ans Aufhören! „Ich bin nicht bereit für mein Karriereende“, stellte Wenger jüngst klar. Der Einzug ins CL-Viertelfinale würde wohl viele Kritiker verstummen lassen. Ancelotti ist da schon viel weiter rum gekommen: Parma, Turin, Mailand, London, Paris, Madrid, München - Carletto ist ein Wandervogel im europäischen Klub-Fußball. Sein Vertrag in München geht bis Juni 2019. Ob es ihn danach wieder an einen anderen Ort zieht?

Manuel Bonke

