Bundesliga im Live-Ticker: FC Bayern muss nach Benfica-Gala in Bremen nachlegen 

Am Samstag ist der FC Bayern München bei Werder Bremen zu Gast und muss nach den letzten Rückschlägen in der Bundesliga dringend siegen. Die Partie im Live-Ticker.

SV Werder Bremen - FC Bayern München -:- (Sa, 15.30 Uhr)

Bremen: --- FC Bayern: --- Tore: --- Schiedsrichter: -:-

13.41 Uhr: Für Niko Kovac gab es derweil nichts als Rückendeckung. Die Bayern-Fans im Audi Dome applaudierten lange für ihren Coach. Auch Hoeneß positionierte sich klar hinter dem Kroaten. Können er und die Mannschaft heute das Vertrauen zurückzahlen?

13.27 Uhr: Wie schlägt sich der FC Bayern einen Tag nach der Jahreshauptversammlung? Auch in diesem Jahr war bei der Veranstaltung im Audi Dome wieder einiges los. Unter anderem äußerten sich die Verantwortlichen zur Personalie Oliver Kahn. Sie haben die wichtigsten Aussagen von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. verpasst? Macht nichts, in unserem Ticker können Sie alles wichtige nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München! Nach dem Kantersieg gegen Benfica möchten die Münchner nun auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr.

FC Bayern zu Gast bei Werder Bremen im Live-Ticker

München - War das 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League der Befreiungsschlag für den FC Bayern? Eine Frage, die sich nicht nur die Fans der Roten stellen. Nach dem 3:3 gegen die Fortuna aus Düsseldorf hing der Haussegen an der Säbener Straße ordentlich schief, nun muss das Team von Trainer Niko Kovac auch in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Vorzeichen dafür stehen etwas besser als zuletzt. Nicht nur, dass der deutsche Rekordmeister nach langer Zeit mal wieder einen deutlichen Sieg feiern konnte, auch die lange verletzten Kingsley Coman und Thiago stehen vor ihrer Rückkehr auf den Rasen. Damit würden Kovac wieder deutlich mehr Alternativen zur Verfügung stehen als zuletzt. Denn auch Serge Gnabry könnte nach seinen Adduktorenproblemen am Samstag zurückkehren.

Der FC Hollywood wäre allerdings nicht der FC Hollywood, wenn nicht doch irgendwo im Verein Zoff-Potenzial schlummern würde. So hat Niko Kovac offenbar drei Stars gegen sich, unter anderem Mats Hummels. Ob Hummels nach seiner Magen-Darm-Erkrankung gegen die Bremer wieder spielen kann, ist nach wie vor fraglich.

Die Werderaner hingegen empfangen die Münchner nach einem guten Saisonstart mit einer Sieglos-Serie von vier Spielen. Im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister soll der Abwärtstrend nun gestoppt werden. Der FC Bayern muss aber gewinnen, möchte er keine neuerlichen Diskussionen rund um Niko Kovac.

