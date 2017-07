Baiesi: Bayern „für mich Euroleague-Klub“

Drei Jahre lang blieben die FCB-Baskets ohne Titel. Nichtsdestotrotz sieht Daniele Baiesi die Münchner in der Königsklasse.

München - Für Bayern Münchens neuen Basketball-Sportdirektor Daniele Baiesi gehört der ambitionierte Verein trotz zuletzt drei titelloser Jahre in die europäische Königsklasse. „Für mich ist das ein Euroleague-Klub, der nur zufällig und übergangsweise im Eurocup spielt“, sagte der Italiener am Donnerstag.

Baiesi war im Sommer von Serienmeister Brose Bamberg nach München gewechselt, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Das Angebot des Meisters von 2014 habe er sofort angenommen, sagte er: „Hierher zu kommen, das war ein No-Brainer. Ich habe eine Minute darüber nachgedacht, wenn überhaupt.“

Der in Bologna geborene Baiesi machte sich von 2005 bis 2009 beim italienischen Erstligisten Pallacanestro Biella einen Namen, ehe er vom NBA-Club Detroit Pistons als Scout engagiert wurde. Im Dezember 2014 wechselte er dann nach Bamberg und bejubelte drei Meistertitel sowie einen Pokalsieg. Bei Bayern soll Baiesi künftig ein Team aufbauen, das Trophäen gewinnt und statt im zweitklassigen Eurocup in der elitären Euroleague spielt. Einen Star-Einkauf konnte er zunächst nicht versprechen. „Es geht nicht darum, den besten Spieler zu holen, sondern einen, der am besten in ein Team passt“, sagte Baiesi.

Die feste Verpflichtung von Nationalspieler Maik Zirbes von Maccabi Tel Aviv nach dessen Leihgeschäft steht offenbar kurz bevor. „Wir sind dabei, aber es ist noch nicht perfekt“, berichtete Baiesi.

dpa