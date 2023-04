Mané vor Rückkehr in die Premier League? FC Bayern winkt Geldregen von Milliardärs-Klub

Von: Christoph Klaucke

Sadio Mané könnte den FC Bayern nach nur einem Jahr wieder verlassen. Ein Top-Klub aus der Premier League klopft offenbar an.

München – Sadio Mané gilt beim FC Bayern München als Verkaufskandidat für die Sommer-Transferperiode. Aufgrund seiner schwachen Leistungen und Eskapaden abseits des Platzes dürften sich die Interessenten jedoch in Grenzen halten. Mit dem FC Chelsea tritt aber nun offenbar ein zahlungskräftiger Verein auf den Plan.

Sadio Mané Geburtsdatum: 10. April 1992 (31 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2025) Position: Linksaußen Marktwert: 45 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

Mané steht beim FC Bayern zum Verkauf

Sadio Mané beendete am vergangenen Wochenende mit dem Führungstreffer gegen Mainz seine monatelange Torflaute und erzielte seinen ersten Treffer in diesem Jahr, konnte die 1:3-Niederlage aber nicht verhindern. Trotzdem hatten sich die Bayern für die 32 Millionen Euro Ablöse, die letzten Sommer an Liverpool überwiesen worden waren, mehr erhofft. Allerdings verpasste der Senegalese nach seiner Verletzung am Wadenbeinköpfchen vor der WM große Teile der Rückrunde.

Auf der anderen Seite gab Mané auch neben dem Platz kein gutes Bild ab. Sein Schlag ins Gesicht von Mitspieler Leroy Sané sorgte für viel Unruhe im Verein, zudem gab es direkt nach Abpfiff im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City wieder Ärger um Bayern-Star Sadio Mané. Zuletzt hieß es, der FC Bayern „versucht alles, um Mané loszuwerden“. Gerüchte um eine Liverpool-Rückkehr sollen sich jedoch nicht erhärtet haben, mit einem Comeback in der Premier League könnte es aber trotzdem klappen.

Gut lachen? Sadio Mané könnte den FC Bayern Richtung Premier League verlassen. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Mané vor Rückkehr in die Premier League? Top-Klub offenbar interessiert

Der FC Chelsea hat offenbar ein Auge auf Mané bei seiner Stürmersuche geworfen, wie das englische Portal Football Insider berichtet. Die Blues befinden sich seit der Entlassung des heutigen Bayern-Trainers Thomas Tuchel im vergangenen September im Absturz und werden die Qualifikation zur Champions League deutlich verfehlen. Seit der Übernahme des US-Unternehmers Todd Boehly, dessen Vermögen im Januar 2023 auf 5,3 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, wurden bereits knapp 600 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

Trotzdem wollen die Londoner weiter investieren, auch wenn mit Blick auf das Financial Fairplay das Geld für Transfers nicht mehr ganz so locker sitzt. Wunschstürmer Victor Osimhen, bei dem der FC Bayern offenbar an ein spektakuläres Tauschgeschäft mit Mané dachte, ist demzufolge keine echte Option. Vielmehr soll eine kostengünstigere Alternative mit Erfahrung kommen. Mané, der als Angreifer sowohl außen als auch in der Mitte spielen kann, wäre mit seinen 31 Jahren prädestiniert für diese Rolle und kennt zudem die Premier League.

Mané-Transfer könnte Stürmersuche beim FC Bayern beschleunigen

Der Senegalese genießt aufgrund seiner herausragenden Leistungen für Liverpool in den letzten Jahren noch immer einen hohen Stellenwert auf der Insel. In 269 Spielen für die Klopp-Elf erzielte Mané 120 Tore und gab 48 Vorlagen. Schließt er sich nach seiner Zeit bei den Reds den Blues an?

Bei einem passenden Angebot von Chelsea dürfte der FC Bayern in Sachen Mané gesprächsbereit sein. Die Bayern erhoffen sich für ihren Transfer-Flop wohl eine Ablöse um die 30 Millionen Euro, um selbst auf dem Stürmermarkt tätig zu werden. Derweil steht Vorstandsboss Oliver Kahn vor der Verkündung eines Rekordumsatzes, der Aufsichtsrat will wohl eine Mega-Summe für einen Stürmer investieren. (ck)