FCB: Jetzt geht's um Platz eins!

Moskau - Jetzt geht es um den ersten Platz. Die FCB-Baskets wollen am Mittwochabend in Moskau den Gruppensieg perfekt machen.

Wenn es nach den FCB-Baskets geht, gibt es Mittwoch Abend Siegesgrüße aus Moskau. Das Team von Sasa Djordjevic kämpft um 17.30 Uhr in seinem letzten Top16-Duell bei Khimki um den ersten Gruppenplatz – und damit das Heimrecht im bevorstehenden Viertelfinale des Eurocup. Dass dieser Vorteil ausschlaggebend werden kann, ist kein Geheimnis. Die Viertelfinalrunde wird im Ko.-Modus, jeweils in Best-of-three-Serien ausgetragen. Die erste und möglicherweise dritte Partie in der eigenen Halle spielen zu können, wäre ein wichtiger Aspekt auf dem Weg zum Erfolg.

„Jeder wartet auf dieses große Spiel“, so Djordjevic vor der Partie in Moskau. „Wir müssen eine passende Antwort auf das hohe Tempo von Khimki parat haben und frühzeitig attackieren.“ Eines wollen die Münchner dabei nicht: kalkulieren. Denn aufgrund ihres hohen Sieges im Hinspiel (90:74), wären die Bayern auch im Falle einer Niederlage mit bis zu 15 Punkten Rückstand sicher Erster. Trainer Djordjevic stellt trotzdem noch einmal klar: „Wir fahren nach Moskau, um zu gewinnen.“

Vor allem, da nun fast alle Bayern wieder mit an Bord sind. In den vergangenen Wochen grassierte ein Virus durch das gesamte Team. FCB-Kapitän Bryce Taylor war laut eigener Aussage, der einzige, der verschont blieb. Mittlerweile ist es Coach Djordjevic, der noch mit einer dicken Erkältung zu kämpfen hat. Er ist natürlich trotzdem in Moskau dabei.

Anders ist es bei Neuzugang Maik Zirbes. Die Fans der Bayern müssen weiterhin auf das Debüt des Centers warten. Zirbes laboriert an einer Fußverletzung, konnte Dienstag allerdings erstmals individuell mit Ball trainieren. Laut Djordjevic soll ein Einsatz beim Pokalwochenende am 18. und 19. Februar möglich sein.

Bis dahin müssen seine Kollegen ohne ihn siegen...

Lena Meyer