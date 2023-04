„Bisschen verfressen seid ihr schon“: Schweinsteiger und Ivanovic gönnen sich reichhaltiges Frühstück

Von: Melanie Gottschalk

Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic genießen an Karsamstag das gute Wetter – und gönnen sich ein leckeres Frühstück im Freien.

München - Mehr als drei Jahre sind mittlerweile seit dem Karriereende von Bastian Schweinsteiger vergangen. Der langjährige Spieler des FC Bayern genießt seitdem sein Leben als TV-Experte und Familienvater, erst Mitte Februar teilten Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic mit, dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwarten.

Name: Bastian Schweinsteiger Alter: 38 Jahre (1. August 1984) Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic genießen Frühstück im Freien

„Basti und ich sind bald offiziell in der Unterzahl“, schrieb Ivanovic im Februar zu einem Bild, auf dem schon eindeutig ein Babybauch zu sehen ist. In Windeseile gratulierte der FC Bayern und auch der DFB zur Schwangerschaft. Zahlreiche Fans schlossen sich an, unter den ersten Promi-Gratulanten befand sich Ski-Legende Lindsey Vonn.

Aber auch sonst versorgen Schweinsteiger und Ivanovic ihre Fans in den Sozialen Medien regelmäßig mit teils privaten Einblicken in ihren Alltag. An Karsamstag teilten sie nun Eindrücke von einem Frühstück, das die beiden bei bestem Frühlings-Wetter im Freien genossen.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic teilen persönliche Einblicke

Auf dem ersten Bild sieht man das glückliche Paar strahlend mit Kaffee und Orangensaft, auf dem zweiten Schnappschuss ist dann auch das Frühstück zu sehen, bestehend aus mehreren Pancakes und reichlich Obst. Wo genau die Bilder aufgenommen wurden, ist allerdings unklar.

Die Fans reagieren direkt auf den Post und wünschen guten Appetit. Aber auch ein paar neckende Worte lassen sich einige nicht nehmen. „Bisschen verfressen seid ihr schon“, schreibt beispielsweise ein Fan, hängt aber noch ein lachendes Smiley hinter den Kommentar. Ein anderer kommentiert unter die beiden Bilder: „Kleines, gesundes Frühstück.“

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger strahlen um die Wette

Daneben fällt einigen Fans auf, wie glücklich das Ehepaar Schweinsteiger/Ivanovic auf den Bildern wirkt. „Bei euch merkt man richtig die Power der Zuneigung, ich hoffe ihr bewahrt euch das ein Leben lang“, schreibt ein Fan.

Die werdenden Eltern scheinen sich schon wahnsinnig auf ihr drittes Kind zu freuen, das Paar hat bereits zwei Söhne im Alter von vier und drei Jahren. Ob es diesmal ein Mädchen wird, ist aber noch unklar. (msb)