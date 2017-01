Winterfester FC Bayern

von Andreas Werner schließen

Auch wenn das Turnier sportlich keinen Stellenwert hat, rundet der Sieg des FC Bayern im Telekom Cup den gelungenen Gesamteindruck der Münchner in der Wintervorbereitung ab.

München – Die Siegerehrung absolvierten die Bayern am Samstagabend in dicken Daunenjacken – sicher ist sicher. Robert Lewandowski und Arjen Robben hatten die Dienstreise nach Düsseldorf wegen Schnupfen stornieren müssen, die Umstellung vom heuer ungewöhnlich heißen Katar war nicht allen gelungen, und es sollte bei zwei Erkrankungen bleiben. Am Freitag startet der Meister beim SC Freiburg in die zweite Halbserie der Saison, generell lässt sich festhalten: Carlo Ancelottis Team ist winterfest.

Der Sieg im Blitzturnier mit einem 4:1 im Elfmeterschießen über Fortuna Düsseldorf im Halbfinale (bei Abpfiff stand es 0:0) sowie einem 2:1 gegen Mainz 05 im Endspiel rundete eine Vorbereitung ab, in der bis auf die Muskelverletzung von Thiago alles nach Wunsch gelaufen ist. Die Bayern haben in Katar intensiv gearbeitet, was ihnen in den beiden Partien am Samstag anzusehen war. Freilich hielt sich der sportliche Wert des Blitzturniers, bei dem jedes Spiel nur 45 Minuten dauerte, in Grenzen. Aber die Bayern agierten flott und gefällig.

Schon die Nullnummer gegen den Zweitligisten hatte einiges zu bieten, ein Münchner Sieg wäre verdient gewesen. Den Finaleinzug sicherte im Nachsitzen dann Manuel Neuer, der die ersten beiden Elfmeter von Rouwen Hennings und dem ehemaligen Hachinger Oliver Fink parierte. Die deutsche Nummer 1 wurde am Samstag in beiden Partien selten geprüft, stand aber stets ihren Mann, sobald es doch mal brenzlig wurde.

Im Finale besorgten Franck Ribery und Javi Martinez die Treffer, um den dritten Bayern-Triumph in der Geschichte dieses Turniers unter Dach und Fach zu bringen. Dass sich Ribery in die Torschützenliste eintrug, war nur eine logische Konsequenz aus der Gesamtdarbietung des Franzosen. Er war in beiden Spielen der beste Mann auf dem Platz und schloss damit nahtlos an seine Leistungen in Katar an. Auch im Trainingslager bestach er mit viel Elan.

Im Spiel um Platz drei blamierte sich unterdessen Borussia Mönchengladbach, das bereits beim 0:1 gegen Mainz im Halbfinale keinen guten Eindruck gemacht hatte. Das 0:2 gegen Düsseldorf versetzte Manager Max Eberl richtig in Rage. „Gegen Düsseldorf war es unter aller Sau“, motzte er über die Premiere unter dem neuen Coach Dieter Hecking, „in beiden Spielen waren zu viele Fehler, damit kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Da müssen wir gar nicht lang rumeiern.“ Wie er so schimpfte und partout kein Blatt vor den Mund nehmen wollte, machte er wieder einmal deutlich, warum er für den FC Bayern so interessant ist. Die Münchner suchen einen Sportdirektor, der sich für klare Worte nicht zu schade ist, auch wenn sie intern mal wehtun könnten. So einen brauchen sie zwar aktuell nicht akut. Aber es kommen auch wieder andere Zeiten.