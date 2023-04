Internationale Pressestimmen zum Klassiker: „FC Bayern zermalmt Dortmund“

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern München hat den Klassiker gegen Dortmund mit 4:2 gewonnen. Auch die internationale Presse war beeindruckt von Tuchels Traumstart. Die Reaktionen.

München - Was für ein Spiel! Der FC Bayern München hat den Klassiker mit 4:2 gegen Borussia Dortmund gewonnen. Der erste Auftritt von Neu-Trainer Thomas Tuchel ist also gelungen.

FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:2 (3:0) Tore: 1:0 Gregor Kobel (13./ET), 2:0, 3:0 Thomas Müller (18., 23.), 4:0 Kingsley Coman (50.), 4:1 Emre Can (72./FE), 4:2 Donyell Malen (90.) Allianz Arena 75.000 Zuschauer

FC Bayern entscheidet Klassiker gegen Dortmund schon in der ersten Halbzeit

Das Bundesliga-Topspiel begann mit einer Slapstick-Aktion von BVB-Torhüter Gregor Kobel, der über einen langen Ball von Dayot Upamecano drosch – die Kugel trudelte ins verwaiste Dortmunder Tor (13.).

In der Folge zündesten die Bayern dann ein Express-Feuerwerk: Thomas Müller legte mit zwei Treffern nach (18., 23.), die Partie war damit schon früh entschieden.

Internationale Pressestimmen zum Klassiker

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kingsley Coman (50.), in der Schlussphase betrieben die Gäste dann noch Ergebniskosmetik: Emre Can verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem der eingewechselte Serge Gnabry zuvor Jude Bellingham gelegt hatte (72.). Donyell Malen verkürzte in der 90. Minute auf 2:4.

Vor der Partie waren Bayern-Boss Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus bereits aneinandergeraten, nach dem Spiel ärgerte sich Tuchel noch über „schlampige“ Phasen. Und die internationale Presse? Die verfolgte das Aufeinandertreffen natürlich ebenfalls gespannt. Wir fassen die Reaktionen hier zusammen.

Partystimmung bei den Bayern-Stars Jamal Musiala (von links), Thomas Müller, Matthijs de Ligt und Joshua Kimmich.

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: England

The Sun: „Upamecano passt den Ball von der eigenen Hälfte ins Tor und gibt Bayern den Traumstart“

The Mirror: „Desaster im Klassiker! Kobel schenkt Tuchel den Bayern-Traumstart“

Guardian: „Bayern springt bei Tuchels perfektem Start wieder an die Spitze“

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: Frankreich

L‘Équipe: „Tuchels Bayern überholen Dortmund und haben im Meisterrennen wieder die Oberhand“

RMC Sport: „Machtdemonstration bei Tuchels Premiere auf der Bayern-Bank“

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: Italien

Gazzetta dello Sport: „Bayern sticht Dortmund aus und ist wieder an der Spitze: Gute Premiere für Tuchel“

Tuttosport: „Bayerns Superdebüt für Tuchel: 4:2 gegen Dortmund. Kobel mit gewaltigem Patzer“

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: Spanien

Marca: „FC Bayern zermalmt Dortmund beim Debüt von Tuchel und setzt sich wieder an die Spitze der Bundesliga“

AS: „Traumdebüt für Tuchel - nichts Neues in Deutschland“

Mundo Deportivo: „Tuchel gibt sein Bayern-Debüt gegen Dortmund und erobert die Tabellenführung zurück“

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: Schweiz

Blick: „Kobels Mega-Bock leitet Debakel ein“

NZZ: „Die Bayern zeigen, wer der Champion ist“

Internationale Pressestimmen zu Bayern - BVB: Österreich

Kronen Zeitung: „Tuchels Bayern demütigen Dortmund mit Tor-Show“

Kurier: „Dortmund machte Tuchel und den Bayern ein Geschenk“

