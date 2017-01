FCB-Baskets klar fürs Viertelfinale?

von Lena Meyer schließen

Schon Mittwoch könnte ein ganz großer Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht werden. Die FCB-Baskets treffen um 20.00 Uhr in ihrem dritten Top16-Duell des Eurocup daheim auf das litauische Team BC Lietkabelis Panevėžys. Nach dem starken Sieg in der vergangenen Woche gegen Khimki Moskau (90:74) gehen die Münchner Korbjäger als absolute Favoriten in das Duell. Das Beste: Sollte der dritte Sieg im dritten Spiel der Zwischenrunde gelingen, ist die Tür für eine Teilnahme an der Ko-Phase ganz weit offen.

„Unser Ziel war es, die ersten beiden Spiele zu gewinnen, um dann im dritten Duell – einer Heimpartie – den entscheidenden Schritt in Richtung Viertelfinale zu machen“, erklärte FCB-Geschäftsführer Marko Pesic. „Ich denke außerdem, dass das 16-Punkte-Polster im direkten Vergleich mit Moskau sehr von Vorteil ist. Ich muss der Mannschaft zu dieser Leistung gratulieren.“

Die ersten beiden Teams einer jeden Vierer-Gruppe kommen weiter, derzeit stehen die Münchner auf Platz eins der Gruppe F. Trotzdem will man noch nicht mit dem Rechnen beginnen. „Wenn wir auch am Mittwoch gewinnen, bin ich der Meinung, dass es gut aussieht“, so Pesic. „Trotzdem liegt unser Fokus ausschließlich darauf, uns im nächsten Spiel gut zu präsentieren.“ Es soll also unbedingt gegen die Balten nachgelegt werden. „Wir müssen nun diese Leistungen bestätigen und den Aufwärtstrend, der sichtbar ist, weiterführen“, gab Pesic vor.

Das Team von Sasa Djordjevic hatte zudem eine Woche Zeit, um sich optimal auf diese Aufgabe vorzubereiten. Aufgrund des Allstar-Spiels, bei dem nur Maxi Kleber, Danilo Barthel und Anton Gavel teilnahmen, hatte der Rest der Mannschaft eine Woche spielfrei. Beste Voraussetzungen also, um ausgeruht und mit voller Konzentration ins Spiel zu starten. Und das ist auch notwendig. Denn der Underdog aus Litauen ist keinesfalls zu unterschätzen. In der vergangenen Woche schlug das Team überraschend Ulm mit 86:84. „Es handelt sich um eine starke Mannschaft, die wie alle litauischen Teams mit großem Mut und Stolz auftritt“, sagte Djordjevic im Vorfeld. Seine Mannschaft ist jedenfalls gewarnt.

