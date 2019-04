Pokal-Halbfinale am Mittwoch: Fehlt Bremen wichtigster Spieler gegen FC Bayern?

Am Mittwoch steigt das DFB-Pokalhalbfinale zwischen Werder Bremen und FC Bayern München. Wir sammeln alle Infos im Countdown-Ticker.

Am Mittwoch um 20.45 Uhr steigt das DFB-Pokalhalbfinale zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München.

Beide Teams haben verletzte Spieler zu beklagen. Bei Werder könnte sogar der Kapitän Max Kruse ausfallen*.

Der FC Bayern musste am Wochenende noch auf James Rodriguez verzichten. Ist der Kolumbianer bis Mittwoch fit?

München - Nach den klaren Siegen in den vergangenen Heimspielen musste sich der FC Bayern München zum ersten Mal seit langer Zeit in der Allianz Arena zum Sieg zittern. Der 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen war zwar hochverdient, allerdings war es ein abgefälschter Schuss von Niklas Süle, der die drei Punkte sicherte.

Max Kruse von Werder Bremen für DFB-Pokal-Spiel gegen FC Bayern München fraglich

Tapfer kämpfende Bremer, sogar über eine halbe Stunde zu zehnt, warfen sich in jeden Schuss und waren defensiv sehr engagiert. Die Nadelstiche in der Offensive fehlten eben - und ausgerechnet jetzt droht noch der Schlüsselspieler in Bremens Angriffspiel auszufallen. Ob Max Kruse am Mittwoch im DFB-Pokalhalbfinale* ran kann, ist fraglich.

Der Gastgeber muss auch unter der Woche wieder auf den starken Jiri Pavlenka hoffen. Dem Keeper war es zu verdanken, dass die Norddeutschen in der Arena nicht höher verloren. Alle Infos bis zum Spiel finden Sie in unserem Countdown-Ticker.

