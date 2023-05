Abschied im Sommer? Auftritt von zwei Bayern-Stars kurz nach Spielende lässt tief blicken

Von: Florian Schimak

Der Auftritt von zwei Bayern-Stars nach dem Debakel des FC Bayern gegen RB Leipzig sprach Bände. Ihre Zukunft in München ist mehr als ungewiss.

München – Während der eine Tränen vergoss, versuchte der andere, seine Teamkollegen aufbauen.

Die Stars des FC Bayern reagierten am Samstagabend gänzlich unterschiedlich auf die bittere Niederlage gegen RB Leipzig (1:3). Sollte der BVB am Sonntagabend beim FC Augsburg gewinnen, wäre die Tabellenführung futsch – und damit womöglich auch der letzte Titel in dieser allzu denkwürdigen Bayern-Saison.

Benjamin Pavard Geburtsdatum: 28. März 1996 (27 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Rechtsverteidiger Marktwert: 35 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Abschied vom FC Bayern? Benjamin Pavard und Joao Cancelo verweilten auffällig lange vor der Südkurve

Insbesondere die Reaktion von zwei Münchner Akteuren kurz nach Spielende aber sprach Bände. Während Joshua Kimmich minutenlang, fast wie versteinert, mit feuchten Augen alleine zwischen Mittelkreis und Strafraum stand und Sadio Mané jeden Einzelnen aufzumuntern versuchte, verweilten Joao Cancelo und Benjamin Pavard noch weit nach Abpfiff auffällig lange vor der Südkurve.

Das roch nach Abschied! Bei Cancelo, dessen Leihe von Manchester City sowieso nur auf diese Saison begrenzt ist, haben die Bayern zwar eine Kaufoption. Doch 70 Millionen sind einfach zu viel. Zumal die Münchner das Geld an anderen Kader-Stellen (Stürmer, Sechser) dringender benötigen.

Benjamin Pavard und Joao Cancelo verabschiedeten sich auffällig lange von den Bayern-Fans. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Bei Pavard könnte dessen Aktion ein Fingerzeig gewesen sein. Denn der Vertrag des 27-Jährigen beim Rekordmeister läuft zwar noch bis 2024, bislang aber wollte der Franzose das Angebot auf eine Verlängerung nicht annehmen. So könnte den Bossen in diesem Sommer wohl nur die Möglichkeit bleiben, Pavard abzugeben.

Interessenten gibt es genug. Allen voran der FC Barcelona soll sich für den Weltmeister von 2018 interessieren. Pavard selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel geliebäugelt, weil er fix in der Innenverteidigung eingesetzt werden wollte.

Benjamin Pavard beim FC Bayern: Zuletzt einer der Besten als Innenverteidiger

Pavard war – abgesehen vom Leipzig-Spiel (tz-Note 5) – zuletzt der beständigste Bayern-Kicker, lieferte teils starke Leistungen ab. An der Seite von Matthijs de Ligt war er in den vergangenen Wochen in der Innenverteidigung gesetzt. Thomas Tuchel sang erst kürzlich ein Loblied auf seinen Abwehr-Star.

„Ich bin sehr glücklich, ihn zu trainieren. Er ist stark, konstant, solide und hat ein hohes Niveau“, so der Trainer am Freitag noch vor dem Leipzig-Spiel: „Er kann sowohl außen als auch innen spielen, ich kann auch verstehen, dass er gerne als Innenverteidiger spielt. Ich denke aber, dass seine beste Position die in der Dreierkette ist.“

Lucas Hernandez vor Rückkehr beim FC Bayern: Kein Platz mehr für Pavard?

Allerdings: Mit Lucas Hernandez kommt zur neuen Saison ein weiterer „Führungsspieler“ (Tuchel) nach seinem Kreuzbandriss zurück. Mit ihm, de Ligt und Dayot Upamecano wäre die Konkurrenz im Abwehrzentrum wieder deutlich größer – und Pavard könnte abermals auf die ungeliebte Rechtsverteidigerposition ausweichen müssen.

Daher ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass die Niederlage gegen Leipzig Pavards Abschiedsvorstellung in der Allianz Arena war. Zumindest wies am Samstagabend nach Spielende nicht wenig darauf hin. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak