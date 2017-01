Was machen diese feschen Madln im Bayern-Trainingslager?

Dirndl-Damen aus Dubai

Doha - Unter den mehr als 100 Zuschauern beim Bayern-Training in Doha stachen am Wochenende zwei Damen besonders heraus.

Im Dirndl verfolgten Michaela Paul und Melanie Beck die Einheit der Münchner Stars. Doch die beiden Damen waren nicht etwa aus der bayerischen Heimat, sondern aus dem nahe gelegenen Dubai angereist. „Wenn man 45 Minuten Flugzeit von den Lieblingsspielern entfernt ist, setzt man sich gerne in den Flieger“, sagte die Münchnerin Paul, die seit fast zehn Jahren in Dubai lebt.

Unternehmensberaterin Paul und die aus dem Allgäu stammende Projektmanagerin und Innenarchitektin Beck gehören zum Fanclub Marina Schickeria aus Dubai, der vor anderthalb Jahren gegründet wurde. „Der Fanclub wächst stetig. Wir sind bei 120, 130 Mitgliedern“, sagte Paul. Mittlerweile sei es ein „Mix aus allen Kulturen“.

„Es gibt auch viele fußballbegeisterte Leute in Dubai, viele Bayern-Fans und unser Herz schlägt schon immer für Bayern, warum soll man diese Leute nicht zusammen bringen?“, kommentierte Beck, die seit drei Jahren in Dubai zu Hause ist.

In Dubai besuchte Michaela Paul die Stars schon zweimal bei einem Trainingslager; in Katar ist sie das erste Mal bei den Einheiten des Rekordmeisters dabei. Das Ziel für die Rückrunde ist zumindest für die beiden Damen klar: Das Triple soll her.

Alle Infos aus dem Trainingslager in Katar erhalten Sie in unserem Live-Ticker.

dpa