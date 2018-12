Bundesliga im Live-Ticker: Gnabry schockt Ex-Verein - Bayern in Bremen in Front

Am Samstag ist der FC Bayern München bei Werder Bremen zu Gast und muss nach den letzten Rückschlägen in der Bundesliga dringend siegen. Die Partie im Live-Ticker.

SV Werder Bremen - FC Bayern München 0:1

Bremen: 1 Pavlenka - 23 Gebre Selassie, 13 Veljkovic, 18 Moisander, 5 Augustinsson - 24 J. Eggestein, 17 Sahin, 35 M. Eggestein, 30 Klaassen - 10 Kruse, 8 Osako FC Bayern: 1 Neuer - 13 Rafinha, 4 Süle, 17 Boateng, 27 Alaba - Goretzka, 32 Kimmich - 22 Gnabry, 25 Müller, 7 Ribéry - 9 Lewandowski Tore: 0:1 Gnabry (20.) Schiedsrichter: Christian Dingert

29. Minute: Bremen zeigt, dass sie auch mitspielen. Und wie! Gefährliche Hereingabe von rechts in Strafraum der Münchner, den Süle in höchster Not mit einer Grätsche klärt. Doch das war‘s nocht nicht. Sahin schnappt sich den abgeblockten Ball und zieht aus 20 Metern ab und zwingt Neuer zu einer Faust-Parade.

27. Minute: Gleich die nächste gute Szene hinterher. Lewandowski tanzt zwei Verteidiger der Werder-Hintermannschaft aus, wird jedoch vom dritten geblockt. Bayern bleibt am Drücker.

26. Minute: Bayern macht mutig weiter. Alaba bringt die Flanke von links. Thomas Müller steht in der Mitte viel zu frei, streift die Flanke jedoch nur mit der Schläfe. Ein Kopfballungeheuer war er halt noch nie.

22. Minute: Und fast die direkte Antwort der Hausherren. Ein eigentlich schon geklärter Freistoß fällt Gebre Selassie vor die Füße. Neuer kann den Schuss des Tschechen jedoch entschärfen.

20. Minute: TOOORRRRRR für den FC Bayern! Und wer macht`s? Natürlich Serge Gnabry, der Ex-Bremer. Sahne-Zuspiel von Kimmich über die Viererkette hinweg. Mit der Direktabnahme scheitert Gnabry noch, doch der Nachschuss sitzt dann. Schiedsrichter Christian Dingert lässt die Situation zwar nochmal auf Abseits überprüfen, doch das Tor ist regulär und zählt.

18. Minute: Bayern tritt weiter dominant auf, doch auch Bremen kann mittlerweile die vielen Fehlpässe aus der Anfangsphase abstellen und beginnt mitzuspielen.

15. Minute: Kimmich! Der 23-Jährige mit einer sehr starken Aktion am Strafraum der Hausherren. Geschickt lässt er Klaassen mit einem Hacken-Trick aussteigen und schlenzt den Ball dann mit links Richtung langem Eck. Nur wenige Zentimeter zischt der Ball am Pfosten vorbei.

11. Minute: Eggestein versucht sich nach der Ecke mit einem Volley vom Rand des Sechzehners, doch der ähnelt mehr einem Field-Goal-Versuch im American Football.

10. Minute: Bayern scheint den Schwung aus der Champions League mitnehmen zu können. Der deutsche Rekordmeister hat in der Anfangsphase alles im Griff.

7. Minute: Erste Riesenchance auf der anderen Seite! Müller spielt den doppelten Doppelpass mit Lewandowski, der Moisander entwischt und im Strafraum unter leichter Bedrängnis zum Schuss kommt. Pavlenka macht sich groß und kann den Ball mit den Beinen abwehren. Das war eng!

6. Minute: Kleiner Bock von Boateng an der Mittellinie. Der Verteidiger läd mit einem viel zu leichten Pass Kruse ein, der jedoch aus dem vielen Platz nichts machen kann.

3. Minute: Alaba startet auf links Richtung Grundlinie durch, schaut kurz nach oben, nur um den Ball dann einmal komplett über den Strafraum zu flanken. Da fehlte die Präzision.

1. Minute: Es geht los! Der Ball rollt in Bremen.

15.26 Uhr: Auch die Bayern-Bosse sind natürlich mittlerweile im Weserstadion angekommen. Uli Hoeneß macht noch schnell ein Selfie mit einem Fan. Gleich rollt der Ball in Bremen!

15.16 Uhr: Eine besondere Ehre wird heute Bayern-Verteidiger Jerome Boateng zuteil. Der 30-Jährige absolviert in Bremen sein 250. Bundesliga-Spiel. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

15.08 Uhr: Angesprochen auf das Ziel deutsche Meisterschaft drückte sich FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei „Sky“ ein wenig um die Antwort: „Ich glaube, davon zu reden ist aktuell nicht in Ordnung. Wir sind neun Punkte weg. Step-by-Step.“ Aktuell rangieren die Münchner mit 21 Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Borussia Dortmund thront mit 30 Punkten an der Spitze.

15.00 Uhr: Die Fans vor und im Weser Stadion sind auf jeden Fall schon bereit. Noch eine halbe Stunde bis Anpfiff.

14.46 Uhr: Auch wenn es mittlerweile über ein Jahr her ist, dürfte es für Serge Gnabry immer noch eine besondere Partie sein. Der 23-Jährige lief in der Saison 2016/17 für Werder auf. Mit elf Treffern gelang ihm damals der Durchbruch in der Bundesliga.

14.34 Uhr: Auch die Hausherren rotieren im Vergleich zum Unentschieden vergangene Woche in Freiburg nur einmal. Yuya Osako beginnt für Martin Harnik.

14.25 Uhr: Und da ist die Aufstellung des deutschen Rekordmeister. Wie angekündigt rotiert Kovac nur wenig. Der wiedergenesene Serge Gnabry rückt für Champions-League-Doppelpacker Arjen Robben in die Startelf. Ansonsten vertraut der Bayern-Coach auf diesele Startformation wie gegen Benfica. Damit wissen wir auch: Joshua Kimmich wird wieder auf der Sechs auflaufen.

14.20 Uhr: In den letzten beiden Partien mit Beteiligung der Bayern gab es jeweils sechs Tore zu bestaunen. Dürfen sich die Fans auch heute wieder auf Offensiv-Unterhaltung freuen? Diese Statistik macht auf jeden Fall Hoffnung. In keiner der europäischen Top-5-Ligen fallen mehr Tore als in der Bundesliga. Wir sind bereit für das nächste Spektakel!

14.05 Uhr: Auf der gestrigen Pressekonferenz hat Kovac klargestellt, dass er mittlerweile ein „Gerüst“ gefunden habe und in Zukunft nicht mehr so ausgiebig rotieren werde. Joshua Kimmich beispielweise durfte am Dienstag gegen Benfica auf der Sechs ran und machte seine Sache gut. Ist der nominelle Rechtsverteidiger in Zukunft doch eine Dauerlösung auf dieser Position? Wir sind gespannt, wie es der FC Bayern angeht!

13.41 Uhr: Für Niko Kovac gab es derweil nichts als Rückendeckung. Die Bayern-Fans im Audi Dome applaudierten lange für ihren Coach. Auch Hoeneß positionierte sich klar hinter dem Kroaten. Können er und die Mannschaft heute das Vertrauen zurückzahlen?

13.27 Uhr: Wie schlägt sich der FC Bayern einen Tag nach der Jahreshauptversammlung? Auch in diesem Jahr war bei der Veranstaltung im Audi Dome wieder einiges los. Unter anderem äußerten sich die Verantwortlichen zur Personalie Oliver Kahn. Sie haben die wichtigsten Aussagen von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. verpasst? Macht nichts, in unserem Ticker können Sie alles wichtige nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München! Nach dem Kantersieg gegen Benfica möchten die Münchner nun auch in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückfinden. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr.

München - War das 5:1 gegen Benfica Lissabon in der Champions League der Befreiungsschlag für den FC Bayern? Eine Frage, die sich nicht nur die Fans der Roten stellen. Nach dem 3:3 gegen die Fortuna aus Düsseldorf hing der Haussegen an der Säbener Straße ordentlich schief, nun muss das Team von Trainer Niko Kovac auch in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Vorzeichen dafür stehen etwas besser als zuletzt. Nicht nur, dass der deutsche Rekordmeister nach langer Zeit mal wieder einen deutlichen Sieg feiern konnte, auch die lange verletzten Kingsley Coman und Thiago stehen vor ihrer Rückkehr auf den Rasen. Damit würden Kovac wieder deutlich mehr Alternativen zur Verfügung stehen als zuletzt. Denn auch Serge Gnabry könnte nach seinen Adduktorenproblemen am Samstag zurückkehren.

Der FC Hollywood wäre allerdings nicht der FC Hollywood, wenn nicht doch irgendwo im Verein Zoff-Potenzial schlummern würde. So hat Niko Kovac offenbar drei Stars gegen sich, unter anderem Mats Hummels. Ob Hummels nach seiner Magen-Darm-Erkrankung gegen die Bremer wieder spielen kann, ist nach wie vor fraglich.

Die Werderaner hingegen empfangen die Münchner nach einem guten Saisonstart mit einer Sieglos-Serie von vier Spielen. Im Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister soll der Abwärtstrend nun gestoppt werden. Der FC Bayern muss aber gewinnen, möchte er keine neuerlichen Diskussionen rund um Niko Kovac.

