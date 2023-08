Ex-Bayern-Star Vidal rechtfertigt verstörende Aussage zum Selbstmord von Robert Enke

Von: Alexander Kaindl

Arturo Vidal sorgt mit einer Aussage in einem Stream für Schlagzeilen. Er hatte über Robert Enkes Selbstmord gesprochen. Nun erklärt sich der Ex-Bayern-Star.

Hannover – Es ist eines der traurigsten Kapitel des deutschen Fußballs. Als sich Robert Enke am 10. November 2009 das Leben nahm, hielt ein ganzes Land den Atem an. Später wurde klar, dass der damalige Nationaltorhüter in Diensten von Hannover 96 an Depressionen litt. Das herzzerreißende Drama um den verheirateten Familienvater bewegt bis heute viele Menschen.

Robert Enke Geboren und gestorben: 24. August 1977, Jena; 10. November 2009, Neustadt am Rübenberge Bundesliga-Spiele: 196

Ex-Bayern-Star Vidal und seine verstörende Aussage zum Selbstmord von Robert Enke

Umso verstörender sind die Aussagen, die der ehemalige Bundesliga-Profi Arturo Vidal nun tätigte. Der Chilene, im deutschen Fußball-Oberhaus für Bayer 04 Leverkusen und den FC Bayern München aktiv, sprach in einem Livestream auf der Plattform Twitch über den 3:0-Heimsieg der Werkself am 23. September 2007 gegen Hannover.

Torschütze damals: Vidal. Torhüter bei 96: Enke. Vidal sagte: „Das war mein erstes Tor in Europa mit Bayer Leverkusen. Der Torwart hatte danach Depressionen und hat sich umgebracht.“

Arturo Vidal löste mit Aussagen zum Selbstmord von Robert Enke eine Welle der Empörung aus. © Baering / Sammy Minkoff / Imago

Vidal erntet massive Kritik: „Da kann es keine zwei Meinungen geben“

Für diese Aussage musste der mittlerweile 36-Jährige im Nachgang massive Kritik einstecken, etliche Fans waren empört. Zur Aussage Vidals, der von 2007 bis 2011 für Leverkusen und von 2015 bis 2018 für die Bayern spielte, schrieb die italienische Gazzetta dello Sport: „Es gibt Sätze, die man sofort bereut, nachdem man sie gesagt hat. Dieser Satz aus dem Mund von Arturo Vidal ist einer von denen. Da kann es keine zwei Meinungen geben.“

Die spanische Sportzeitung Marca verurteilte den Kommentar als einfach nur „ekelhaft“. Auch in den sozialen Netzwerken gab es heftige Kritik und Unverständnis für Vidal.

Vidal rechtfertigt sich: „Ich habe diese Anekdote erzählt, das aber nie böse gemeint“

Der Chilene, der derzeit für Athletico Paranaense in Brasilien spielt, äußerte sich kurze Zeit später erneut via Stream. Darin rechtfertigt er sich: „An all die boshaften Journalisten: Ihr habt in diesem Video gesehen, dass ich alles in guter Absicht und nichts Schlechtes gesagt habe. Ich habe dabei auch nicht gelacht, das würde ich nie tun.“ Vidal ergänzte: „Ich habe diese Anekdote erzählt, das aber nie böse gemeint. Ich würde nie über so etwas lachen.“ (akl/dpa)

Sie sind depressiv? Bei der Telefon-Seelsorge bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe – an jedem Tag im Jahr: Rufen Sie 0800 1110111 oder 0800 1110222 an. Der Anruf ist kostenfrei. Ihre Telefonnummer wird nicht übertragen und Sie müssen Ihren Namen nicht sagen. Das Gespräch dauert so lange wie nötig.