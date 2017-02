Selbstbewusst in die heiße Phase

Am Ende lag doch ein Klassenunterschied zwischen dem FC Bayern und Frankfurt. Rückenwind für die folgenden wegweisenden Wochen - in denen man bis auf weiteres aber nicht auf einen Zugang zurückgreifen kann

München – Irgendwann hatte dieser Abend im Audi Dome auch für die Basketballer des FC Bayern an Bedeutung verloren. Und so plätscherte dieses bis dahin ziemlich einseitige Duell mit den Frankfurt Skyliners eher dem Ende entgegen. Schließlich zuckte auch Nihad Djedovic fast entschuldigend mit den Schultern. „Es kann schon sein, dass der Blick ein bisschen nach vorne gegangen ist“, sagte er.

Kein Wunder, denn nach diesem 95:70 (52:37) gegen Frankfurt gehen die Münchner heißen Tagen entgegen. Am Mittwoch (17.30 Uhr) ist man in Europa gefragt, im Zwischenrundenfinale bei Khimki Moskau will das Team von Trainer Sasa Djordjevic die bislang formidable Ausgangsposition für die K.o.-Phase sichern. Immerhin 16 Punkte nehmen die Münchner als Polster aus dem Hinspiel (90:74) mit. Am kommenden Sonntag muss man in der Bundesliga in Berlin ran, ehe es eine Woche später an gleicher Stelle um den Pokal geht. „Wir haben große Spiele vor uns“, sagte Djedovic, „ich denke, wir sind ganz gut gerüstet dafür.“

Gegen Frankfurt ließen die Bayern daran nur ein Viertel lang leise Zweifel aufkommen. In etwa so lange brauchten sie, um eine Idee gegen den brachialen Mike Morrison zu entwickeln, der mit seinen elf Punkten im ersten Abschnitt dazu beitrug, dass die Hessen mit 26:28 auf Tuchfühlung blieben.

Als die Münchner in den Mittelabschnitten Ernst machten, da riss vor stattlichen 6314 Zuschauern schnell ein Klassenunterschied auf. Dass Frankfurts Neuzugang A.J. English mit 22 Punkten in Folge (insgesamt 31) im Schlussviertel noch ein bisschen Ergebniskosmetik betrieb, war auch für Djordjevic nicht mehr als ein Schönheitsfleck. „Ich selbst habe schon gegen seinen Vater gespielt“, sagte er, „er ist ein talentierter Spieler, und das hat er mit einer schönen Offensivshow gezeigt.“

Wenn der Trainer etwas kritisieren wollte am geradlinigen Auftritt seines Teams, dann waren es die kleinen Unkonzentriertheiten, die sich vor allem in der Endphase einschlichen. 17 Ballverluste hatte man am Ende einmal mehr zu Buche stehen, in den nun folgenden Topspielen könnte das ein wenig zuviel sein.

Maik Zirbes wird da erst einmal keine Besserung bringen können. Am Samstag ließ Djordjevic durchblicken, dass es um den Zustand des Star-Zugangs doch ein wenig schlechter bestellt ist als bislang vermutet. Der 27-Jährige trainiert wegen seiner Fuß-Blessur (Entzündung an der Sohle) bislang noch im Bewegungsbad statt in der Halle. „Außerdem hat er lange nicht gespielt und ist körperlich in keiner guten Verfassung“, sagte Djordjevic, „das müssen wir als erstes ändern.“

Die im Internet kursierenden Vergleiche mit dem Berliner Niels Giffey, der im Vorjahr mit einer ähnlichen Blessur monatelang ausfiel, sind nicht unbedingt angesagt. Doch zumindest steht nicht zu erwarten, dass mit Zirbes im Bayern-Trikot so bald zu rechnen ist.

