Aufstellungs-Revolution: Bayern-Neuerung in der Allianz Arena

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern wird am Sonntag beim Heimspiel gegen den FC Augsburg eine Aufstellungs-Revolution präsentieren. Zu sehen sein wird das in der Allianz Arena.

München – Neuerung in die Allianz Arena!

Sonntagnachmittag, kurz vor 17.30 Uhr: Wenn die Aufstellung des FC Bayern München im Spiel gegen den FC Augsburg wie immer mit viel Emotionen und Pathos von Stadionsprecher Stephan Lehmann verlesen wird, dann dürfen sich Bayern-Fans auf eine kleine Revolution freuen.

Dabei geht es viel weniger um die elf Stars an sich, die Trainer Thomas Tuchel in seine Startelf berufen wird. Es dreht sich viel mehr um deren Namen. Denn: Die Bayern-Aufstellung wird an diesem Tag erstmals in Gebärdensprache auf der Anzeigetafel präsentiert.

Besonders daran: Die jeweiligen Stars stellen sich und ihren Namen selbst in der eigens kreierten Gebärde da! In einem kurzen Video an der Anzeigetafel werden dann Thomas Müller und Co. zu sehen sein, die sich „in für sie charakteristischen Gebärden präsentieren“, erklärt der Rekordmeister in seiner offiziellen Meldung.

Zukünftig wird Harry Kane seinen Namen auf der Anzeigetafel in Gebärdensprache präsentieren. © IMAGO/Heiko Becker

FC Bayern freut sich über Neuerung: „Wir sind sehr stolz“

Dieses Projekt wurde gemeinsam mit dem Gehörlosen-Fanklub „Red Deaf“ entwickelt. Doch nicht nur die jeweiligen Bayern-Stars bekamen ihr „eigene Gebärde“, auch für das Motto „Mia san mia“ und „Rot gegen Rassismus“ wurde eine kreiert. „Dieses Gemeinschaftsprojekt zwischen dem FC Bayern und den Fans mit Hörbehinderung ist ein weiteres wunderbares Beispiel, wie in diesem Verein das Thema Inklusion gelebt wird“, sagt Kim Krämer, Behindertenfanbeauftragter des FC Bayern: „Es ist ein tolles Zeichen, dass die Gebärden für die Spielerinnen und Spieler von den Fans selbst entwickelt wurden.“

Kapitän Manuel Neuer zeigt sich besonders angetan. „Wir sind sehr stolz, dass Fans des FC Bayern extra Gebärden für uns Spieler entwickelt haben“, so der Keeper: „Niemand soll sich bei uns ausgeschlossen fühlen, ein Sportverein soll immer eine Heimat für alle sein. Ich bin froh, dass ich jetzt eine eigene Gebärde habe und würde mir wünschen, dass sich alle Fans die Gebärden merken, um die Kommunikation und damit die Integration von Menschen mit Hörbehinderung zu verbessern.“

FC Bayern: Bedeutungen der einzelnen Gebärden

Tor Manuel Neuer neu Sven Ulreich seine Frisur Tom Ritzy Hülsmann Hülse + Mann

Abwehr Dayot Upamecano Abwehr Minjae Kim Größe Matthijs de Ligt Rückennummer 4 Benjamin Pavard Locken Alphonso Davies Schnelligkeit Bouna Sarr Ohrring Raphaël Guerreiro Kinnform Tarek Buchmann Buch + Mann Noussair Mazraoui Kinnbart

Mittelfeld Joshua Kimmich hochgezogene Augenbraue Leon Goretzka Muskelmasse Paul Wanner seine Frisur + Buchstabe W Konrad Laimer Leim Ryan Gravenberch breites Lächeln Jamal Musiala sein Torjubel

Sturm Serge Gnabry sein Torjubel Harry Kane seine Frisur Leroy Sané Haarband Kingsley Coman Außenbahn/Überholspur Eric Maxim Choupo-Moting sein Torjubel Thomas Müller: Berufsbezeichnung Müller Gabriel Vidović seine Frisur Mathys Tel Zöpfchen Arijon Ibrahimović Kurzhaarschnitt Buzz Cut

Trainer Thomas Tuchel Kappe

Bayern-Aufstellung gegen FC Augsburg? Musiala fehlt verletzt

Welche elf Stars am Sonntag im bayerischen Derby gegen den FCA als erstes in Gebärde präsentiert werden, steht aktuell natürlich noch nicht fest. Diesbezüglich wird Trainer Tuchel am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vermutlich erste Einblicke geben.

Ausfallen wird in jedem Fall Jamal Musiala, der sich unter der Woche einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Ob Matthijs de Ligt in der Startelf stehen wird? Der vermeintliche Abwehr-Boss saß beim Auftaktsieg in Bremen (4:0) zunächst nur auf der Bank. Kürzlich überraschte de Ligt mit seinem Biergarten-Geständnis. (smk)