Hätten Sie es gewusst? „Wer wird Millionär“-Kandidat scheitert an FC-Bayern-Frage

Von: Melanie Gottschalk

Auf dem Stuhl der Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ liegen Freud und Leid nah beieinander. Für einen Kandidaten hatte eine FC-Bayern-Frage fatale Folgen.

München - Bei der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ kämpfen die Kandidaten seit knapp 25 Jahren um das große Geld. 15 Fragen müssen bis zum Hauptgewinn beantwortet werden, der Schwierigkeitsgrad wird mit steigender Gewinnsumme natürlich immer höher. Dabei stellt Moderator Günther Jauch seinen Kandidaten auch immer wieder Fragen aus der Welt des Sports – und des Fußballs.

FC-Bayern-Frage bei „Wer wird Millionär?“ hat fatale Folgen

Für Fußballbegeisterte sind diese Fragen oft gut zu beantworten, manchmal treiben sie einen Kandidaten aber auch zur schieren Verzweiflung. Beim Oster-Special, das am Montag (10. April) ausgestrahlt wurde, hatte eine FC-Bayern-Frage für Kandidat Luca Demirel dann auch fatale Folgen.

Günther Jauch wollte für 64.000 Euro von dem 25-Jährigen wissen, welche Klubs seit 1982 in jedem Fußball-WM-Finale der Männer mindestens einen Spieler stellen. Die vier möglichen Antworten waren:

A) Inter Mailand und FC Bayern

B) FC Bayern und Real Madrid

C) Real Madrid und FC Arsenal

D) FC Arsenal und Inter Mailand

Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ muss für falsche Antwort teuer bezahlen

Kandidat Luca Demirel überlegte, konnte sich aber nicht sicher für eine der Antwortmöglichkeiten entscheiden und wählte deshalb den 50/50-Joker. Es blieben A – also FC Bayern und Inter Mailand – und C – also FC Arsenal und Inter Mailand – stehen. Das brachte den 25-Jährigen aber auch nicht viel weiter. „Wer hat denn 2014 für Arsenal gespielt? Im deutschen Trikot oder im argentinischen? Vielleicht Özil? Ich glaube, Mesut Özil hat damals für Arsenal seine Fußballschuhe geschnürt“, rätselte er auf dem Stuhl von „Wer wird Millionär?“

Doch dann unterlief ihm ein fataler Fehler, für den er teuer bezahlen sollte. „2006 Frankreich – Italien. Das war doch ohne Bayern-Beteiligung. Die italienische Mannschaft hat uns rausgekickt. Da hat keiner für Bayern gespielt.“

Willy Sagnol wird Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ zum Verhängnis

Er zockte also und entschied sich für C. Günther Jauch hatte noch versucht, ihm den Telefonjoker zu verkaufen, aber er sagte, der helfe ihm nicht, er müsse sich selbst helfen. Keine gute Idee.

Es stimmt zwar, bei Italien stand 2006 kein Spieler des FC Bayern in der Nationalmannschaft – bei Frankreich aber schon. Jauch erklärte, nachdem A als richtige Antwort aufblinkte und Kandidat Demirel völlig bestürzt war: „Willy Sagnol. Der Franzose hat für Bayern gespielt. Es wäre Inter Mailand und FC Bayern gewesen.“

Kandidat bei „Wer wird Millionär?“ beantwortet 64.000-Euro-Frage falsch

„Nein! Willy Sagnol, den hatte ich gar nicht im Kopf“, sagte Demirel und konnte es nicht fassen. Denn die falsche Antwort und sein Blackout ließen den 25-Jährigen auf 500 Euro zurückfallen. So hatte er sich seinen Besuch bei der Quizshow „Wer wird Millionär?“ sicher nicht vorgestellt. Dieser hatte übrigens schon skurril begonnen, denn bei der 200-Euro-Frage kam es zu einer noch nie dagewesenen Panne. (msb)