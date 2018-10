Wiedersehen in der Champions League: FC Bayerns Frauen treffen auf Zürich

Die Frauen des FC Bayern treffen im Achtelfinale der Champions League auf den FC Zürich. An die letzte Begegnung erinnert man sich beim FCB gerne. Im August besiegten die FCB-Frauen die Züricher mit 5:1 im Finale des Womens Cup.

München – Das Frauen-Team des FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf den FC Zürich. Die Münchnerinnen treten zunächst am 17. Oktober auswärts an. Am 31. Oktober findet das Rückspiel wieder auf dem Campus statt (19 Uhr).

Auch die Bundesligapartie gegen Frankfurt am 24. Oktober (18.15 Uhr) sowie das Pokalspiel gegen Bremen am 17. November (14 Uhr) steigen auf dem Campus.

Die Bayern besiegten Zürich bereits im August im Finale des Womens Cup 5:1. Bei der Auslosung waren die Münchnerinnen neben Lyon, Paris, Wolfsburg, dem FC Barcelona, Rosengard, Chelsea und Brondby gesetzt.