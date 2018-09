Live-Ticker: Der Ball rollt in Stuttgart - Kovac stellt Bayern auf drei Positionen um

Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München am 2. Spieltag der Bundesliga. Die Schwaben starteten mit zwei Niederlagen, der FCB mit drei Siegen - der Live-Ticker.

VfB Stuttgart - FC Bayern München 0:0

Stuttgart: Zieler - Pavard, Aogo, Baumgartl, Maffeo - Ascacibar, Castro, Gentner, Insua, Donis - Gomez VfB-Bank: Grahl - Kempf, Didavi, Thommy, Akolo, Gonzalez, Badstuber FC Bayern: Neuer - Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago, Müller, Robben, Ribery - Lewandowski FCB-Bank: Ulreich - Süle, Rafinha - Martinez, Tolisso, James, Gnabry Tore: Bes. Vork.: Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

4. Minute: In den ersten Minuten sieht es danach aus, dass Thiago den defensiven Part im Mittelfeld übernimmt. Goretzka und Müller bilden die Offensiven Elemente im Zentrum.

2. Minute: Bayern übernimmt sofort die Kontrolle in diesem Spiel und erhält schon nach einer Minute die erste Ecke. Diese wird kurz ausgeführt, kann jedoch von Stuttgart entschärft werden.

Los geht‘s. Der Ball rollt.

18.29 Uhr: Die Platzwahl entscheidet Manuel Neuer für sich. Der VfB Stuttgart wird also anstoßen. Es kann los gehen.

18.28 Uhr: Es ist angerichtet. Beide Teams betreten angeführt von den Kapitänen Manuel Neuer und Christian Gentner den Platz und warten auf die Platzwahl. Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Harm Osmers aus Hannover.

18.25 Uhr: Auffällig in der Aufstellung der Bayern ist, das Kovac erneut auf Ball-Zauberer James Rodriguez verzichtet. Der Kolumbianer kam auch schon gegen die TSG Hoffenheim nur von der Bank und hatte das Nachsehen hinter Müller und Thiago.

18.13 Uhr: Keine 20 Minuten mehr, dann beginnt das Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Bei den Bayern feiert übrigens ein Fan-Liebling heute ein Jubiläum. Frank Ribery, Europas Fußballer des Jahres 2013, bestreitet sein 250 Bundesliga Spiel.

18.07 Uhr: Kurzer Erinnerung. Der Trainer des FC Bayern München heißt Niko Kovac. Die Kollegen von Sky sehen wohl noch einen anderen Coach an der Seitenlinie des Rekordmeisters.

18.00 Uhr: Niko Kovac trat soeben an die Mikrofone des Fernsehsenders Sky und hat sich über verschiedene Thema geäußert.

Über die Position von Leon Goretzka: „Er soll sowohl die Acht, als auch die Sechs spielen. Leon ist eins sehr laufstarker Spieler, der balltechnisch sehr gut ist. Ich erwarte von ihm, dass er mit dem Ball nach vorne geht, aber auch hinten bleibt, wenn wir den Ball nicht haben.“

Über das Fehlen von Sandro Wagner: „Das war eine schwierige Entscheidung. Nach dem Ausfall von Kinsgsley haben wir außen nur noch zwei Spieler gehabt. Dann kam Serge zurück und wir haben uns überlegt, dass wir noch einen Spieler für die Außenbahn brauchen.“

Über Thomas Müller: „Solch ein Spielertypen hatte ich noch nicht. Ich habe ihn immer angeschaut0 und bewundert. Den kannst du als Verteidiger gar nicht richtig packen.“

17.46 Uhr: Vergeblich suchen die Bayern-Fans heute auch nach Holger Badstuber in der VfB-Startelf. Der ehemalige Münchner Fan-Liebling nimmt nach einer durchwachsenen Leistung im ersten Saisonspiel zunächst auf der Bank Platz.

17.44 Uhr: Die Stuttgarter laufen in der heutigen Partie wohl mit einem 4-5-1 auf. Neuzugang Gonzalo Castro wird gemeinsam mit Santiago Ascacibar die Mittelfeldzentrale übernehmen, während Mario Gomez die einzige Spitze bildet. Die Stuttgarter legen wohl einen großen Wert auf ihre Defensive. Besonderes Augenmerk kann man heute auf Anastasios Donis richten. Der Offensivspieler ist der einziger Akteur in der Stuttgart-Startelf, der beim 4:1 für die Schwaben in der vergangenen Saison traf. Akolo, der damals das 3:1 markierte, sitzt zunächst auf der Bank und Doppeltorschütze Daniel Ginczek spielt mittlerweile in Wolfsburg.

17.37 Uhr: Ein weitere Neuzugang der Münchner, Serge Gnabry, wird zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Youngster, der eigentlich auf der Außenbahn zuhause ist, wurde in der Vorbereitung von Kovac auch oft als hängende Spitze eingesetzt, ein Wechsel ins Sturmzentrum ist also auch denkbar. Gerade weil mit Sandro Wagner, der einzige Mittelstürmer der Bayern neben Robert Lewandowski nicht im Kader ist.

17.28 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern München ist da und Trainer Niko Kovac hat sich für drei Wechsel im Verlgeich zum Hoffenheim-Spiel entschieden. Arjen Robben ersetzt den verletzen Kingsley Coman, Mats Hummels bekommt in der Innenverteidigung den Vorzug vor Niklas Süle und Neuzugang Leon Goretzka rutscht für Javi Martinez in die erste Elf.

17.18 Uhr: Der VfB ist da. Vor ein paar Minuten kam der Mannschaftsbus mitsamt dem Team von Trainer Tayfun Korkut an der Mercedes-Benz Arena-an.

16.31 Uhr: Noch knapp zwei Stunden bis zum Beginn des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. Vor dem Stadion finden sich schon die ersten Fans der Mannschaften ein und können dort mitunter auch die hohe Kunst der schwäbischen Dichtung erleben. Ein 4:1 gegen den Deutschen Rekordmeister aus München, so geschehen am 34. Spieltag der vergangen Saison, ist den Schwaben schon mal einen gewitzten Fan-Schal wert. Die Bayern-Fans können es aber wohl mit Humor nehmen, gerade wenn es heute Abend eine Revanche für die Pleite gibt.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Abendspiel des zweiten Spieltags der Fußball-Bundesliga. Der VfB Stuttgart empfängt den FC Bayern München. Im Südschlager sind die Rollen klar verteilt: Der FC Bayern startete mit drei Siegen in die Saison, der VfB Stuttgart mit zwei Niederlagen. Alles andere als ein Sieg für die Roten wäre also eine Überraschung. Falls Sie nicht nur unseren Live-Ticker lesen, sondern nebenher auch noch das Spiel anschauen möchten, erklären wir Ihnen, wie Sie VfB Stuttgart gegen FC Bayern live im TV sehen können.

Vorbericht: FC Bayern startet stark in die Saison - VfB strauchelt

Stuttgart - Ein ungleiches Kräfteverhältnis im Südschlager: Im Supercup wurde die Eintracht aus Frankfurt vom FC Bayern klar mit 5:0 vom Platz gefegt, im Pokal gelang ein knapper Sieg gegen den SV Drochtersen/Assel und in der Bundesliga schlugen die Roten die TSG Hoffenheim mit 3:1. Der VfB Stuttgart verlor dagegen gegen Hansa Rostock im Pokal mit 0:2 und hatte auch in der Bundesliga gegen Mainz 05 mit 0:1 das Nachsehen. Für das Team von Tayfun Korkut kommt der Rekordmeister aus München also denkbar ungelegen. Und nur einen Spieltag später müssen die Schwaben dann zum Baden-Schwaben-Duell nach Freiburg - auch das ist keine allzu tolle Aussicht.

Gegen die Roten wird es für den Klub von Ex-Bayer Holger Badstuber also schwer. Zwar läuft beim Team von Niko Kovac noch längst nicht alles rund, doch gewonnen wird trotzdem - wenn dann die spielerische Komponente auch noch passt, wird es wohl für alle Bundesliga-Konkurrenten schwer, gegen den Rekordmeister etwas mitzunehmen. Bitter für den FC Bayern: Nach einem rüden Foul an Kingsley Coman in der Partie gegen Hoffenheim fällt der Franzose mit einem erneuten Syndesmosebandriss für eine lange Zeit aus.

Der Flügelflitzer hatte gegen die Mannen von Julian Nagelsmann einen besonders guten Eindruck gemacht und die Abwehr der Sinsheimer ein ums andere Mal schwindlig gespielt. Ein Vorteil für den VfB Stuttgart? Die Schwaben können jedenfalls ihrerseits auf den kompletten Kader zurückgreifen. Außer Ersatztorwart Alexander Meyer, der mit einem Kreuzbandriss noch länger ausfallen wird, stehen Trainer Korkut alle Spieler zur Verfügung.

Auf Seiten der Roten steht Niko Kovac nun auch der wieder genesene Flügelstürmer Serge Gnabry zur Verfügung. Dieser durfte beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger Spielpraxis sammeln und machte mit einem Tor gleich wieder auf sich aufmerksam. Wer setzt sich im Süd-Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München durch? Hier in unserem Live-Ticker erfahren Sie es!

