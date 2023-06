„Es wurde viel Blut vergossen“: Manés emotionaler Aufruf

Von: Christoph Wutz

Bayern-Star Sadio Mané engagiert sich sehr für die Menschen im Senegal. Jetzt zeigte er sich schwer besorgt um die politische Lage in seiner Heimat.

München/Dakar – Zuletzt ist es sportlich wieder etwas ruhiger geworden um Sadio Mané vom FC Bayern München. Nach der knapp gewonnenen Meisterschaft wurden auch die Gerüchte um einen möglichen Abgang des Senegalesen aus München zuletzt weniger. Doch in Manés Heimat, dem Senegal, herrschen seit der letzten Woche heftige Unruhen. Nachdem dabei bereits mehrere Personen starben, richtete der Münchner Stürmer jetzt einen emotionalen politischen Appell an sein Land.

Republik Senegal Einwohnerzahl: 17,2 Millionen Menschen (Stand: 2021) Hauptstadt: Dakar Staatsoberhaupt: Macky Sall (seit 2012 Präsident der Republik)

Nach tödlichen Konflikten in seinem Heimatland Senegal: FCB-Kicker Mané schwer getroffen

In der Heimat des Bayern-Stars wüten seit einigen Tagen schwere Proteste. Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Bereitschaftspolizei sollen bislang nach Angaben des Innenministeriums neun Menschen gestorben sein. Auslöser des Konflikts ist die Verurteilung des oppositionellen Politikers Ousmane Sonko.

Dieser war am Donnerstag zu einer zweijährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt worden, weil er 2021 eine 21-Jährige vergewaltigt haben soll. Zwar ließ sich dieser Vorwurf so nicht erhärten, Sonko soll aber jetzt wegen „Korruption der Jugend“ ins Gefängnis.

Emotionales Statement: Bayern-Star Mané ist besorgt um seine Heimat, den Senegal. © Imago / Michael Weber

Innenpolitische Krise: in der Heimat von besorgtem Bayern-Star Mané herrschen derzeit schwere Unruhen

Auf seinem Instagram-Account äußerte sich FCB-Stürmer Mané, der aufgrund seiner überregionalen Bekanntheit ein wichtiger Botschafter des Senegals ist, jetzt zur unruhigen Lage in seinem Heimatland: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Beteiligten der Nation sofort ihre Anstrengungen vereinen, um den Frieden wiederherzustellen“, schrieb der besorgte 30-Jährige, der dem Senegal bei der letzten WM im Winter verletzt gefehlt hatte.

Im Anschluss an den Urteilsspruch brachen vor allem in der senegalesischen Hauptstadt Dakar sowie in der Stadt Ziguinchor im Südwesten des Landes, deren Bürgermeister Sonko ist, heftige Proteste aus. Dabei kam es zwischen überwiegend jungen Anhängern des Oppositionellen, die seine Kernwählerschaft ausmachen, und der Bereitschaftspolizei zur gewaltsamen Auseinandersetzung. Häuser und Autos wurden in Brand gesetzt, Demonstranten warfen mit Steinen, die Einsatzkräfte benutzten Tränengas.

Im Video: Unruhen auf den Straßen des Heimatlands von emotionalem FCB-Offensivmann Mané

Bayern-Star Mané nach Unruhen besorgt um seine Heimat: Es „wurde zu viel Blut vergossen“

Hintergrund der Unruhen ist die politische Brisanz des Rechtsspruchs. Der könnte schwerwiegende Folgen für die im kommenden Februar anstehende Präsidentschaftswahl haben. Sonko war bislang der Spitzenkandidat der Opposition gewesen und sollte gegen den bisherigen Amtsträger Macky Sall ins Rennen geschickt werden. „Mit diesem Urteil kann Sonko nicht kandidieren“, äußerte sich jedoch Bamba Cissé, einer der Anwälte des oppositionellen Politikers, mit Blick auf das Wahlgesetz des westafrikanischen Staates. Dadurch, dass Sonko in Abwesenheit verurteilt wurde, kann er nun wohl auch keine Berufung gegen das Urteil einlegen.

„In den letzten zwei Jahren wurde bereits zu viel Blut vergossen“, bat Bayern-Superstar Mané, der in seiner Heimat auch wegen seines sozialen Engagements gefeiert wird, um ein rasches Ende des Konflikts. Bereits 2021 war Sonko wegen Vorwürfen der Vergewaltigung verhaftet worden. Auch hatten viele Jugendliche, die überwiegend auf der Seite Sonkos stehen, demonstriert. Dabei waren zehn Menschen ums Leben gekommen, es hatte zudem zahlreiche Verletzte gegeben.

Emotionaler Bayern-Star Mané: „Ich liebe den Senegal“

Mané schrieb, er „liebe den Senegal“, und verschaffte seiner Bitte deshalb auf Instagram Nachdruck: „Achtung: Wir müssen unsere Jugend bewahren“, legte er den Fokus auf die Zukunft des westafrikanischen Staats. „Sie ist unser größter Reichtum“, ergänzte der Bayern-Stürmer.

Für die nächsten Tage werden weitere Demonstrationen erwartet. Viele junge Menschen sind unzufrieden mit der Politik des seit 2012 regierenden Staatschefs Sall, dem immer wieder Korruption vorgeworfen wird. Vor allem ärmeren und jugendlichen Menschen mangelt es an Perspektive. Die Jugendarbeitslosigkeit lag 2018 nach offiziellen Angaben bei über 14 Prozent.

Während in der Folge zahlreiche junge Leute aus seiner Heimat auswandern, könnte Mané selbst den FC Bayern als Teil eines 170-Millionen-Euro-Pakets verlassen.