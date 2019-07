Abgang beim FC Bayern: Zweifacher Meister wechselt nach Japan

Die Basketballer des FC Bayern München müssen einen Abgang verkraften. Zwei Jahre lang stand er unter Vertrag.

München - Basketball-Profi Milan Macvan verlässt den FC Bayern und wird künftig in Japan spielen. Das teilte der Bundesligist am Donnerstagabend mit. Der 29 Jahre alte Serbe war zwei Jahre bei den Bayern unter Vertrag, konnte aber den Großteil dieser Zeit wegen zwei Kreuzbandverletzungen nicht spielen. Auch ohne den Olympia-Zweiten von Rio de Janeiro 2016 holten die Bayern zweimal in Serie die deutsche Meisterschaft und einmal den Pokalsieg.

Er danke den Bayern für die zwei Saisons, „auch wenn ich sie so nicht geplant hatte“, schrieb Macvan bei Twitter. Es sei ihm eine Ehre gewesen. Zuvor hatten die Münchner den NBA-Profi Greg Monroe verpflichtet.

dpa