Deshalb buddeln die Bagger auf dem Bayern-Gelände

Von wegen alles ruhig in der Sommerpause: An der Säbener Straße ruht zwar die Kugel, dafür drehen die Bagger ihre Runden.

Der Grund: Der FC Bayern nutzt die Sommerpause für Umbauarbeiten am Trainingsgelände. Dort, wo früher die Basketballhalle stand, entsteht ein neues Bürogebäude. Die Struktur ist in weiten Teilen bereits fertig. Ebenfalls in Arbeit: Der Trainingsplatz Nummer sechs, auf dem die Bagger die oberen Erdschichten abgetragen haben.

+ Der Blick aufs Geländer der Bayern offenbart eine Baustelle. © sampics / Stefan Matzke

Thiago wohl zurück zu Barcelona

Ob Thiago die neuen Arbeiten zu Gesicht bekommen wird, ist aktuell fraglicher denn je. Wie die spanische Fachzeitung Sport berichtet, sollen sich der FC Bayern und der FC Barcelona auf ein Tauschgeschäft geeinigt haben. Für den Spanier sollen die Katalanen demnach 50 Millionen zahlen, Verteidiger Lucas Digne soll es obendrauf geben. Der Franzose könnte als Ersatz für Juan Bernat kommen, der auf dem Absprung ist.

+ Hier entsteht ein neues Bürogebäude. © sampics / Stefan Matzke

tz