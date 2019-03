Sieg gegen Ludwigsburg! FCB-Baskets für BBL-Playoffs qualifiziert

Ticket für die BBL-Playoffs? Check! Mit dem 23. Sieg im 25. Spiel sicherten sich die Bayern-Basketballer am Sonntag die Teilnahme an der K.o.-Runde.

München - Die Chancen auf ein Ticket für die Euroleague-Playoffs sind seit der Niederlage am Freitag bei Darussafaka Istanbul (87:92) verspielt. Dafür lösten die FCB-Baskets am Sonntagabend vorzeitig die Fahrkarte für die BBL-Playoffs. Der 92:74 (42:36)-Heimerfolg gegen Ludwigsburg war der insgesamt 23. Sieg im 25. Hauptrundenspiel der Roten. Damit ist den Münchnern als erstem Liga-Team die Teilnahme an der K.o.-Phase, die im Mai beginnt, nicht mehr zu nehmen.

„Die Partie heute gegen Ludwigsburg war alles andere als einfach. Insofern sind wir sehr froh, dass wir gewinnen und uns vorzeitig für die Playoffs qualifizieren konnten“, erklärte Point Guard Maodo Lo nach der Partie. Auch Cheftrainer Dejan Radonjic zeigte sich zufrieden mit FCB-Topscorer Danilo Barthel (18 Punkte) & Co.. „Wir hatten nur wenig Zeit, um uns von dem EuroLeague-Spiel am Freitag zu erholen und uns auf Ludwigsburg vorzubereiten. Aber wir haben das Spiel kontrolliert und die Minuten gut verteilen können, auch auf diejenigen, die sonst vielleicht sonst nicht so viele sehen.“ Center Devin Booker wurde am Sonntag komplett geschont, Stefan Jovic musste nach einem unsportlichen und einem technischen Foul vorzeitig zum Duschen. Die Bayern blieben dennoch souverän.

Und so soll auch das letzte Duell in der Euroleague am Freitag gegen Gran Canaria angegangen werden. Lo: „Wir wollen uns mit einem Sieg verabschieden.“

lm