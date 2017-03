Duell gegen 11.000 Fans

Malaga - Ein weiterer Sieg und das Halbfinale ist sicher. Wenn die FCB-Basketballer Freitag in Malaga gewinnen, sind sie dem Eurocup-Titel einen großen Schritt näher.

Ein weiterer Sieg und das Halbfinale ist sicher. Wenn die FCB-Basketballer Freitag Abend (20.45 Uhr) auch ihr zweites Viertelfinalduell gegen Unicaja Malaga gewinnen, sind sie dem Eurocup-Titel einen großen Schritt näher. Nach dem 91:82-Heimerfolg am Dienstag können die Münchner selbstbewusst in die Partie starten. Allerdings gibt es einen Haken: Das heutige Duell der Best-of-Three-Serie findet auswärts vor 11.000 spanischen Fans statt. FCB-Geschäftsführer Marko Pesic zur tz: „Die Atmosphäre in Malaga ist meiner Meinung nach eine der intensivsten in ganz Europa. Es ist nicht einfach, dort zu spielen.“

Umso wichtiger sei es, dass die Mannschaft von Anfang an ihren Spielplan umsetze, so der Ex-Profi. „Malaga steht unter Druck und muss unbedingt gewinnen. Sie werden sich mit Sicherheit noch einmal anders präsentieren als am Dienstag“, sagt Pesic. „Darauf müssen wir uns einstellen und hochkonzentriert sein. Die Schlüssel werden eine gute Defensiv- und Reboundarbeit sein.“ Momentan sind die Münchner das beste Rebound-Team des Eurocup. Im Durchschnitt sorgten die Roten für 38,9 Rebounds pro Spiel. Zum Vergleich: Bei Malaga waren es 33,7.

Ein weiteres Plus der Roten: Auch Neuzugang Maik Zirbes kommt mehr und mehr in Form. Am Dienstag avancierte der 2,07-Meter-Mann zum besten Werfer der Münchner (15 Punkte). Marko Pesic verspricht weitere Steigerungen: „Maik ist bereits gut in die Mannschaft integriert. Die Spieler unterstützen ihn sehr. Aber er hat noch sehr viel mehr Potenzial. Maik wird sich mit Sicherheit weiter steigern. Aber das braucht Zeit.“

Der Center ist in jedem Fall hochmotiviert, genauso wie seine Kollegen. „Dieses Mal wollen wir 40 Minuten voll durchspielen“, verspricht FCB-Guard Reggie Redding. Und das ist wichtig, denn die Spanier haben noch längst nicht aufgegeben. „Wir haben im ersten Spiel nicht gezeigt, was in uns steckt. Das wird sich am Freitag ändern“, erklärte Malaga-Trainer Joan Plaza. Die Bayern sind gewarnt.

Lena Meyer